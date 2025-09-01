V přípravě může pokračovat rovněž proto, že soud zamítl žalobu Vladimíra Nováka, který bydlí v sousedství, proti změně územního plánu. Tou zlínští městští zastupitelé loni upravili způsob užívání ploch na Riviéře ze sportovního na komerční.
„Je v pořádku, že soud žalobu zamítl. Nebylo v ní nic tak důležitého, co by mělo záměru zabránit,“ je přesvědčená Pospíšilová. „Probíhá ale stavební řízení na druhou etapu a pan Novák posílá připomínky do všech fází řízení. Na všechno reaguje námitkami,“ doplnila.
Sídlo firmy Mobilboard má mít parametry „zelené výstavby“, takže hlavní budovy budou z velké části schované pod zemí.
Šance pro Riviéru. Slavné koupaliště chátralo, nový majitel chystá změny
V první etapě vznikne parkoviště, menší vstupní budova se sklady a zázemím, cesty nebo rozvody sítí. Ve druhé etapě vyroste hlavní dvoupatrová budova s kancelářemi za 20 milionů korun. Střechu bude mít schovanou pod zeminou v úrovni sousední cesty. Před fasádou vznikne přírodní jezírko napájené ze dvou studní.
Provoz prý nemá rušit okolí
Pospíšilová počítá i s tím, že by se některé místnosti mohly pronajímat veřejnosti pro workshopy či přednášky. Provoz podle ní nebude nijak rušit okolí.
Novák se odvolal také proti povolení na první etapu. Podle něho je bývalé koupaliště zátopová oblast a její bazény mohou při velkých deštích sloužit jako poldry, což měly ukázat povodně loni na podzim.
Krajský úřad to však odmítl a povolení je pravomocné. „Vliv přívalových dešťů je součástí projektu a je odborně řešený jako součást stavebního povolení. Pokud bude stavba podle projektu realizována, povrchová voda se již do areálu nebude dostávat,“ reagovala Pospíšilová.
Na Riviéře bude krtkodomek i biotop, lidé by ale raději chtěli koupaliště
Povolovací proces na druhou etapu se kvůli zmíněným připomínkám stále řeší. Podle investorky má smysl začít stavět ve chvíli, až budou obě etapy povolené a práce dělat současně.
Novák má obavy, že pokud se bude část areálu pronajímat veřejnosti, okolí by mohlo být rušeno hlukem. Proto se loni obrátil na brněnský krajský soud, kde s žalobou proti městu neuspěl.
„Čekal jsem, že se k tomu soud postaví vstřícněji a problém bude řešit, ne že to jen zamítne. Vše nasvědčuje tomu, že se vyhovuje jednotlivcům na úkor občanů,“ poznamenal. V žalobě argumentoval, že změna územního plánu nebyla vydaná v souladu se zákonem, lidé z okolí byli kráceni na svých právech a jedná se o nepřípustnou změnu charakteru lokality.
Apeloval také přímo na zastupitele Zlína, aby změnu územního plánu neschválili. Proti odmítnutí žaloby se neodvolal. „Ale není všem dnům konec. Věc kolem Riviéry se vyvíjí dál, možností bude ještě více,“ naznačil Novák.
Vedení magistrátu aktivitu podnikatelky vítá
Vedení magistrátu naopak aktivitu Pospíšilové a rozhodnutí soudu vítá. „Jsem rád, že nám dal soud zapravdu. Myslím si, že i pan Novák nakonec uzná, že záměr, který tam má být, bude ku prospěchu občanů Zlína i Malenovic,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada.
„Pokud místo torza koupaliště vznikne něco, co bude sloužit částečně jako biotop a nepřinese to do okolí zvýšení dopravy a další zátěže, tak mi to dává smysl,“ podotkl primátor Jiří Korec.
„Věřím, že nedojde k zásadní změně záměru a nevznikne tam něco jiného, což jsme se snažili omezit změnou územního plánu, a že se obavy občanů nenaplní,“ doplnil.
Lidé žalují Zlín kvůli chystané proměně bývalé plovárny. Bude hluk do noci, míní
Pro Pospíšilovou ovšem existuje i další překážka, kterou je žaloba ze strany majitele vedlejšího pozemku u Riviéry. Týká se zpochybnění hranice pozemků v místě napojení kanalizace z areálu do stávajícího potrubí za potokem.
Musí také průběžně investovat do údržby chátrajícího areálu, například do sekání trávy nebo výměny plotů, které ničí tamní mládež, jež se tam i přes zákaz vydává.
„Chci lidem vzkázat, aby do areálu zatím nechodili a ještě vydrželi,“ dodala Pospíšilová.
10. března 2021