Masarykova dráha, která spojila Valašsko se Slovenskem, slaví výročí

Stalo se to přesně na den před 90 lety a Masaryk tehdy mířil na letní pobyt na Slovensko.

„Stanice byla slavnostně vyzdobena Sokolskou jednotou. Zúčastnilo se mnoho místních obyvatel a spolky s hudbou, aby tak projevili úctu a oddanost prvnímu prezidentovi vlastního státu,“ stojí v pamětní knize železniční stanice Bylnice.

Právě v Brumově-Bylnici si toto výročí v neděli připomenou speciální akcí pro veřejnost. Zároveň připomenou ještě jedno důležité výročí. Letos totiž uplyne 95 let od otevření důležitého železničního úseku Vsetín – Bylnice. I o ten se zasloužil Masaryk.

„Už za Rakouska-Uherska ještě jako poslanec prosazoval železniční propojení na Slovensko, čímž by se oživil poněkud smutný život na Valašsku. Válka to ale překazila a podařilo se to až později,“ připomněl Zdeněk Ptáček, člen brumovské historické komise, který železniční oslavy pořádá.

Stavba trati začala v roce 1924 a trvala čtyři roky. Traséři, projektanti ani stavbaři neměli jednoduchou práci kvůli obtížnému terénu. „Bylo potřeba vybudovat dva tunely, několik mostů, překonávat výškové rozdíly. Navíc na nestabilním podloží, které ujíždělo,“ vylíčil Ptáček. Takřka dokončená brumovská železniční stanice dokonce zčásti ujela.

Zajímavostí je, že železnice měla být původně dvojkolejná, čemuž odpovídá i profil jednoho z tunelů či některé mosty. Nakonec však – i kvůli finanční náročnosti – zůstala kolej jen jedna. „Celkově však byla stavba ukázkou vynikající inženýrské práce, kdy se vybagrovaný materiál zase využil na náspy a terénní úpravy,“ doplnil Ptáček.

Šlo o jeden z klíčových úseků pro napojení Moravy na Slovensko pomocí odbočky z Horní Lidče do Púchova. Trať byla důležitá i pro Valašsko jako takové, protože železnice umožňovala rozvoj průmyslu v chudé oblasti. A význam má toto spojení dodnes. „Podle mě je to jedna z nejkrásnějších železnic v zemi, co se týče okolní krajiny a přírody,“ doplnil Ptáček.

V rámci nedělních oslav bude mezi Trenčianskou Teplou, Bylnicí, Valašskými Klobouky a Slavičínem jezdit speciální historický motorák. Na nádraží v Bylnici bude po celý den k vidění výstava k výročí Vlárské dráhy. Promítat se tu bude dokument o železnici a na programu je i koncert. Podrobnosti s přesnými časy odjezdů vlaku jsou na webu Brumova-Bylnice.

9. října 2022