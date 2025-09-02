Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

  9:09
Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním náměstí za skoro 100 milionů korun. Otevře ji po rekonstrukci na podzim.
Pobočka Masarykovy veřejné knihovny na vsetínském sídlišti Luh. | foto: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Hotová má být na konci října, a až se na přelomu listopadu a prosince otevře, lidé podle radnice budou častěji mířit právě sem. Pobočce v Luhu tak výrazně ubude návštěvníků. Navíc má svoje limity z hlediska provozu.

Provoz sídlištní knihovny v bývalém domě služeb v ulici Stará cesta má být proto ukončen k 1. říjnu. „Její technický stav a omezené možnosti rozvoje již nesplňují současné nároky na moderní knihovnické služby,“ poznamenala ředitelka knihovny Daniela Divínová.

Knihovnu ve Vsetíně čeká velká proměna, využije i robota a 3D tiskárnu

Ve zrekonstruované knihovně ve středu města bude celé druhé patro věnováno dětem a rozloha plochy pro ně se zvětší. Nově bude plně klimatizovaná, nabídne bezbariérový přístup, větší výtah či speciální zázemí pro maminky s dětmi. Zlepšení komfortu se dočkají také uživatelé zvukové knihovny. Ta bude nyní v samostatné místnosti s odpovídajícím vybavením.

Budova Masarykovy knihovny ve Vsetíně

„Touto rekonstrukcí se knihovna stala nejkomfortnější městskou budovou,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Na podzim navíc radnice začne opravovat pobočku knihovny v Rokytnici za 20 milionů korun, kde se zdvojnásobí prostor pro děti. Ve srovnání s obdobnými městy dává Vsetín podle starosty do investic a provozu knihoven výrazně více peněz, než je obvyklé.

Vsetín je ale specifický tím, že z poměrně malého centra vybíhají dlouhá úzká údolí zastavěná obytnými sídlišti. Jedním z nich je Luh. Centrum města nebo sídliště Rokytnice je odtud daleko. To může být právě pro maminky s malými dětmi nebo seniory komplikací.

„Chápu, že nostalgii k některým místům cítíme všichni, ale nové věci se nedají zastavit.“

Jiří Čunekstarosta Vsetína

„Když je mrtvé centrum města, proč neudělat mrtvé i okrajové části,“ povzdychl si opoziční zastupitel Tomáš Pifka (STAN).

Podle obyvatel sídliště byla knihovna významným kulturním centrem pro zdejší komunitu. „Cítím rozhořčení a velkou ztrátu. Bydlíme sice na druhé straně města, ale i tak jsme do knihovny v Luhu občas zavítali a vždy mě pohltila nostalgie z mých dětských let, kdy jsem tam trávila smysluplně čas, a tetelila se radostí, že i další generace si toto skvělé místo může užít,“ uvedla v diskusi na Facebooku Silvie Hanusová.

„Tato knihovna není jen o knihách. Je to bezpečné místo pro děti, rodiny a komunitu, které tu máme desítky let. Zrušení by znamenalo, že spousta dětí z Luhu už nebude mít snadný přístup ke knihám, vzdělávacím akcím a kulturnímu zázemí,“ zdůraznila Ivona Droppová, která sbírá podpisy pod otevřený dopis adresovaný vsetínské radnici.

Jako obývák s ušákem. Tak vypadá oceněná valašská knihovna

Důležitá byla i provázanost se sousední základní školou. „V knihovně jsme strávili mnoho vyučovacích hodin. Vlastně až do dospělosti jsem neměl potřebu jít do hlavní budovy ve městě. Právě díky knihovně v Luhu jsem se zamiloval do historie,“ podotkl historik David Valůšek, který na sídlišti vyrůstal.

Podle něj je knihovna důležitou veřejnou službou, která by lidem měla být co nejblíže. Ideálně v každé městské části.

Starosta Čunek ale má jiný názor. „Kvalita prostorů a vybavení pobočky v Luhu by byly v porovnání s ostatními provozy významně nízké a je zcela logické, že tato pobočka bude ztrácet návštěvníky ve prospěch centrální půjčovny. Je proto nesmyslné dávat přes milion ročně na její provoz,“ poukázal. „Chápu, že nostalgii k některým místům cítíme všichni, ale nové věci se nedají zastavit,“ dodal Čunek.

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Zlínská zoo dokončila stavbu půlhektarového záchranného a chovného centra pro lvy. Domov tady najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu....

29. srpna 2025  16:26

