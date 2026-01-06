Ne snad proto, že by jich bylo málo nebo tuto službu nenabízely. Jenže maminky ji často musely zaplatit samy. Hodina návštěvy a kontroly matky i miminka vyjde ve Zlíně od tisíce do dvou tisíc korun.
Zdravotní pojišťovny tuto péči proplácely jen v případě, že gynekolog vystavil ženě žádanku. Což se nestávalo moc často. O službu je přitom zájem.
„Porodní asistentka s ženou řeší péči o její tělo, péči o miminko, poradí s kojením. Maminka nemusí v tomto období nikam chodit, přijede za ní domů. Je to velký benefit,“ uvedla vsetínská porodní asistentka Jitka Baslová.
Od nového roku však ministerstvo zdravotnictví zavádí novinku. Každá žena při odchodu z porodnice automaticky obdrží tři žádanky na tři návštěvy porodní asistentky. Službu pak proplatí právě zdravotní pojišťovna.
Otazníky nad smlouvami s pojišťovnou
„Škoda je, že spousta žen o tom vůbec neví. Pokud se o to samy nezajímají, nebo nejsou před porodem v kontaktu s porodní asistentkou, tak se k nim nedostane. Ani gynekologové to vůbec neřeší. Snad se to ale zlepší, pokud budou pojišťovny vstřícné,“ naznačila Baslová.
Ve Zlínském kraji je poporodní péče rozvinutá. Ženy mají díky široké síti soukromých komunitních porodních asistentek možnost využívat tuto službu už dvacet let. Kraj byl také první v zemi, kde poporodní návštěvy, které byly běžné v minulosti, začaly opět fungovat.
Problém je, že většina asistentek nemá v současné době smlouvu o proplácení péče se zdravotními pojišťovnami. Často ji ukončily, protože pro ně znamenala velkou administrativní zátěž, další náklady či agendu a vzhledem k výši úhrad nebyly výhodné. Což znamená, že i po Novém roce si ženy musejí za jejich návštěvu zaplatit.
„Smlouvu nemám a ani o ni nestojím, protože je nastavená tak, že by člověk musel zajistit kvantitu na úkor kvality, aby si na to vydělal. Ale snažíme se všechno zprocesovat s nemocnicí, aby o ženy bylo postaráno,“ přiblížila zlínská porodní asistentka Romana Gogelová.
Zapojit se mají nemocnice
Jakým způsobem tedy zdravotní pojišťovny zajistí, aby byla hrazená poporodní péče v regionech dostupná? Zatím soukromé porodní asistentky aktivně neoslovují. A ani ty o smlouvách moc neuvažují.
Všeobecná zdravotní pojišťovna sdělila iDNES.cz, že k zajištění služby využijí pojišťovny nemocnice. „Jednáme se všemi porodnicemi v Česku,“ konstatovala před koncem roku mluvčí VZP Viktorie Plívová.
„Ty se zatím staví velmi vstřícně k možnosti zapojení jejich porodních asistentek do nové návštěvní povinnosti. Díky nízké porodnosti mohou porodnice uvolnit své volné kapacity bez větších komplikací,“ dodala.
Zájem maminek se zvýší
V praxi by tedy za ženami měly jezdit asistentky, které pracují v nemocnicích na plný nebo částečný úvazek. Vzhledem k tomu, že nárok mají všechny maminky a každý rok se ve Zlínském kraji narodí okolo 4 600 dětí, to ročně může znamenat 13 800 návštěv, tedy 1 150 za měsíc. A nelze garantovat, že takové množství dokážou zajistit samy porodnice.
VZP uvedla, že podle ministerstva zdravotnictví využívaly dosud poporodní návštěvy jen asi dvě procenta žen. „Je tedy otázkou, jaký bude reálný zájem mezi samotnými maminkami,“ doplnila Plívová.
Není možné zapojit všechny naše porodní asistentky. Bude to i věc správného rozložení úvazků a rajonizace.
Ivana Cvičkovávrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení ve Zlíně
Porodní asistentky v kraji upozorňují, že takové číslo je logické v situaci, kdy si většina maminek službu musela zaplatit. A že ve chvíli, kdy finanční náklady pominou, se dá očekávat rostoucí zájem.
V Uherskohradišťské nemocnici věří, že poptávku pokryjí svými pracovnicemi. Už před rokem si tady zajistili smlouvu s pojišťovnami a čtyři asistentky měsíčně dojíždějí za dvaceti maminkami. Žádají je hlavně při akutních potížích s kojením nebo při náznacích psychického vyčerpání.
Ženy může postihnout poporodní deprese
V nemocnici ve Zlíně se do poporodní péče nasmlouvané s pojišťovnou zapojí malá část zaměstnaných porodních asistentek. Porodnice chce ale spolupracovat i se soukromými asistentkami, aby poptávku maminek uspokojila.
„Není možné zapojit všechny naše porodní asistentky. Bude to i věc správného rozložení úvazků a rajonizace. Také jsme už jednali s komunitními porodními asistentkami, které jsou zkušené a v praxi působí beze smluv. Chtějí s námi spolupracovat, jen je to zatím v jednání,“ naznačila vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení ve Zlíně Ivana Cvičková.
Spolupracující soukromé asistentky by pak službu poskytovaly v rámci žádanek na pojišťovnu. „Šestinedělkám dlužíme jako stát strašně moc. V těhotenství má žena patnáct i více návštěv u lékaře, ale po porodu se o ni šest týdnů nikdo nezajímá,“ řekla zkušená zlínská porodní asistentka Radmila Dorazilová.
Přitom se často stává, že jako prvorodička neumí zacházet s dítětem a může ji postihnout poporodní deprese, o které se moc nemluví. V šestinedělí je podle ní psychika velmi důležitá a návštěva porodní asistentky funguje jako prevence, protože se nezaměřuje jen na fyzickou stránku, ale i na psychiku.
„A v celém českém zdravotnictví se v rámci prezenčního vzdělávání žádný zdravotník nevzdělává o šestinedělí tak usilovně jako porodní asistentka,“ dodala Dorazilová.