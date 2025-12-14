Pátrání po dvanáctiletém chlapci pokračuje, policie žádá řidiče o záznamy z autokamer

V soboru večer policie připojila na facebook výzvu týkající se kamerových záznamů z vozidel projíždějících Halenkovicemi. „Pro další pátrání je pro nás velmi důležité získat kamerové záznamy z vozidel projíždějících obcí Halenkovice. Doposud zajištěné kamerové záznamy vyhodnocujeme. Zároveň žádáme všechny řidiče s palubní kamerou, kteří ve čtvrtek 11. 12. 2025 mezi 07:00 až 08:00 projížděli obcí Halenkovice, aby své záznamy poskytli Policii ČR, i v případě, že se jim zdají bez významných zjištění,“ uvedla policie.
Pokud lidé záznam policii dosud nepředali, mají kontaktovat linku 158. Trnková v neděli ráno řekla, že na výzvu zatím nikdo nereagoval.
Policisté hledají chlapce na více místech, nejen v okolí Halenkovic a ve Zlíně. Chlapec na sobě měl při odchodu z domova modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici.
Měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený. Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.
|
Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén
Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.