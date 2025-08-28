Dosud měly ženy na Zlínsku k dispozici jen jedno Mamocentrum ve zlínské EUC klinice. Tam byly ale čekací doby někdy delší a zájemkyně o preventivní vyšetření jezdily například do Uherského Hradiště nebo Kroměříže. Teď se pro ně situace výrazně zlepší.
Technici v těchto dnech instalují přístroj v Baťově nemocnici a od 1. září se mohou ženy začít objednávat telefonicky, e-mailem nebo online. Mamodiagnostické centrum najdou v přízemí 21. budovy nemocnice.
„Máme nyní špičkový mamografický přístroj s excelentním rozlišením a také 3D mamografickou tomosyntézu, která umožňuje takzvané hloubkové zobrazení prsní tkáně a dokáže prohlédnout hutnější mléčnou žlázu,“ poukázal primář oddělení zobrazovacích metod zlínské nemocnice Jiří Palíšek.
„V těchto specifických případech zvyšuje nová technologie diagnostickou přesnost až o dvacet procent,“ dodal primář.
Ročně přes 400 nových pacientek
Nemocnice o přístroj usilovala už v minulosti. Jeho provozování ale musí povolit přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. Loni ho pro nemocnici povolila jen pro diagnostiku, ne pro preventivní vyšetření. Teď se situace změnila.
Lékaři ve Zlínském kraji ročně zaznamenají 420 nových pacientek s onkologickým onemocněním prsu. Stále však 66 z nich přijde v pokročilém stadiu a některé nikdy nebyly vyšetřeny na mamografu.
„Některé ženy se bojí kvůli ionizujícímu záření. Mohu je ale ujistit, že v Baťově nemocnici je nejmodernější přístroj, který pracuje s velmi nízkými dávkami záření a citlivými digitálními detektory,“ konstatoval Palíšek. „Záření je násobně nižší než například při běžném rentgenu.“
Snímek hodnotí dva lékaři
Na preventivní vyšetření má nárok žena nad 45 let zdarma každé dva roky. „Stačí požádat svého gynekologa nebo praktického lékaře o žádanku,“ uvedla vedoucí radiologická asistentka Oddělení zobrazovacích metod Radana Blažková.
„Uvítáme i ženy, které doposud chodily do jiných center. Nemusí nic vyřizovat, my si jejich předchozí výsledky vyžádáme, abychom měli srovnání,“ doplnil Palíšek.
Vyšetření trvá pět až deset minut. Snímky hodnotí nezávisle na sobě dva lékaři a výsledek zasílají ženě formou SMS zprávy. Podrobnější zprávu dostává lékař, který ji na vyšetření poslal.