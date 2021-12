Malý princ jako ogara z Valašska. Legendární příběh vychází v nářečí

Malý princ je přeložený do více než 300 světových jazyků a dialektů. Od teď mezi ně patří i valaština.

Aktuálně vychází knížka Malučký princ, na jejíž přední straně je postavička chlapce, který má na sobě části valašského kroje. Její křest se koná v pátek v 17 hodin v Městském muzeu Valašské Klobouky.

„Knížka může být zajímavá i pro někoho, kdo zná Malého prince v tradičním překladu. Tedy pokud přistoupí na to, že je napsána v dialektu. Stačí se do ní začíst, byť třeba s nedůvěrou, která pak snad zmizí,“ věří autor převedení legendární knihy do valaštiny Petr Odehnal.