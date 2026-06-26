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Na mamograf i bez žádanky. Gynekologové a centra ale upozorňují na rizika

Jana Fuksová
  12:27
Instalace nového mamografu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (srpen 2025)

Instalace nového mamografu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (srpen 2025) | foto: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
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Až 40 procent žen nechodí ve Zlínském kraji na preventivní vyšetření rakoviny prsu. Od července už k návštěvě screeningového centra nebudou potřebovat žádanku od lékaře. Gynekologové s tím ale nesouhlasí a mamografická centra upozorňují na rizika.

Nejhorší situace je na Vsetínsku, kde na screening nepřišlo v roce 2024 celkem 44 procent žen. Na Uherskohradišťsku a Zlínsku to bylo 38 procent a nejlépe je na tom Kroměřížsko s 29 procenty nevyšetřených žen.

Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Kraj je v návštěvnosti na pátém místě v republice.

Počty žen, které absolvují každé dva roky preventivní vyšetření, by se mohly zvýšit po zavedení novinky na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Podle ní už ženy nebudou k návštěvě mamografického centra potřebovat žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa jako dosud. Už se pouze objednají na konkrétní termín u vybraného centra.

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„Ženám to výrazně usnadní cestu na vyšetření,“ vysvětlil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivan Duškov. „Veškeré potřebné kroky vyřeší v rámci screeningového centra při samotném vyšetření.

Gynekologové i praktici upozorňují na rizika

Avizovaná změna většinou vyvolala pozitivní reakce mezi ženami, kterým odpadne vyzvedávání žádanky. Gynekologové, praktici i screeningová centra ale upozorňují, že tato novinka má i řadu nedostatků s negativním dopadem.

Screeningová centra v kraji

a jejich návštěvnost v posledních třech letech

  • 2023 – 27 506
  • 2024 – 28 236
  • 2025 – 29 230

Zdroj: VZP (jde pouze o klientky této pojišťovny)

„Kolegové byli zděšení, že nebudou vystavovat žádanky, protože pro část žen je právě tato žádanka jediným motivem, který ji přiměje k návštěvě gynekologa,“ podotkla zlínská gynekoložka Marcela Plšková. „A když už přijde, může jí gynekolog provést i vlastní preventivní prohlídku, na kterou z různých důvodů nechodí a při které se mnohdy podaří zachytit zdravotní problém. Když žena žádanku potřebovat nebude, tak k lékaři nepřijde.“

Prakticky stejný názor vyjádřil také předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. „Obava, že část klientek si řekne, že je zbytečné chodit na preventivní prohlídky k praktikovi nebo gynekologovi, je podle mne reálná,“ naznačil Dvořák. „A chápu kolegy, že se obávají, že účast na některých screeningových programech klesne. Uvidíme v praxi, jestli se naplní, nebo ne.“

Důležitá prevence a screening

Ordinace gynekologů a praktiků hrají v prevenci významnou roli. Preventivní kontroly u nich mohou odhalit vysoký krevní tlak, cholesterol, cukrovku, nádorová gynekologická onemocnění, cysty, infekce. Tito lékaři provádějí také screeningová vyšetření karcinomu děložního hrdla, karcinomu plic, tlustého střeva a konečníku a posílají klienty třeba i na preventivní vyšetření na denzitometrii, která ve středním věku odhalí řídnutí kostí.

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Tady dostávají ženy první informace o tom, od kterého věku mohou chodit na bezplatné vyšetření rakoviny prsu a jak často. Ty, které na kontroly k lékaři nechodí, se pak vystavují vyššímu riziku zdravotních potíží, protože se problém nezachytí včas.

„Některé ženy třeba odmítají mamograf, protože se bojí,“ upozornila gynekoložka Jana Pavelková z Uherského Hradiště. „Jsou to ale naštěstí spíše výjimky.“

Obava, že ženy na vyšetření přijdou dříve

Samotná screeningová centra také upozorňují na rizika, která novinka s žádankami přinese.

„Pokud žena chodí do centra opakovaně a už je u něj registrovaná, je to skvělé, protože my o ní máme potřebné informace a jí odpadne běhání k lékaři. V případě, že přichází poprvé, je tam řada otazníků a nevidím to dobře,“ naznačila vedoucí lékařka mamodiagnostického centra Baťovy nemocnice ve Zlíně Ivana Vávrová.

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„Když ženu uvidíme poprvé a bez žádanky, nebudeme vědět, kdo je její lékař, a když se objeví problém, nebudeme se mít na koho obrátit. Občas se nám stane, že máme podezření na nádor, ale paní se nechce nechat došetřit. Když známe lékaře, dáme mu vědět. Když ho znát nebudeme, nebudeme mít koho informovat. Ano, je to její osobní věc, ale když pak například přijde k lékaři nebo do nemocnice s jiným zdravotním problémem, měli by tam o podezření na nádor vědět,“ zdůraznila.

Zlín je bez mamografu, ženy teď musejí na preventivní vyšetření jinam

Odborníci poukazují i na to, že ženy si často nepamatují, kdy absolvovaly screeningové vyšetření naposledy. Když přijdou do centra bez žádanky, tedy bez doporučení svého lékaře, mohlo by se stát, že budou vyšetřené po kratší době, než stanoví zákon, tedy po dvou letech. Pak se záření vystavují zbytečně často a navíc vzniká problém s úhradou dřívějšího vyšetření od pojišťovny.

Změna se žádankami přitom byla, podle Dvořáka, cílená spíše na výjimečné případy. Tedy situace, kdy si žena zapomene žádanku doma nebo ji ztratí nebo z nějakého důvodu nemůže dorazit k praktikovi nebo gynekologovi, aby si ji vyzvedla.

„Za nás by bylo ideální, kdyby se novinka týkala jen žen, které přicházejí na stejné pracoviště opakovaně,“ sdělila Vávrová.

Vzorem je Kroměříž

Centrum v Baťově nemocnici je nejmladší z pěti ve Zlínském kraji. Funguje od loňského října a měsíčně se na preventivním vyšetření vystřídá asi 380 žen. Čekací doba od objednání je dva dny. Centrum chce nastavit systém, který se osvědčil v Kroměříži, kde screening provádí společnost Medicoop. Tam už ženy, které mají v systému, upozorní zvací SMS zprávou, že uplynuly dva roky od posledního vyšetření.

Stejně chce systém nastavit i Baťova nemocnice. To je totiž pravděpodobně jeden z důvodů, proč má kroměřížský okres nejvyšší účast na screeningu v kraji.

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„Z oficiálních výsledků za roky 2023 a 2024 jasně vyplývá, že v celé republice jsou pouze tři okresy, které dosahují prošetřenosti nad 70 procent. Jsou to Pelhřimov, Třebíč a Kroměříž,“ poukázal vedoucí mamografického centra v Kroměříži Jiří Vodák. „Podle našich výpočtů ve skutečnosti dosahujeme prošetřenost kolem 80 procent, protože z některých okrajových oblastí jezdí ženy jinam. Třeba z Koryčanska do Kyjova nebo z Bystřicka do Přerova.“

Ve Zlíně mohou ženy docházet ještě na EUC Kliniku, ve Vsetíně provozuje screeningové centrum skupina Agel a v Uherském Hradišti je součástí nemocnice.

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