Pátrání po dvanáctiletém chlapci pokračuje, policie žádá řidiče o záznamy z autokamer

  8:15
Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po noci na neděli. Další postup při pátrání bude stanovený v neděli dopoledne, řekla policejní mluvčí Šárka Trnková. Policie se s žádostí o pomoc při pátrání obrátila i na veřejnost, chlapce hledá v režimu Osoba v ohrožení. Chlapce také hledali dobrovolníci v okolí Halenkovic.

V soboru večer policie připojila na facebook výzvu týkající se kamerových záznamů z vozidel projíždějících Halenkovicemi. „Pro další pátrání je pro nás velmi důležité získat kamerové záznamy z vozidel projíždějících obcí Halenkovice. Doposud zajištěné kamerové záznamy vyhodnocujeme. Zároveň žádáme všechny řidiče s palubní kamerou, kteří ve čtvrtek 11. 12. 2025 mezi 07:00 až 08:00 projížděli obcí Halenkovice, aby své záznamy poskytli Policii ČR, i v případě, že se jim zdají bez významných zjištění,“ uvedla policie.

Pokud lidé záznam policii dosud nepředali, mají kontaktovat linku 158. Trnková v neděli ráno řekla, že na výzvu zatím nikdo nereagoval.

Policisté hledají chlapce na více místech, nejen v okolí Halenkovic a ve Zlíně. Chlapec na sobě měl při odchodu z domova modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici.

Měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený. Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025)
