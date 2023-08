Zlín čeká další dopravní peklo, silničáři uzavřou cestu od Otrokovic

Půjde o úsek začínající před dálničním obchvatem a končící před malenovickou obchodní zónou Centro. První křižovatka, z níž se do ní odbočuje, bude uzavřená. Auta budou tudy jezdit jen jedním pruhem.

Se zdržením tak musejí počítat také řidiči, kteří pojedou ze Zlína. Navíc bude uzavřený sjezd z dálnice, takže ji motoristé budou moci opustit pouze na začátku Otrokovic nebo před Napajedly.

Omezení potrvá dva týdny, tedy do 3. září. Pak nastane týdenní pauza, aby to na řidiče nebylo se začátkem školního roku až příliš komplikované. „Budou tam tabule s textem, že stavba bude za týden pokračovat,“ poznamenal šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Karel Chudárek.

Od soboty 9. září bude následovat úsek po první odbočku k Centru a od druhé odbočky několik desítek metrů dál směrem k obydlené části Malenovic. Nejdříve se uzavře pravý jízdní pruh. Zastávky MHD dopravy se přesunou, nebo dočasně zruší.

Nejlepší bude vlak či objížďka

Od čtvrtka 14. září přijde na řadu levý pruh a od soboty 19. září asi do konce měsíce by měli cestáři opravit část mezi odbočkami do Centra. Trolejbusy číslo 10 se po tuto dobu nedostanou na konečnou stanici Malenovice-Centro. Další linky, jejichž trasa tudy vede, naberou zpoždění.

„Opět, bohužel, můžeme očekávat vytváření kolon vozidel a zpožďování spojů MHD. Největší dopady se pravděpodobně projeví na trolejbusových linkách číslo 2, 6, 10, na autobusové lince číslo 70, případně i na malenovické autobusové lince číslo 51,“ upozornil vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Jan Tesař.

Průběh rekonstrukce silnice mezi Zlínem a Otrokovicemi

„Prosíme cestující, aby věnovali pozornost informacím zveřejňovaným na zastávkách, cestovali s větší časovou rezervou a přizpůsobili se mimořádné situaci,“ vzkázal.

Na konci září by měla být cesta opět průjezdná bez omezení. Nejzazší stanovený termín dokončení je stanovený na čtvrtek 5. října, to pokud by v září bylo příliš deštivé počasí.

Místo půjde objet okresními silnicemi přes sousední obce: z jedné strany přes Salaš a Březnici, z druhé přes Sazovice a Tečovice.

Policie doporučuje lidem, aby cestovali vlakem, který bude v tuto dobu zřejmě nejrychlejším hromadným dopravním prostředkem, případně zvolili zmíněnou objížďku.

Konec velkých oprav? Další přijdou za rok

„Řidiči by se měli obrnit trpělivostí a ohleduplností, s čímž mají po letošních opravách silnic bohaté zkušenosti. My se díky tomu nemusíme zabývat zvýšenou nehodovostí, která by pomalý provoz ještě více zpomalila,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Tím by měla velká dopravní omezení pro letošní rok skončit. Další a zásadní však přijdou za rok, kdy silničáři opraví výjezd ze Zlína do Otrokovic ve stejném úseku, do něhož se pustí od příštího týdne, jen půjde o druhý směr.

Stejně tak budou opravovat hlavní průjezd Zlínem od křižovatky pod divadlem k mrakodrapu. V první polovině letošních prázdnin rekonstruovali v podobném rozsahu příjezd do Zlína a ve městě tak vznikaly velké kolony.

K tomu by měla přibýt hlavní výpadovka na Otrokovice mezi částmi Prštné a Louky, minimálně v jednom směru. Termíny se ještě budou upřesňovat.

„Dohodli jsme se, že na podzim uděláme jednání mezi městem, krajem a námi, abychom věděli, co se kdy bude opravovat a podařilo se nám to zkoordinovat, protože to bude hodně špatné,“ dodal Chudárek.

Zdržení na D1 u Kroměříže

Současně přichází také další zásadní dopravní omezení v regionu, kdy se uzavírá dvanáct kilometrů dálnice D1 u Kroměříže ve směru od Brna. Jezdit se bude po opačné straně dálnice, kde bude vyčleněný jeden jízdní pruh pro každý směr.

„Na dálnici D1 lze předpokládat kratší zdržení v ranních a odpoledních dopravních špičkách, ale po předchozích zkušenostech s opravami v tomto úseku dálnice D1 neočekáváme velké dopravní komplikace,“ naznačil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Dopad to bude mít i na dopravu v Kroměříži, protože šoféři se budou snažit úsek objíždět. Navíc bude zavřený také sjezd z dálnice do Kojetína. Objízdná trasa povede po souběžně vedoucí cestě přes Mořice a další obce do Kroměříže.

„Dá se tak bohužel očekávat zvýšený provoz mimo jiné i v částech Kroměříže Hradisko a Postoupky,“ podotkl vedoucí odboru služeb kroměřížské radnice Lambert Hanzal.

Práce mají skončit do 24. září. „Opatření zamezí průniku vody a degradaci povrchu narušeného hustým provozem i počasím. Frekvence dopravy tady překračuje 16 500 aut denně, z toho je více než 4 400 kamionů,“ zmínil Rýdl. V příštím roce pak ŘSD plánuje pokračovat v protějším jízdním pásu ve směru na Brno.