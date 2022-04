Vsetínská nemocnice zavřela lůžkovou pediatrii, oddělení chybí lékaři

Do Zlína musí cestovat rodiče s dětmi z některých částí Valašska i kvůli akutním potížím, jako je úraz, akutní bolesti břicha, dušnost a podobně.

„Ozývají se mi lidé, že mají strach, že dětské oddělení ve Vsetíně skončí a už nebude. I zdravotníci se obávají, že s tím současně skončí porodnice, pediatrická chirurgie, anestezie a podobně, ze Vsetína se stane okrajová nemocnice s několika málo obory a se vším ostatním budou muset lidé jezdit jinam,“ upozornil vsetínský místostarosta a krajský zastupitel Tomáš Pifka.

„Pro celý region by to byl velký zásah, místní porodnice má velké jméno, jezdí sem rodit i ženy ze Slovenska. Pro fungování zdravotní péče na Valašsku by to opravdu byla komplikace,“ zdůraznil.

Vsetínská nemocnice zavřela své dětské oddělení na konci ledna, předtím k tomuto kroku sáhla na podzim. Důvodem je nárůst počtu pracovních neschopností a odchod lékařů na rodičovské dovolené. I když dětská chirurgická ambulance a pohotovost fungují, možnost operace a hospitalizace citelně chybí.

„Teď měla jedna maminka s dítětem problém. Byla na pohotovosti ve Vsetíně, také na dětské chirurgii, v dětské ambulanci a nakonec stejně musela do Zlína. Dříve bylo možné takového pacienta normálně ve Vsetíně operovat a nechat ho dva tři dny na oddělení, teď to pochopitelně nejde. Sama pacienty rovnou posílám do Zlína,“ poukázala například dětská lékařka v Horní Lidči Mária Dvořáčková.

„Pro rodiče je to nepříjemné. Na podzim nefungovalo ani oddělení v Meziříčí a musela jsem je posílat do Nového Jičína, případně Hranic na Moravě,“ připomněla pediatrička z Horní Bečvy Zdislava Dospělová. „Už tak je špatné, když musejí s dítětem na infekční oddělení, které je jediné v Uherském Hradišti.“

Nedostatek pediatrů pociťují všechny regiony, ty v okrajových částech republiky ale více. Lékaři chybí nejen proto, že o místa v těchto oblastech nemají příliš zájem mladí absolventi, ale i kvůli nemocnosti, dlouhodobé nemoci nebo mateřské dovolené.

Náborový příspěvek pro dětskou sestru

„Očekáváme, že se situace stabilizuje po návratu lékařů se specializovanou způsobilostí,“ naznačil personální náměstek Vsetínské nemocnice Martin Pavlica. „Lékařský tým přesto aktuálně saturuje šest lékařů a několik externistů. Se zajištěním služeb momentálně vypomáhají i lékaři z neonatologického oddělení ze zlínské nemocnice,“ dodal.

„Měsíčně si naši lékaři z porodnice berou ve Vsetíně tak šest až deset služeb. Také u nás děti z Valašska hospitalizujeme,“ poukázal ředitel zlínské nemocnice Jan Hrdý. „Je to náročné, ale zvládáme to.“

Problémy připouští i kraj. „Valašský region má v otázce pediatrie výrazné problémy, na Moravě v jednu dobu hledají lékaře na dětská oddělení v osmi nemocnicích,“ prohlásila krajská náměstkyně za zdravotnictví Olga Sehnalová.

Podle Pavlici nemocnice cíleně oslovuje lékaře z regionu i mimo něj, spolupracuje s lidmi, kteří přímo vyhledávají vrcholové odborníky, nabízí motivační programy, náborové příspěvky, ubytování a další benefity. Aktuálně vypsala výběrové řízení na pozici zástupce primáře na pediatrii, také hledá dětskou sestru, u které může náborový příspěvek dosáhnout až ke 100 tisícům korun.

Dokonce čtyřikrát vyšší částku nabízí nemocnice ve Valašském Meziříčí jako vstupní příspěvek pro nového zástupce primáře dětského oddělení.