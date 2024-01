Lyžařská střediska v kraji zažila restart sezony, spoléhají na školní kurzy

U vleku se tvořily fronty, instruktoři v lyžařské škole byli celou dobu plně vytížení. V lyžařském areálu na Trojáku v Hostýnských horách o víkendu zase po čase zažili klasický zimní provoz.

„Podmínky jsou perfektní,“ pochvaloval si provozovatel střediska Jakub Juračka. „A to bych ještě řekl, že návštěvnost byla spíše průměrná. Ale v lednu to takto bývá. Musíme být rádi,“ zhodnotil.

Stejně jako další vlekaři totiž v podstatě zažívá restart letošní sezony. Ještě na začátku ledna byl svah po dlouhotrvající oblevě ve špatném stavu. Pro veřejnost dokonce museli na pár dní zavřít, provoz zůstal jen pro lyžařské kurzy.

Sezona přitom začala nadějně. V půlce prosince byly svahy ve Zlínském kraji pokryty umělým sněhem, napadl i přírodní. Jenže poté se počasí změnilo a teploty se držely vysoko na nulou.

Rolby měly problém vyjet kopec

„Bylo to nesmírně psychicky náročné. Přemisťovali jsme sníh z jednoho místa na druhé a báli se, v jakém stavu kopec ráno najdeme,“ popsal Juračka.

„Rolby měly problém vůbec vyjet, jak sníh ujížděl,“ doplnil provozovatel střediska Stupava v Chřibech Lubomír Orel.

V areálech navíc zásoby technického sněhu došly a až díky stávajícím mrazům mohli provozovatelé kopce vysněžovat znova. Tím se jim prodražily náklady. A návštěvnost byla slabší. „Lidé v prosinci moc zájem neprojevovali, což mohlo být dáno počasím. Teď se to zlomilo do normálu,“ zmínil Orel.

A výhled je optimistický. Mrazivé dny umožnily například zahájit sezonu na zlínském Svahu. I tady ležel umělý sníh už začátkem prosince, ale postupně roztál.

„Teď nám na kopci leží okolo jednoho metru sněhu a konečně můžeme nabídnout naše služby v plném rozsahu,“ řekl zlínský provozovatel Marek Sedlák.

Na městský svah přivedou děti i své rodiče

V provozu je vlek i pásové dopravníky, lidé se objednávají na individuální či skupinovou výuku, kempy pro děti a školní lyžařské kurzy pro první stupeň. „Děláme programy na klíč a během týdne prakticky naučíme malé děti lyžovat. Hlásí se čím dál více škol,“ nastínil Sedlák.

„Jako městský svah máme výhodu, že jsme dobře dostupní a děti, které tady navštěvovaly kurzy, se sem pak vracejí s rodiči,“ dodal.

Na sjezdovce Horal ve Velkých Karlovicích leží 50 až 60 centimetrů přírodního i technického sněhu. „I s ohledem na příznivou předpověď počasí očekáváme zvýšený zájem o zimní radovánky i školu lyžování,“ informoval šéf tamní lyžařské školy Jakub Neubauer.

Proměnu zažívá také Ski centrum Kohútka v Javorníkách, kde masivní obleva „vygumovala“ až 60 centimetrů sněhu. Ten je dnes zpátky a funguje už většina vleků.

„Ochlazení nám dovolilo zasněžit větší část sjezdovek a pracujeme dál, protože počasí je zatím stabilní. Každý den jedeme ve dne v noci tak, abychom lyžařům nabídli co nejlepší podmínky. Vypadá to tady konečně jako v zimě,“ řekl ČTK zástupce areálu Miroslav Maczko.

Výborné podmínky hlásí rovněž Kyčerka ve Velkých Karlovicích, Karolinka nebo Ski areál Rališka na Horní Bečvě. Většina středisek také nabízí večerní lyžování.

Nejlepší doba na lyžovačku, hlásí vlekaři

I když se start sezony nevyvedl, skiareály by mohly spasit lyžařské kurzy. Těch je totiž podstatně víc než v posledních letech.

„Vnímáme navýšení asi o dvacet procent. Školní skupiny jsou pro nás naprosto zásadní, snažíme se pro ně dělat první poslední,“ zdůraznil Juračka. „Roli hraje možná to, že jsme v okolí jediný otevřený areál, ale i fakt, že jsme před sezonou nezvyšovali ceny,“ dodal.

Vlekaři teď plánují ještě pokračovat v zasněžování, aby vydrželi případnou další oblevu a mohli mít otevřeno nepřetržitě až do druhé poloviny března.

„Když připadne přírodní sníh, bude to plus. Má to psychologický efekt a lidi to přiměje vyrazit na lyže,“ připomněl Orel a kvituje, že mrazy už nejsou tak silné jako před pár dny. „Teď je opravdu nejlepší doba na lyžovačku. Vždy se těžko odhaduje, co bude. Lidé by toho měli využít,“ uzavřel.