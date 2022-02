Ve zlínské koalici to skřípe, primátor za tím vidí předvolební kampaň

STAN na sociálních sítích kriticky komentuje dění v radě a vymezuje se vůči primátorovi Jiřímu Korcovi a jeho kolegům z ANO. Ať už jde o opravu zimního stadionu, budoucnost vodáren nebo strategii rozvoje Zlína do roku 2030.

„Nebral bych to jako politický spor, jen máme na nějaké dílčí věci jiné názory, což je normální. Vždycky musíme najít konsenzus,“ tvrdí náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Náměstkyně Kateřina Francová (STAN) zase zmiňuje generační rozdíl, protože politici ANO jsou o poznání mladší. „Na zásadních věcech se shodneme, jen máme někdy trochu jiný úhel pohledu z hlediska zodpovědnosti či zkušeností, životních i pracovních. Jsme opatrnější,“ naznačila Francová.

Podle Korce i dalších radních z hnutí ANO nejde ani tak o potíže uvnitř městské rady jako spíše o fakt, že se na podzim konají komunální volby. „Děje se to až od letošního ledna. A vzhledem k tomu, že se blíží volby, tak si myslím, že to souvisí s předvolební kampaní,“ uvažuje Korec.

„Mrzí mě, že se stanoviska hnutí STAN dozvídáme z Facebooku, nikoli v rámci operativních porad rady. Je přirozené, že je publikují, správně by je ale měli prodiskutovat v rámci koalice,“ vzkázal.

Naše připomínky neberou vážně, tvrdí STAN

Reakce STAN? Své názory prý na radě říkají, ale ne vždy je druhá strana slyší. Starostové například na svém webu zpochybňují, že by Zlín mohl mít v roce 2035 až sto tisíc obyvatel (dnes má téměř 75 tisíc), jak vyplynulo ze strategie rozvoje města. Podle Francové na to upozorňovali už během přípravy strategie.

„Někdy neberou naše připomínky vážně, pokud nejsou černé na bílém,“ řekla na adresu ANO Francová. Korec naopak možnost stotisícového Zlína jako nereálnou nevidí. Obecně tvrdí, že se snaží být otevřený vůči všem a neprosazovat materiály na radě či zastupitelstvu o jeden hlas.

„Není to rozkol v radě a nechci vyvolávat konflikty, ale blíží se volby a jsou dva způsoby, jak na sebe můžete před volbami upozornit – buď prací, což se mně a některým mým kolegům daří, nebo zviditelňováním jiným způsobem,“ prohlásil náměstek za ANO Pavel Brada.

STAN politické motivy odmítá. Skutečnost, že na veřejnosti prezentuje více kritických vyjádření, je podle jeho členů dána tím, že rada teď řeší více zásadních věcí.

Spory o vodárny i opravu stadionu

Témata, při nichž se obě hnutí neshodnou, přitom nejsou marginální. V případě opravy zimního stadionu STAN preferuje základní opravu za 70 milionů korun, protože město nezískalo dotaci od státu. Proto by podle něj mělo investovat zatím jen menší částku a počkat si, až bude vypsaná nová výzva, z níž by mohlo peníze obdržet.

„Pokud chceme do Zlína dostat co nejvíce peněz, už bychom investici neměli drobit,“ myslí si Landsfeld. ANO přitom mluví i o jiných variantách, například o úpravách za zhruba 300 milionů korun, s nimiž by se mohlo začít už letos. A to i bez státní dotace.

Pokud jde o situaci ve vodárnách, ve hře je vznik nové provozní společnosti, v níž by figuroval také koncern Veolia, ovšem jen do roku 2029. Podle současné smlouvy může podnik provozovat do roku 2034, takže by to byl posun.

Starostové se ale vymezili vůči uvažované změně stanov vodáren, jež by měly posílit menší akcionáře na úkor větších, tedy Zlína. Na svém webu to označili za „absolutně nepřijatelné.“

Spolupráci po volbách strany nevylučují

Šlo mimo jiné o reakci na vyjádření Korce pro MF DNES, že tento navržený model, jež vzešel z mediačního řízení, kterého se Zlín neúčastnil, je z jeho osobního pohledu přijatelný, a to včetně změn stanov.

Podle Landsfelda STAN s celkovou transformací vodáren problém nemá a jedná se jen o detaily. Podobně mluví i Korec, který na příští týden svolal seminář pro všechny zastupitele týkající se vodáren.

Radní z ANO a STAN zároveň uvádějí, že o krizi vládnutí nejde a nevylučují ani pokračování spolupráce po podzimních volbách. V letech 2014–18 vedla hnutí Zlín společně, nyní jsou v koalici ještě s KDU-ČSL, ODS a Piráty.

„Napětí mezi ANO a STAN plyne z toho, že poslední volební výsledky měli v podstatě stejné a také počty členů v radě mají stejné. Z toho logicky vyplývá syndrom dvou kohoutů na jednom smetišti. A roli v tom hrají blížící se volby,“ poznamenal Aleš Dufek (KDU-ČSL), který byl do konce loňského roku náměstkem primátora. Ve funkci ale skončil, protože se stal poslancem.