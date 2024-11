Co nejvíc zasněžit. Areály investovaly do techniky a cítí velký zájem lyžařů

Do výroby umělého sněhu investují provozovatelé lyžařských areálů miliony. Na snímku zasněžování na Stupavě na Uherskohradišťsku. | foto: Jan Karásek, MAFRA

Sněžná děla poprvé zapnuli už v půlce listopadu, což nebývá obvyklé. Dvě mrazivé noci však umožnily provozovatelům Skiareálu Karolinka otestovat, zdali mají techniku v pořádku.

„Mrazy byly docela obstojné, nějaké hromádky jsme si nadělali,“ potěšilo provozovatele Jana Dudka. „Teď chceme využít podmínky naplno a zasněžovat na celém kopci.“

Předpověď počasí je pro vlekaře ve Zlínském kraji klíčová. Často totiž rozhoduje o úspěšném startu sezony. Na tento víkend sice hlásí sněžení i teploty pod nulou, příští týden by se však mělo zase oteplit.

„Taktika je jasná. Sněžit, sněžit, sněžit,“ zdůraznil Dudek.

„Na nic se ale nedá čekat. Musíme vyrobit co nejvíc sněhu v době, kdy nám to podmínky dovolí,“ konstatoval Lubomír Orel, který provozuje lyžařský svah na Stupavě.

Výroba umělého sněhu je pro lyžařské areály nejdůležitější mantrou posledních let. Ostatně přesvědčila je o tom i poslední sezona. Ta začala dobrými podmínkami a vydařeným startem. Skoro celý únor však byly teploty vysoko nad nulou, hustě pršelo a foukal vítr. Sezonu tak střediska skončila podstatně dřív než obvykle.

„Byla to katastrofa. Pořád si lížeme rány,“ připomněl provozovatel Ski areálu Troják Jakub Juračka.

I po špatné sezoně přibudou novinky

Navzdory tomu však v areálech letos investovali. Nejvíc právě do výroby umělého sněhu. Na Trojáku mají tři nová děla, k tomu provedli technické úpravy, aby mohli zasněžovat rychleji. Na Stupavě se kromě nových děl zaměřili i na lepší zázemí pro návštěvníky.

„Vyřešili jsme rekonstrukci osvětlení, což vylepší noční lyžování. Koupili jsme také pás pro děti,“ zmínil Orel.

V Karolince mimo jiné využili kácení na sjezdovce, a tak uvedou do provozu novou objízdnou část trasy. Novinkou bude rozšířená restaurace s novými sociálkami a krytou venkovní částí.

„Bude to velké plus. Restaurace už někdy kapacitou nestačila. Bude to poznat, zejména když přijedou lyžařské kurzy,“ zmínil Dudek.

O výukové lyžování pro školy je v kraji veliký zájem. „Ani nestíhám tu poptávku vyřizovat,“ poznamenal Juračka. „Zájem je takový, že bychom potřebovali dva areály.“ Podle něj má vliv hlad po lyžování, ale i to, že někteří provozovatelé svahů v regionu branži pomalu opouštějí.

Městský svah dělá školám kurzy na klíč

Prakticky naplněnou kapacitu mají také na zlínském Svahu, kde dělají školám výukové programy na klíč. Sezonu by tu rádi zahájili na Vánoce, ale stěžejní budou první měsíce následujícího roku. „Jsme nízko položený areál, který k přípravě potřebuje pět až sedm dní mrazu,“ popsal provozovatel Marek Sedlák.

Vzhledem k předpovědi počasí se ještě zasněžovat nechystají. Zatím ale navážejí sníh shrabaný z ledové plochy zimního stadionu.

„Osvědčilo se to už loni, poskytne to alespoň nějaký základ k dopravníku pro děti,“ poukázal Sedlák.

Na Svahu letos také investovali do zasněžování, když mimo jiné zdvojnásobili kapacitu vody pro výroby umělého sněhu.

Pro lyžaře je dobrou zprávou, že ceny skipasů ve většině areálů zůstanou na loňské úrovni. Jen na Trojáku jdou o deset procent nahoru.

„Je to tím, že jsme na rozdíl od ostatních nezdražovali loni a při vyšší inflaci, daních i nákladech na mzdy jsme museli reagovat,“ vysvětlil Juračka.

Zahájit sezonu chtějí střediska do Vánoc

Ceny skipasů nemění ani v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, pouze počítají s drobným zvýšením poplatku za některé typy lyžařských lekcí. I tady už zahájili přípravy na sezonu a také tady cítí velký zájem veřejnosti o pobyt na horách.

„S příchodem nočních mrazů jsme začali při příznivých podmínkách zasněžovat sjezdovku u hotelu Horal,“ přiblížil generální ředitel resortu Tomáš Blabla. „Pokud nám bude počasí přát, rádi bychom lyžařskou sezonu zahájili nejpozději o víkendu před Štědrým dnem, aby si mohli zalyžovat návštěvníci našich vánočních pobytů.“

Loni se některým areálům podařilo spustit lyžování už na začátku prosince. Například na Trojáku se letos spíše soustředí na dobrou přípravu kopce a start chtějí také směřovat na vánoční svátky.

„Pokud ale kopec zasněžíme a na další týden bude předpověď s teplotami nad nulou, nebudeme čekat a lidi tam pustíme,“ naznačil Juračka. „Pro přežití umělého sněhu je lepší, když jej lyžaři zatlačí do podložky,“ vysvětlil.