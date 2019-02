VIDEO: Celorepublikový projekt vede předškoláky k technickému uvažování

Plastové autíčko zastaví u kostela a předškolák Kuba pečlivě zakreslí polohu budovy do papírové mapy.

„A jedeme dál. Podívej, kam jsem dojela,“ říká mu lektorka Vlasta Hermanová. Kluk má jasno: dojela k bazénu. A tak do mapy hned zakreslí i ten.

Děti z mateřské školy a druháci ze základní školy v Havřicích, což je místní část Uherského Brodu, absolvovali první lekci Malé technické univerzity. Stali se tak diplomovanými staviteli města.

„Vyzkouší si věci, které jsou pro ně nové. Dnes se učili pracovat s mapou, což v době navigací není zdaleka běžné,“ vysvětlila Hermanová.

Když se na začátku lekce ptala dětí, kdo kreslí mapy, dozvěděla se, že mapař. Teď už děti vědí, že správný výraz je kartograf. Celou hodinu si na něj s lektorkou hrály.

Zapojilo se už 750 škol a školek

Nejprve si vyprávěly o budovách v Uherském Brodě. Vzpomněly si na poštu i sokolovnu. Pak postavily silniční okruh imaginárním městem. Rozděleny na čtyři týmy měly za úkol poskládat každý svou část tak, aby se daly všechny spojit.

To znamenalo správně se zorientovat v mapě. Zpočátku to byl problém a část dětí začala stavět opačně. Lektorka je ale vedla tak, aby na chybu i správné řešení přišly samy. Pak musely z lega postavit jednotlivé budovy. Ve dvojicích si vybraly, co budou stavět, a daly se do práce.

I to mělo svá úskalí. Kluci jako první postavili benzinku. Kostel od holek byl ale menší, ale tak to přece nebývá. I školka ho převyšovala. A tak se musela snížit a kostel zase dostavět. Kdo měl hotovo, umístil svou budovu někam kolem cesty a vzniklo město. To pak týmy zakreslily do mapy.

Cílem je přivést děti k technickému uvažování. „Tento nápad se mi líbí. Je zajímavé nabídnout dětem vysvětlení věcí, které mají kolem sebe a nad kterými často ani nepřemýšlejí,“ podotkl ředitel havřické školy Ctibor Boráň.

Další lekce se týkají například propojování vodovodního potrubí v domě, mezi domy a po celém městě. Nebo stavby vysoké věže tak, aby nespadla, či zařizování domu.

Lekcí je celkem 12, na dalších se pracuje. Tým, který je vytváří, spojuje pedagogy i techniky z praxe. Je v něm ekonomka, chemička, absolvent dopravní fakulty. Hermanová je stavební inženýrka, zároveň to ale s dětmi umí jako málokdo.

Malá technická univerzita vznikla v Říčanech u Prahy, kde sídlí. Lektory má po celé republice. Nyní eviduje na 750 zapojených škol a školek.