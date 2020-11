Vlekaři čekají na pravidla pro start sezony, někde už začali zasněžovat

Několik mrazivých dnů po sobě bývá pro vlekaře jasný signál – je možné začít zasněžovat. Letos je to trochu jinak.

„Zatím nevím, co budu dělat. Jsem spíš nakloněný tomu to risknout a spustit děla,“ uvažoval před pár dny při pohledu na předpověď počasí provozovatel lyžařského areálu Stupava Lubomír Orel.

Když v závěru minulého týdne teploty skutečně klesly pod nulu, do zasněžování se přece jen dal.

„Na druhou stranu jsou to obrovské náklady. Nemůžete dát jen tak milion za nachystání kopce, když vám tam potom nepustí lyžaře,“ dodává jedním dechem.

Toto dilema aktuálně řeší řada lyžařských středisek. Zatím totiž není jasné, kdy budou moci letošní sezonu zahájit a za jakých podmínek. Vláda sice představila plán uvolňování opatření, který počítá i s uvolněním venkovního sportování, odvíjí se ale od epidemické situace.

„Pro nás je kritický termín od 15. do 20. prosince. Nejpozději do té doby bychom potřebovali pustit vleky,“ říká Jakub Juračka ze Skiareálu Troják.

Ten se jako prezident české Asociace lanové dopravy podílel na sepsání manuálu pro lyžařská střediska a jejich zákazníky. Obsahuje řadu doporučení, jak provozovat areál tak, aby to bylo z epidemiologického hlediska co nejbezpečnější.

Součástí pokynů je například upřednostnění bezhotovostních plateb, dezinfekce vnitřních prostor, označení míst s povinností nosit roušky či zamezení shlukování lyžařů. „Inspirovali jsme se opatřeními lyžařských center v Rakousku či Švýcarsku,“ připomíná Juračka.

Tato doporučení odeslala asociace na ministerstvo zdravotnictví, hlavní hygieničce i prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Ministr obchodu Karel Havlíček začal s hygieniky o situaci jednat a MF DNES sdělil, že lyžování na českých sjezdovkách vláda i při současné situaci umožnit chce. Žádný konkrétní termín startu lyžařské sezony ani podmínky, které bude nutné splnit, ale zatím od vlády nezazněly.

„Chceme vědět, na čem jsme. Situace je kritická, cestovní ruch před krachem. Pokud se lidem neotevřou české hory, bude to mít dopad na další služby a sezonní pracovníky. Že bychom museli vynechat celou sezonu? Ani to nechci vyslovovat,“ hrozí se Juračka, podle jehož odhadu by v takovém případě zkrachovalo až 30 procent českých středisek.

Limit 30 osob na sjezdovce? To by se nevyplatilo

Provozovatelé lyžařských center ubezpečují, že dodržení všech případných opatření zajistí, i když se tím připraví o část výdělku. „Raději zaplatíme člověka, který bude u nástupu na vlek kontrolovat, aby se tam lyžaři nemačkali, a rozdělíme nástupní plochu na víc front. Přizpůsobíme se všemu,“ ujišťuje Juračka.

„Jen to nesmí být za podmínek, že budeme moct mít maximálně třicet lidí na kopci, to by se absolutně nevyplatilo,“ doplňuje ho Orel.

Pro vlekaře je to o to těžší, že už loňská sezona byla kvůli špatným sněhovým podmínkám slabá. Mnoho z nich splácí úvěry za dřívější investice do techniky a zasněžovacích systémů.

Novinky některých areálů ve Zlínském kraji Stupava: nová sněžná děla, investice do technologického zázemí

nová sněžná děla, investice do technologického zázemí Kohútka: nové zasněžování sjezdovky Spartak, úprava a rozšíření dětského skiparku

nové zasněžování sjezdovky Spartak, úprava a rozšíření dětského skiparku Karolinka: posílení zasněžování v horní části sjezdovky

posílení zasněžování v horní části sjezdovky Razula Velké Karlovice: vyšší počet instruktorů, příměstské pobyty pro školky, pobytové balíčky

vyšší počet instruktorů, příměstské pobyty pro školky, pobytové balíčky Zlín: znovuzprovoznění městského svahu, posílení zasněžování, nový odbavovací systém, dva pásy pro začínající lyžaře, nové osvětlení

znovuzprovoznění městského svahu, posílení zasněžování, nový odbavovací systém, dva pásy pro začínající lyžaře, nové osvětlení Troják: bez větších investic

Ostatně peníze za tyto věci musí dávat i v období nejistoty. I letos tak šly do vybavení středisek milionové částky. Například na Stupavě, Kohútce i v Karolince posilovali systémy na výrobu umělého sněhu. Dobře vědí, že rychle pokrýt svahy sněhovými děly je v těchto zeměpisných šířkách klíčové.

„U nás jsme pořídili zasněžovací tyče do horní části sjezdovky, pomůže nám to s přípravou kopce. Pouštět se teď ale do nějakých velkých projektů není možné,“ uvědomuje si Jan Dudek ze Ski areálu Karolinka.

Také on vidí jako klíčové, aby se mohlo začít lyžovat na Vánoce. Období od svátků do konce roku totiž pravidelně bývá tím nejvýdělečnějším v sezoně. „Do konce listopadu k rozvolnění nedojde, ale potom by mohlo. Počty nakažených klesají, vypadá to dobře,“ zůstává Dudek optimistou.

Pozitivním signálem je také to, že si lidé dopředu rezervují pobyty na horách. Například Resort Valachy ve Velkých Karlovicích, pod který spadá několik sjezdovek, registruje zvýšený zájem.

„Plní se zejména období jarních prázdnin. Do zahraničí se asi moc jezdit lyžovat nebude a ukazuje se, že si lidé raději chtějí rezervovat místa dopředu,“ říká mluvčí resortu Martina Žáčková.

Na zahájení lyžařské sezony tu jsou podle ní připraveni dobře, jen novinek se letos kvůli ekonomické situaci museli vzdát. „Pouze jsme posílili počty instruktorů, protože sledujeme zvýšený zájem o výuku lyžování. Chtěli bychom také dělat příměstské lyžařské pobyty pro školky,“ nastínila Žáčková.

Některá střediska jsou značně závislá i na školních lyžařských kurzech. I s těmi letos kvůli nejisté situaci školy váhají.

Klíčovou otázkou pro příhraniční areály bude také možnost volného cestování mezi Českem a Slovenskem. „Jestli k nám nebudou smět slovenští lyžaři, tak máme návštěvnost poloviční,“ řekl ČTK zástupce Ski centra Kohútka Miroslav Maczko.

Pro zákazníky je dobrou zprávou, že by se aktuální situace neměla výrazně promítnout do cen skipasů. Mírné zdražování hlásí na Stupavě, na loňských cenách zůstanou v Karolince či na Trojáku. V dalších střediscích ceníky teprve sestavují.