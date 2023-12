Přistanu a sednu si na vozík. To je jediný rozdíl, říká ochrnutý letecký instruktor

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Je to už dávno, co Marek Maňur z kroměřížského Drahlova naposledy řídil paraglide. Psal se rok 2002. Jenomže v tu dobu přecházela teplá fronta a v tom se létat nemá. Dostal se do turbulentního proudění a následky pádu jej upoutaly na invalidní vozík. I když v jeho případě není výraz upoutaly tak docela správný.