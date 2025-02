Zdrogovaný muž zmrzačil kolegu mačetou, soud mu potvrdil jedenáct let vězení

Podle obžaloby nebyl důvod ukládat trest pod zákonnou trestní sazbou, která činí 12 až 20 let. Podle vrchního soudu je však trest přiměřený, přihlédl k prohlášení viny obžalovaného. Novosad o 20 let staršího muže napadl loni v létě ve výrobní hale strojírenské firmy ve Zlíně. Napadený utrpěl vážné zranění.

„Trest není nepřiměřeně mírný ani nepřiměřeně přísný. Otázka prohlášení viny by měla najít odraz při ukládání trestu, a pokud soud prvního stupně takto učinil, nepochybil,“ uvedl soudce Vítězslav Božoň.

Poukázal na to, že prohlášením viny obžalovaný velmi podstatným způsobem zkrátil dokazování ve věci, soud vzal v potaz i jeho vyjádřenou lítost. „Sám obžalovaný se aktivně začal poškozenému omlouvat i s prohlášením, že je připraven mu nahradit veškerou způsobenou škodu,“ uvedl soudce.

Podle žalobkyně Lenky Dostálové sice prohlášením viny obžalovaný výrazně urychlil řízení před soudem, poukázala však na okolnosti případu, a to především na zákeřnost útoku, počet útoků, místa, na která muž útočil, i na použitý nástroj. Vyzdvihla i to, že muž byl rok před útokem odsouzen za pokus o ublížení na zdraví peněžitým trestem.

Obhajoba s tím nesouhlasila. „Jde o mladého člověka, vzhledem k uložené délce odnětí svobody a ústavní léčbě je zde reálná šance k nápravě,“ uvedla obhájkyně Lenka Šimanová.

Novosad svého činu litoval a prohlásil vinu, souhlasil také s právní kvalifikací. Napadenému muži se již u krajského soudu omluvil, ten jeho omluvu přijal, byť řekl, že má do konce života zmrzačenou ruku. Obžaloba původně muži navrhovala 13 let, po prohlášení viny snížila návrh o jeden rok na 12 let. S uložením trestu pod hranici trestní sazby nesouhlasila.

Podle spisu napadl Novosad mačetou dlouhou více než půl metru svého kolegu 31. července ve zlínské části Rybníky, byl pod vlivem pervitinu. Muž se podle obžaloby na čin připravil, vůči poškozenému měl již delší dobu averzi.

Do práce si Novosad podle rozsudku přinesl mačetu a po slovním konfliktu s ní na dvaapadesátiletého muže zaútočil. Nejdříve ho podle soudu mačetou udeřil do tváře, poté pokračoval v útoku na hlavu; muž útok vykryl rukou. Následně muže bodl mačetou do břicha. Když se napadený snažil utéct, Novosad ho podle rozsudku ještě sekl mačetou do zad.

Zraněného muže poté i nadále pronásledoval, útočníka nakonec zastavili až zaměstnanci firmy. Jen shodou šťastných okolností, náhod a aktivní obrany napadeného nezemřel, uvedli znalci. Napadený muž skončil s vážným zraněním v nemocnici.

Soud Novosadovi spolu s trestem vězení uložil i povinnost uhradit napadenému muži způsobenou škodu téměř 120 tisíc korun a zdravotní pojišťovně přibližně 45 tisíc korun.

Musí také absolvovat ochranné protitoxikomanické léčení v ústavní formě. Podle znalců muž trpí syndromem závislosti na více psychoaktivních látkách, užíval především pervitin a marihuanu. Dlouhodobé užívání drog podle znalce z oblasti psychologie Martina Jániše ovlivnilo osobnost obžalovaného, který byl zvýšeně paranoidní.