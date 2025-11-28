K brzkému startu sezony tady přispělo příznivé počasí, především mrazivé noci, kdy bylo možné vydatně zasněžovat. Navíc v týdnu napadlo i hodně přírodního sněhu. Ještě více nasněžilo ve vyšších polohách například v Beskydech, tamní střediska se ale na rozjezd teprve chystají.
Areál na Uherskohradišťsku tradičně otevírá jako první a končí sezonu mezi posledními. „Každý rok se snažíme podmínky vylepšit a modernizujeme,“ upozornil provozovatel Lubomír Orel. Letos přibyla dvě nová vysokotlaká čerpadla na zasněžování, sedm sněhových děl, vylepšené je i osvětlení sjezdovky pro večerní lyžování. Areál je v provozu každý den od 8.30 do 20 hodin.
Kvůli rostoucím nákladům se zvedla cena skipasů ve Stupavě o 20 korun proti loňsku.
Místo vleku čtyřsedačková lanovka
Velká novinka čeká v této sezoně lyžaře na Valašsku. Skiareál Karolinka na Vsetínsku po téměř čtyřiceti letech vyměnil kotvový vlek za modernější čtyřsedačkovou lanovku, která původně sloužila ve skiareálu Bílá.
Stavba lanovky trvala osm měsíců. „Letos na jaře se začalo s demontáží původního vleku a s přípravou základů pro nové zařízení. Každý sloup lanovky stojí na masivní betonové patce o objemu až 15 kubíků betonu, betonáž probíhala celé letní prázdniny,“ uvedl provozovatel areálu Jan Dudek.
Začátkem září těžké sloupy a jednotlivé části lanovky usazoval vrtulník. Na prudký svah se totiž těžká technika nedostane. Helikoptéra tak musela podniknout 34 letů. „Na sezonu se připravujeme intenzivně, lanová dráha je po technické stránce hotová. Dokončujeme jen potřebnou administrativu,“ dodal Dudek.
Lanovka uveze až 2 400 osob za hodinu. Na svahu bude jezdit 87 sedaček, každá pro čtyři lyžaře. Počítá se také se zasněžováním celé sjezdovky, aby byly kvalitní podmínky i při slabší zimě. První lyžaři by se novou lanovkou měli svézt začátkem prosince.
Zasněžovat začali v Karolince minulý týden. „Samozřejmě bychom chtěli lyžovat co nejdříve. Pokud to počasí dovolí, tak bude to reálné první prosincový víkend. Sníh máme na hromadách, zatím ho určitě není dost. Ale doufáme, že během následujících nocí, co snad budou mrazivé, ještě nasněžíme a podmínky výrazně vylepšíme,“ řekl Dudek.
Skipasy ve středisku podle něj meziročně zdraží o 12 až 15 procent.
Na Kohútce skipasy zlevní
V dalším valašském areálu na Kohútce u Nového Hrozenkova na Vsetínsku investovali asi pět milionů korun do posílení zasněžování. „Protože jsou zimy poslední dobou špatné, musíme systém vylepšovat,“ vysvětlil zástupce areálu Miroslav Maczko.
Zimní sezonu zahájí, jakmile to počasí dovolí. „Budeme spokojeni, pokud to bude někdy okolo 15. prosince,“ doplnil. Po dvou špatných zimních sezonách se zaměřili hlavně na údržbu techniky a staveb. „Odstranili jsme letitý únik nádrže na vodu pro zasněžování. Mezi novinky patří dvě nová sněžná děla,“ uvedl Maczko.
Na rozdíl od ostatních areálů se na Kohútce mohou lyžaři těšit na nižší ceny skipasů. „Podařilo se nám konečně vyjednat příznivé ceny energií na další dva roky. Tuto skutečnost jsme promítli do cen pro následující lyžařskou sezonu. Ceny lyžování jsme snížili zhruba o osm procent,“ zdůraznil.
Večerní lyžování pořádají na Kohútce za příznivých sněhových podmínek každou sobotu od 19 do 21 hodin.
Na Trojáku finišují přípravy
V plném proudu jsou přípravy na lyžování ve skiareálu Rališka v Horní Bečvě na Vsetínsku. „Polovinu sjezdovky už máme nastříkanou. Otevřeme snad během dvou týdnů, záleží na počasí,“ uvedl za provozovatele Jan Vaníček.
Zasněžovací děla mají rozmístěny po celé sjezdovce, jenže příznivé mrazivé počasí by v následujících týdnech mělo vystřídat oteplení. „Trochu nám to komplikují problémy s elektřinou. Jednoduše řečeno, buď jedou děla, nebo lanovka,“ dodal Vaníček.
Zdejší areál je jedním z mála v kraji, kde je možné se svézt lanovkou. Sjezdovka je také osvětlená, večerní lyžování plánují od 17.30 do 20.30. Ceny za lyžování by měly zůstat stejné jako loni.
Také na Trojáku u Rajnochovic na Kroměřížsku ceny skipasů zůstanou beze změny. Chystají se ovšem spustit e-shop a pořídli si nový stroj na úpravu sjezdovek. Sněhová děla jedou naplno. Sjezdovka se návštěvníkům otevírá v sobotu v 9 hodin.
„Zasněžujeme a chystáme se, abychom o víkendu mohli otevřít. Pojede jen hlavní vlek, dětské vleky zatím zůstávají mimo provoz,“ řekl provozovatel střediska Jakub Juračka.
Sjezdovka uprostřed krajského města
Opravdovou raritou je zlínská sjezdovka, která se nachází prakticky v centru krajského města nad Památníkem Tomáše Bati. Zdejší svah je sice jen 250 metrů dlouhý, ale podmínky tu bývají dobré a někdy se lyžuje až do začátku března.
Vzhledem k blízkosti města je to velmi oblíbené místo pro výuku malých lyžařů. Těm nejmenším jsou určeny dva pásové dopravníky o délce 120 a 50 metrů. Kurzy pro děti ze základních škol a školek, které se tu konají v lednu a únoru, už mají naplněnou kapacitu.
Před začátkem sezony na zlínském svahu pořídili novou techniku, sjezdovku tak nyní zasněžuje šest děl. Spustili je před týdnem.
„Zimní sezonu chceme zahájit co nejdřív. Nejzazší termín je pro nás 26. prosinec. Pokud to ale dovolí počasí, otevřeme dřív,“ sdělil Robin Elšík ze Svahu Zlín. Pásové dopravníky v dětské části svahu by ale měly být v provozu nejpozději do poloviny prosince.
I tady počítají se zdražením. „Nebude ale nijak dramatické, maximálně do deseti korun,“ dodal Elšík.
Provozní doba zůstává stejná, denně od 9 do 19 hodin. Později večer je ovšem možné si svah na jednu nebo dvě hodiny pronajmout pro soukromé nebo firemní akce.