Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Milan Libiger
  14:46
Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od 15 hodin a tentokrát se k ní přidá i sousední Horní Lapač. V pondělí 8. září dorazí do obce ministr Martin Kupka.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
12 fotografií

„Pořád slyšíme sliby, že se dálnice dodělá, a nic se neděje. Trpělivost nám došla,“ řekl martinický starosta Pavel Fiurášek. „Klidně můžeme blokády dělat opakovaně až do doby, než se dálnice otevře. Záleží, jaký bude postoj obyvatel.“

Lidem v okolí D49 vadí, že dálnice stále není otevřená až do Fryštáku, ale končí za Holešovem. Proto jezdí 13 tisíc aut denně nejen přes Martinice, ale i Horní Lapač a Fryšták.

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

„Byli jsme podpořit protest v Martinicích a nyní jej uspořádáme i u nás,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Díky médiím se teď začaly ledy hýbat a stát s námi více komunikuje. Dokud ale nebude dálnice zprovozněná, pořád bude všechno jen na papíře,“ poznamenala.

Silničáři vyřizují nové stavební povolení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si mezitím začalo vyřizovat podklady pro stavební povolení na nový, 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku ke kruhové křižovatce, odkud se pokračuje do Zlína, a na dalších 11 objektů.

Původní povolení po žalobě spolku Děti Země a rozhodnutí soudu zrušilo ministerstvo dopravy.

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. Starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. Starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat dokončenou dálnici D49.
12 fotografií

„Bez přivaděče (sjezdu) není možné na posledních sedm kilometrů dálnice D49 pustit provoz,“ uvedl mluvčí státní organizace Jan Rýdl. „ŘSD na nic nečekalo a dokonce s předstihem požádalo ministerstvo životního prostředí o vydání EIA jako podkladu pro nové stavební povolení. Podle lhůt lze očekávat, že povolení a dostavba napojení umožní provoz na D49 až do Fryštáku před polovinou roku 2026,“ odhadl Rýdl.

V řízení EIA se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Silničáři si ho vyřídili na celou dálnici, ale pozbylo platnosti. V původním stavebním řízení na 12 objektů nebyly spolky účastníky řízení.

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Soud jim ale toto právo přiznal. EIA musí být vedena proto, aby se mohli aktivisté vyjádřit. Právě i kvůli jejich připomínkám, odvoláním a žalobám se však dálnice staví už sedmnáct let.

Nové posouzení EIA by mělo být hotové letos

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo informace o dokumentaci EIA obcím i dotčeným orgánům s možností se k ní vyjádřit. Lhůta uplyne 19. září. „Vyjadřovat se může také široká veřejnost i takzvaná dotčená veřejnost, tedy ekologické spolky,“ upřesnila mluvčí resortu Veronika Krejčí.

Posuzuje se 12 objektů, kromě dálničního sjezdu u Fryštáku jsou to protihlukové stěny či sběrače ropných látek. Některé z nich už jsou postavené a opakované stavební řízení je bude legalizovat.

Spolky mohou připomínkovat i stanovisko EIA, nemůžou se proti němu však odvolat. Ministerstvo bude muset nařídit veřejné projednání záměru, pokud obdrží odůvodněné nesouhlasné stanovisko veřejnosti.

Dálnice D49 u Holešova. Nedokončený úsek v blízkosti obcí Horní Lapač-Fryšták. (květen 2025)

„Podle dosavadních předpokladů lze v tuto chvíli očekávat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí bude dokončen ještě v letošním roce,“ naznačila Krejčí s tím, že nejdříve by to mohlo být v listopadu.

Stavební povolení bude opět vyřizovat Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) v Praze, který původní řízení zastavil a zahájil nové. „Z časového hlediska zabere nejdelší dobu EIA. Jakmile dostaneme vyjádření EIA, budeme v řízení pokračovat. Nebudeme to nijak brzdit,“ sdělil ředitel DESÚ Martin Kozák.

S odvoláním spolků po vydání stavebního povolení v DESÚ počítají. „To patrně hraničí s jistotou,“ tuší Kozák. „Nevidím důvod, proč by to jinak celé podstupovaly, kdyby nechtěly jít ve sporu dál. Třeba je ale nová EIA uspokojí a naplní jejich představy o ochraně životního prostředí,“ uvažuje.

Termínu otevření v obcích moc nevěří

„Zatím nemůžeme říci jasně, jaké další kroky kolem dálnice D49 budeme dělat, protože řešíme i jiné stavby po celém Česku. Aktuálně třeba kritizujeme plány na výstavbu přístavů a přístavišť na Baťově kanálu se škodlivými zásahy do cenných biotopů,“ reagoval předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují

Martinice, Horní Lapač a Fryšták tak budou zřejmě nuceny do doby dokončení a otevření dálnice snášet nápory dopravy. Termínu ŘSD příliš nevěří, protože už loni v zimě silničáři slibovali, že se bude až do Fryštáku jezdit po dálnici v půlce letošního roku.

„Nemůžou to podle mě stihnout, protože tady máme spolek Děti Země. Když podá námitky k řízení EIA, tak se to prodlouží, i když ministerstvo říká, že je vypořádá rychle,“ uvažuje Fiurášek.

„Nevíme už, čemu máme věřit. Že se dálnice ještě celá neotevřela, je to nejhorší, co nás mohlo potkat,“ řekla Hudečková.

Do Martinic dorazí ministr Kupka

Kvůli vyhrocené situaci také přijede do Martinic v pondělí 8. září ministr dopravy Martin Kupka a bude od 12.30 hodin diskutovat s občany. Akce se uskuteční v kulturním obecním zařízení.

„Pan ministr se mi ozval a vysvětloval mi své názory. Budeme po něm chtít závazný termín zprovoznění dálnice, aby nám ho podepsal,“ uvedl Fiurášek.

„Naším cílem je odklonit dopravu a zajistit bezpečnost obyvatel. Do doby, než se dálnice otevře, se může něco stát,“ uzavřela Hudečková.

25. srpna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Úpravy „křižovatky smrti“ ve Vsetíně finišují, komplikací byl nestabilní svah

Úpravy dříve nebezpečné křižovatky ve Vsetíně, na níž silničáři pracují už třetím rokem, se konečně blíží k závěru. Stavba rampy Mostecká byla složitá i kvůli extrémně vysoké opěrné zdi nutné kvůli...

První krok pro revitalizaci zlínské Riviéry. Soud zamítl žalobu, hrozí ale další

Dlouhá léta už je zavřené a zpustlé a jeho podoba se nijak nemění. I tak je kolem areálu bývalého oblíbeného koupaliště Riviéra ve zlínské části Malenovice živo. Podnikatelka Radmila Pospíšilová,...

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Premium

To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany....

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:46

Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

Premiéra řízná jako srbská rakija. První zápas na lavičce nováčka házenkářské extraligy a hned proti klubu, kde nový zlínský trenér Nikola Sekulić strávil část aktivní kariéry. „Pikantnější by to...

5. září 2025  14:28

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici

Krajští záchranáři vyjížděli ve čtvrtek odpoledne na Svatý Hostýn na Kroměřížsku k partě chlapců. Ti na vycházce snědli několik kuliček rulíku zlomocného. Rostlina s téměř černými bobulemi patří k...

5. září 2025  10:25

Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné

Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během...

5. září 2025  9:14

Za děsivé nezhojené rány se řada lidí stydí a tají je. Ale i takové lze léčit, říká sestra

Premium

Rány, které se špatně hojí a mezi které patří například proleženiny, pooperační komplikace v operační ráně, bércové vředy, vzácné onemocnění kůže a svalů nebo třeba syndrom diabetické nohy, potřebují...

4. září 2025

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Zemědělci zažívají skvělý rok, mají nejlepší výnosy za posledních deset let

Výnosy ze sklizně mají farmáři ve Zlínském kraji nejlepší minimálně za posledních deset let. Loni měli v průměru výnosy z obilí 5,8 tuny na hektar, letos 7,2 tuny. Například v Agrodružstvu Postoupky...

4. září 2025  9:09

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Nově nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci tam...

3. září 2025  15:02

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Narodila se o pár týdnů dříve, první noc strávila na intenzivním oddělení a s kojením měla potíže. Kvůli tomu nepřibírala na váze tak, jak by měla. I přes snahu maminky a sester holčička...

3. září 2025  12:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Novinka na polytechnické škole, ve Zlíně se opět učí obuvnická technologie

Na střední škole ve Zlíně od září funguje obor, který se zaměřuje na plasty a obuv. Za čtyři roky studenti složí maturitní zkoušku a budou pokračovat na vysoké škole nebo začnou kariéru v obuvnické,...

3. září 2025  9:09

Proměna Velkého kina nabírá zpoždění. Zlínu chybí stavební povolení a peníze

Ještě na konci minulého roku vedení zlínské radnice plánovalo, že by se očekávaná přestavba památkově chráněného Velkého kina mohla rozjet v závěru letošního roku. Teď už je zřejmé, že se to...

2. září 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.