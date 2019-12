Z lyžařských areálů jsou továrny na sníh, na boj s počasím přikoupily děla

Loni už v listopadu kopec kropili sněhovými vločkami. A na konci zimy si pochvalovali jednu z nejvydařenějších sezon za poslední roky. Letos si provozovatelé lyžařských areálů ve Zlínském kraji museli na mráz počkat.

Například ve Ski areálu Troják se zasněžováním začali v sobotu.

„Čekali jsme jen na to, až teploty klesnou pod nulu, a můžeme se pustit do přípravy svahu,“ hlásil provozovatel Jakub Juračka. „Samozřejmě jsme chtěli začít co nejdřív a připravit si dobrý základ, ale záleží na počasí.“

Kopec jim letos pomohou pokrýt bílou vrstvou čtyři nová sněžná děla s vrtulí. Výroba umělého sněhu má prioritu, jiné novinky areál nechystá.

„Jsme teď ve stavu, kdy si poradíme, i pokud by se nějaká technika pokazila,“ vylíčil Juračka. „Navíc chceme děla na kopci rozmístit tak, abychom s nimi nemuseli příliš hýbat a neničili si tak sníh.“

Podobně k sezoně přistupují i další střediska. Uvědomují si totiž, že bez umělého sněhu se neobejdou. Loňská sezona byla sice štědrá i na přísun toho přírodního, ale s tím se nedá počítat dopředu. Z areálů se tak stávají továrny na výrobu umělého sněhu, které chtějí hlavně zkraje sezony využít jakýchkoliv minusových teplot.

„Do zasněžování investujeme každoročně částky v řádech milionů,“ přisvědčil Lubomír Orel, který provozuje areál na Stupavě.

Letos tu provedli rekonstrukci starých rozvodů, pořídili novou čerpací stanici a přikoupili děla.

„Základem je rychlost vysněžení svahu a kvalita sněhu, což zákazníci poznají. Investice do zasněžovacího systému se ale příznivě odrážejí i v úsporách energií,“ doplnil Orel, který kvituje, že letos nemusí řešit problém s nedostatkem vody. „Listopad byl nadprůměrně mokrý, s vodou starosti nemáme.“

Některé areály spustí e-shop se skipasy

Příliš novinek, kterých by si návštěvníci všimli na první pohled, se však od letošní sezony čekat nedá. Provozovatelé se spíše postupně snaží vylepšovat komfort pro lyžaře. Například na Kohútce či v Karolince letos poprvé spouštějí e-shop, kde se dají pořídit skipasy.

„Pro návštěvníky to bude pohodlnější, nebudou se muset tísnit u pokladen a lístek si koupí pěkně v teple domova,“ míní šéf areálu Ski Kohútka Miroslav Maczko.

Novinka potěší především pravidelné lyžaře, kteří si mohou jízdné uhradit také třeba přes mobil cestou na svah.

Areály ve Zlínském kraji pracují na tom, aby se staly co nejotevřenější pro všechny typy lyžařů. Třeba svah v Karolince, který dříve lákal spíše náročnější sportovce, se teď soustředí na to, aby zabavil celou rodinu.

„Letos přibude nový pohyblivý koberec, což výrazně ulehčí práci s dětskou školičkou a lyžaři začátečníky,“ zmínil za provozovatele Jan Dudek.

Prvků pro začínající lyžaře tu v posledních letech přibylo několik, náročnější si zase užijí ve strmější části sjezdovky nebo na jednom z největších snowparků na Moravě.

Sezonu v Karolince tradičně zpestří i nejrůznější akce pro veřejnost.

„Po roční pauze se vrátí oblíbený bobcross. Chystáme i den otevřených bran, kde si lidé mohou vyzkoušet závod s měřeným časem, bude tu i řada testovacích akcí,“ vyjmenoval Dudek.

Ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích zase lákají na maškarní lyžovačku, závody na běžkách nebo školu běžeckého lyžování.

„V případě dobrých sněhových podmínek otevřeme na sjezdovce u hotelu Horal i snowtubing, což je oblíbená a žádaná atrakce, kterou si především děti zpestřují lyžování,“ nastínila mluvčí areálu Martina Žáčková.

Ve většině oslovených areálů se zájemci budou muset připravit na to, že si letos za skipasy připlatí. Oproti loňsku podraží Stupava, Karolinka či Kohútka. Většinou půjde o navýšení cen v úrovni zhruba 5 procent.

„Je potřeba zohlednit investice, náklady na energie i narůstající mzdy zaměstnanců, kteří se shánějí velmi obtížně,“ zdůvodnil za všechny Orel.