Anděl i žena regionu. Zlínská laktační poradkyně pomáhá i nedonošeným dětem

Jana Fuksová
  8:35
Dětskou sestru a laktační poradkyni Baťovy nemocnice ve Zlíně Markétu Macků vnímají rodiče miminek jako anděla s velkým srdcem. Jejich přízeň jí přinesla cenu Purpurové srdce, kterou každoročně uděluje organizace Nedoklubko.
Dětská sestra Markéta Macků získala cenu Purpurové srdce, ve zlínské krajské nemocnici pracuje jako laktační poradkyně. (prosinec 2025)

Narodila se na Valašsku jako nejmladší ze čtyř dětí a rodinné prostředí do značné míry ovlivnilo její směřování, zájem a celoživotní profesi v jednom. Tady zakusila první vztah sestra – pacient, přijímala rady prarodičů a učila se ze zkušeností prověřených generacemi. Všechno pak dvaapadesátiletá Markéta Macků zúročila ve své profesi.

„Mám pocit, že u rodiny všechno začalo,“ konstatovala. „Sestra, která je starší o jedenáct let, studovala zdravotnickou školu ve Zlíně. Pamatuji si, že jsme si často hrály na to, že jsem pacient a ona mne ošetřuje. Studovala zdravotnickou školu, já jsem k ní vzhlížela a nakonec jsem se vydala v jejích šlépějích,“ přiblížila s úsměvem.

Porodnice ve Zlíně (prosinec 2025)
Hned napoprvé tak objevila profesi, ve které se naplno projevila její empatická pomáhající a optimistická povaha, což potvrzuje nepřetržitá čtyřiatřicetiletá praxe v pozici dětská sestra, dvacetiletá v pozici laktační poradkyně a také letošní cena Purpurové srdce. Každý rok v ní rodiče přidělují hlasy v různých kategoriích. Macků uspěla v kategorii dětská sestra. Novorozenecké oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně ji získalo v posledních letech už třikrát za sebou.

Empatie se do jisté míry dá i naučit

Macků, která už má doma cenu za vítězství v anketě Žena regionu ve Zlínském kraji za rok 2012, pracuje s maminkami na novorozeneckém oddělení. Učí je přebalovat, koupat, kojit, radí ve chvílích, kdy laktace neběží, jak má, pomáhá s udržením kojení i po propuštění z porodnice.

Nemocnici daly loni maminky 190 litrů mléka, peníze chtěla málokterá

S řadou žen udržuje přátelské vztahy. Většinou ji nepotkají zamračenou, ve špatné náladě, ve stresu. Popisují, že když vstoupí do pokoje, všechno se zklidní. Ve chvílích, kdy maminky zažívají stres, obavy a nespokojenost, přináší klid, trpělivost, pochopení.

Pro ženy, které se často poprvé v životě vyrovnávají s fyzickými následky po porodu, mají obavy třeba o předčasně narozené miminko a neví si rady s kojením, je právě její empatický přístup mnohdy důležitější a přínosnější než lékařské postupy.

„Nevím, jestli mám empatii vrozenou, ale řekla bych, že se do jisté míry dá i naučit,“ podotkla Macků. „Já za ni vděčím svojí mamince, která je nejstarší z jedenácti dětí a vyrůstala ve velké rodině na statku v Brumově Bylnici.“

Kojení jako nejpřirozenější výživa

Z rodinných zkušeností také čerpá svůj pohled na kojení, který předává maminkám. „Kojení je nejpřirozenější výživou malých dětí a je důležité pro jejich zdravý vývoj. Ukazuje se, že má mnoho benefitů od osídlení střeva až po rozvoj mozku. Existují i studie, že dobře kojené děti mají v osmi letech vyšší IQ,“ upozornila.

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Zatímco v minulosti bylo v rodinách více dětí, v jednom domě žily i tři generace a péče o miminko bylo přirozenou součástí života, dnešní generace musí informace čerpat jinými způsoby. I proto se před více než dvaceti lety rozvinulo v porodnicích laktační poradenství.

„Když jsem sama kojila, byla jsem jednou trochu rozpačitá. A babička mi říkala: Cérečko nedělej si žádné starosti, nikdo jsme sa nenarodili jako matka. Hodně mi to pomohlo,“ prozradila Macků.

Plně kojená miminka

Že to v porodnicích ve Zlínském kraji s kojením umí, dokládají i fakta Ústavu zdravotnických informací a statistiky. V loňském roce odsud odešla jen tři procenta miminek s umělou výživou.

Zbývající byly v převážné většině plně kojené, necelých dvacet procent potřebovala ke kojení i příkrm. To jsou druhá nejlepší čísla v zemi.

Vliv na to může mít i přístup zdravotnického personálu k rodičům, který se během let proměnil a teď je spíše partnerský. U porodů už běžně ženu doprovází otec nebo dula, dodržuje se bonding, tedy první tzv. zlatá hodinka, kdy je dítě po porodu na těle maminky, nemocnice poskytuje rodinné pokoje a rodina může obvykle využít neomezené návštěvy.

Smutných okamžiků není mnoho

Vzhledem k tomu, že ve Zlíně funguje i perinatologické centrum pro předčasně narozená miminka, setkává se Macků běžně i se složitějšími životními situacemi. I tady ale co se týče kojení medicína pokročila.

Zlínský lékař dostal za pomoc nedonošeným dětem Purpurové srdce

„Práce s takovou maminkou je jiná, protože je dočasně odloučená od miminka,“ popsala. „ Ale snažíme se ji od začátku vpravit do péče, aby ona byla primárním ošetřovatelem miminka a my jen edukátoři. Co nejdříve proto odstříkáváme první kapky mléka, tzv. kolostrum, aby miminko v ústech mělo úplně poprvé mateřské mléko maminky.“

Všechny příběhy ale nemají úplně šťastný konec. Psychicky náročnou a vyčerpávající profesi kompenzuje časem stráveným s rodinou, cvičením i prací na zahrádce.

„Ráda bych řekla, že po třiceti letech praxe už si umím udržet odstup, ale někdy je dost obtížné tomu nepodlehnout,“ přiznala. „Smutné okamžiky prožívám s rodiči intenzivně. Díky bohu jich ale není mnoho.“

