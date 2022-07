John Malkovich vyšperkuje kulturní sezonu v Kroměříži, v Česku se nezdrží

Přistane na letišti ve Vídni a do Kroměříže bude pokračovat autem. „V rámci republiky to bude jediné vystoupení a jedno z mála v Evropě,“ uvedl ředitel arcibiskupského zámku v Kroměříži Jiří Uhlíř, k němuž Podzámecká zahrada patří.

Právě kroměřížské památky byly jedním z argumentů, jež Malkoviche přesvědčily. „Souhlasil hned, k mému překvapení Kroměříž znal. Věděl, že se na zámku točil oscarový Amadeus (film režiséra Miloše Formana z roku 1984 – pozn. red.) i že je zapsaný na seznamu UNESCO,“ řekl Pavel Pešek z pořádající agentury Vanity Club Europe.

Po představení Malkovich přespí ve Zlínském kraji, ráno se ale vrací zpět do Vídně, odkud pokračuje ve své cestě. Kde přesně bude držitel dvou nominací na Oscara nocovat, má zůstat neveřejnou informací. Neplánuje se zdržet ani se s nikým setkávat, což má racionální důvody.

„Vzhledem k tomu, že je znovu na vzestupu covid-19, nechce riskovat, že se dostane do karantény a bude muset přerušovat turné,“ vysvětlil Pešek.

Jeho tým čítá zhruba deset lidí, včetně muzikantů. Žádné speciální požadavky na ubytování nebo další služby – ať už během pobytu, nebo přímo na place – podle pořadatele nikdo z nich nemá. „Jsou velice lidští, řekl bych. Žádné hvězdné manýry, spolupráce je moc příjemná,“ ujistil Pešek.

Představení The Music Critic vytvořil jeho autor Aleksey Igudesman z mixu nejhorších hudebních kritik, které se snesly na významné hudební skladatele. John Malkovich v něm má roli zlého kritika, podle něhož je hudba Beethovena, Chopina, Prokofjeva a dalších velikánů únavná a ponurá.

Mluvit bude anglicky, diváci však nemusí mít obavy, že by nerozuměli. Tlumočení bude zajištěné pomocí titulků.

Památky jsou prostor pro kulturu

Jde o další představení, které Vanity Club Europe v Kroměříži pořádá. V sobotu tady měla svou tuzemskou premiéru primabalerína Londýnského Královského Baletu Natalie Osipova. V neděli pak následovala komedie Patrika Hartla 4 sestry.

V prostoru před sala terrenou arcibiskupského zámku proto vyrostla obří tribuna, jež pojme dva tisíce diváků, a obdobně rozlehlá stage. Techniku sem naváželo několik kamionů, trávník zámecké zahrady kvůli přípravám překryli kovovými deskami, aby jej ochránili. Po stavbách nemají zůstat žádné viditelné stopy. „Pracovalo se s maximální opatrností,“ potvrdil Uhlíř.

Pro památky, které se po církevních restitucích vrátily původnímu majiteli, Arcibiskupství olomouckému, je to příležitost, jak vydělat peníze na údržbu. Do budoucna chce vedení zámku a Podzámecké zahrady instalovat na zmíněný trávník závlahový systém, aby byl co nejlépe udržovaný. I proto, aby se prostor dal nadále využívat pro kulturní akce. „Podzámecká zahrada i zámek jsou místem, kde se mají lidé potkávat s uměním a kulturou,“ mínil Uhlíř.

Tak to zamýšleli olomoučtí biskupové už před staletími, kdy se zahrada otevřela veřejnosti. „A my to chceme naplňovat. I tím, že sem přivedeme světové osobnosti,“ dodal Uhlíř.

Podzámecká zahrada se uzavře už v 16 hodin

Lístky na divadelní představení s Johnem Malkovichem jsou ještě v prodeji v síti Ticketportal, zároveň budou k dispozici i na místě. Včera už ale byly k mání jen vstupenky v hodnotě 1 590 a 1 990 korun, nejdražší místa za 3 490 korun byla vyprodaná.

Akce s sebou nese omezení pro běžné návštěvníky Podzámecké zahrady, jež se uzavře v 16 hodin, později už budou pořadatelé pouštět jen platící diváky. Možný bude pouze vstup z Vejvanovského ulice.

„Bude to jedna z největších kulturních událostí v celém regionu a pro ty, kteří mají Malkoviche rádi, také obrovský svátek,“ řekla už dříve kroměřížská místostarostka Daniela Hebnarová. „Pro Kroměříž jsou takové akce velká propagace,“ dodala.

Kulturní léto v Podzámecké zahradě tím ale rozhodně nekončí. Návštěvníci se mohou těšit na festival barokní hudby Hortus Magicus, který se koná 5. a 6. srpna, nebo na historicky první zámecké vinobraní.