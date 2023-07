Situace v rybnících na Lukově je lepší, riziko napadení parazitem ale trvá

Odborníci ze Státního zdravotní ústavu (SZÚ) v Praze z jednoho lukovského rybníku odebrali vzorky, tedy šneky, kteří cizopasníka přenášejí. Ze zhruba třiceti byl pozitivní jen jeden velký. Ve spojení s tím, že koupající se lidé nemají potíže, to může znamenat, že infekce pominula. Jisté to však není.

„Je možné, že už to tam nebude v takové intenzitě, anebo vůbec. Ale málo víme o generační výměně šneků, stalo se nám opakovaně, že po třech týdnech je situace ve vodě úplně jiná, protože se tam vyměnili šneci,“ přiblížil Petr Pumann z oddělení hygieny vody SZÚ. „Dospělý šnek mohl produkovat stovky, možná jednotky tisíc cerkárií denně. Toho jsme vzali. Problém může odeznít.“

Mlžů na místě našli málo, což je také důležitý ukazatel. Ale ještě zásadnější je, že jsou plavci bez potíží. „Když do rybníka vleze více lidí na různých místech a nic jim není, je to nejlepší ukazatel,“ sdělil Pumann. „Lidé to můžou opatrně zkoušet, úplně bych se toho nebál. Když se koupou opakovaně a nic jim není, je to důkaz, že tam ten problém přinejmenším není tak velký,“ doplnil.

„Koupu se tam stále a nemám potíže. Vždycky se ale natřu indulonou, než do vody vlezu. I to může pomáhat,“ svěřil se mladý muž, který si přišel do Lukova zaplavat.

A někteří další (nejen) místní, kteří byli opatrnější, už o tom také uvažují. Cizopasník se jmenuje cerkárie, což je larvální stadium motolic. V první fázi žije ve vodních mlžích, pak se přenese většinou na kachny a z nich do vody a následně třeba na člověka. Ten však není vhodným hostitelem, cerkárie nepronikají do krve a po několika dnech v lidské kůži hynou. Způsobují cerkáriovou dermatitidu, lidově zvanou ptačí motolice, jejíž léčba je pouze symptomatická, podávají se antihistaminika. Nakažení šneci jsou infekční do konce života.

Starosta Lukova Michal Teplý, jehož pětiletá dcera se před pár týdny také nakazila, má informace o tom, že se někteří obyvatelé obce nadále koupou, a problém se zdravím nemají. Už dříve řekl, že parazit napadal více děti, které mají jemnější, a tedy zřejmě i přístupnější kůži.

„Těžko říci, jestli se tam koncentrace parazitů snížila, nebo je jen v mělčí části, protože ti, co se tam koupou, přeplavou rybník a jdou ven,“ zmínil Teplý s tím, že dceru do vody pouštět nebude. „Každému říkám, že je to jeho riziko a že se vyrážka může objevit.“

Riziko výskytu parazita hrozí pořád

I když se situace v Lukově zlepšila, Pumann by upozorňující oznámení u rybníků ještě nechal, jen by ho přeformuloval v tom smyslu, aby byli lidé informováni o tom, že se tam motolice vyskytovala, případně se ještě vyskytovat může. Riziko tam bude vždy a jistota, že je voda úplně nezávadná, nebude naopak nikdy.

„Přemýšlel jsem, jestli ceduli neoddělat, ale lepší bude tam dát upozornění, že se tam parazit může objevit,“ poznamenal Teplý. „Kdyby se šel někdo koupat a najednou ho začala svědit kůže, tak bude vědět, o co jde.“

Podle Pumanna nemusí nic znamenat, i kdyby tam už žádného pozitivního vodního mlže nenašli. Může jít o falešné negativní nálezy s tím, že voda může být závadná. „Riziko tam bude pořád,“ upozornil Pumann.

Hygienici naposledy zaznamenali výskyt parazita ve Zlínském kraji loni v malé vodní ploše ve Vlčkové, která sousedí s Lukovem. Žena se tam koupala se synem, oběma se potom na těle objevila vyrážka. Parazit se objevuje také v jiných městech republiky, zejména v Čechách, kde je více rybníků.

Kvalita vody se někde zhoršila

Lukovské rybníky nejsou oficiální koupací místa, jejichž vodu pravidelně sleduje hygiena jako u jiných nádrží. U nich je kvalita vody zatím docela dobrá. Jen na Pahrbku v Napajedlích není kvůli sinicím vhodná ke koupání.

„Vnímavějším skupinám obyvatel už nedoporučujeme, aby se v té vodě koupali. Ale zákaz koupání to ještě není,“ řekla Eva Javoříková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Situace na Pahrbku se proti poslednímu měření hygieniků před dvěma týdny zhoršila. Mírně zhoršené vlastnosti má nyní kvůli vyššímu výskytu chlorofylu a nižší průhlednosti voda ve štěrkovišti v Novém Hrozenkově a nádržích Bystřička a Horní Bečva. Stejná situace platí kvůli nižší průhlednosti také pro Luhačovickou přehradu a nádrž Všemina. Na dalších přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku.