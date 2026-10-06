Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po souboji napočítal 32 průstřelů. Letec RAF má pamětní desku v rodném Lukově

Petr Skácel
  9:09
Marie Pavlíčková stojí u domu v Lukově, kde byla odhalena pamětní deska jejího...

Marie Pavlíčková stojí u domu v Lukově, kde byla odhalena pamětní deska jejího strýce Josefa Pípy. Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. (říjen 2026) | foto: MAFRA

V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k...
V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k...
V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k...
V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k...
7 fotografií
Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. Josef Pípa má teď v rodném Lukově pamětní desku. Za pár dnů uplyne 111 let ode dne, kdy v této malé obci nedaleko Zlína přišel na svět.

„Narodil se v jiném domě, který pak byl zbouraný. Tady však později s rodinou žil,“ ukazovala jeho neteř Marie Pavlíčková na domek, kde byla památka na jejího strýce před pár dny slavnostně odhalena.

„Byl to velký vlastenec, který chtěl pomoci k osvobození země i za cenu, že by za to zaplatil životem. Na takové lidi by se nemělo zapomínat,“ řekla.

Strach za letu? Duševní reakce přicházela opožděně, líčil pilot RAF Lucky

Pípa byl v meziválečném Československu vycvičen jako polní pilot – stíhač a do bojů se zapojil ve Francii na jaře 1940. Podílel se na sestřelu německého bombardéru a zničení dalšího stroje. Při jednom ze soubojů se jeho letoun ocitl pod silnou palbou, po návratu na základnu na něm napočítal 32 průstřelů kulometem a leteckými kanony.

Po pádu Francie uprchl přes Maroko do Velké Británie. Nastoupil k britské 43. stíhací peruti, později létal u československé 313. , 310. a 312. peruti. Účastnil se bojových hlídek, doprovodu bombardérů a konvojů i útoků na pozemní cíle.

Marie Pavlíčková stojí u domu v Lukově, kde byla odhalena pamětní deska jejího strýce Josefa Pípy. Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. (říjen 2026)
V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. (říjen 2026)
V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. (říjen 2026)
V Lukově na Zlínsku slavnostně odhalili pamětní desku Josefa Pípy. Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. (říjen 2026)
7 fotografií

Jeho výrazným činem byla záchrana spolubojovníka, který po poruše motoru nouzově přistál na moři. Pípa mu navzdory špatnému počasí shodil nafukovací člun a navedl k němu záchrannou loď.

700 nalétaných hodin

Do Československa se vrátil v srpnu 1945 s více než 700 nalétanými hodinami. Později získal britské občanství a žil v Anglii, kde se oženil, měl děti a znovu sloužil v RAF jako zalétávací pilot. Zemřel v roce 1977.

Stíhač RAF Stehlík operoval na třech frontách, zemřel před třiceti lety

„Pamatuju si, jak k nám přijel v létě 1968. Jel celou noc autem z Německa, tak silná byla jeho touha vidět Lukov, kde přes dvacet let nebyl,“ líčí Pavlíčková. „Tehdy jsem se ho odvážila zeptat, jestli by povyprávěl o tom, jaké to bylo za války. Řekl mi, že o tom nerad mluví a nerad na to vzpomíná.“

O jeho životním příběhu už dva a půl roku vzniká kniha Josef Pípa – Sokol na zemi i na nebi. Podílí se na ní více autorů. „V archivu jsme strávili stovky hodin. Věřím, že brzy se dočkáme vydání,“ uvedla Olga Skovajsová, spoluautorka knihy a organizátorka včerejšího odhalení pamětní desky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Baťa ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí, jediném závodě ve střední Evropě

Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět.

Společnost Baťa se rozhodla v průběhu příštího roku zavřít podnik v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který byl jediným výrobním závodem firmy ve střední Evropě. Utlumení bude postupné v několika...

Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru

Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...

Museli jsme se povinně ožrat. Tichonov byl pořád přísný, vzpomíná Gureň na Rusko

Premium
Bývalý zlínský hokejista Miloslav Gureň slaví 24. září 50 let. (září 2026)

V kariéře odehrál přes tisíc zápasů, nastupoval v NHL, Rusku, Francii či Itálii, hrál českou extraligu i nižší soutěže a mihl se také v reprezentaci. Přesto Miloslav Gureň ani jednu sezonu nezakončil...

„Využili nás a Čunek si připisuje zásluhy.“ Obchoďák vyčítá městu ceny parkování

Premium
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Nový parkovací dům u vsetínského dopravního terminálu se stal předmětem sporu. Firma Valatrans, která vlastní nedalekou Smetanovu obchodní galerii s velkým parkovištěm, hrozí radnici žalobou kvůli...

Nechceme bydlet mezi dvěma silnicemi, odmítají v Jarošově obchvat Hradiště

Řeku Moravu v Uherském Hradišti by v budoucnu měly překlenout tři mosty. Povede...

Někteří obyvatelé se do této lokality nastěhovali teprve nedávno, jiní už zde mají své domky desítky let, další na své byty teprve čekají. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti se z pohledu...

Po souboji napočítal 32 průstřelů. Letec RAF má pamětní desku v rodném Lukově

Marie Pavlíčková stojí u domu v Lukově, kde byla odhalena pamětní deska jejího...

Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. Josef Pípa má teď v rodném Lukově pamětní desku. Za pár dnů uplyne 111 let ode...

6. října 2026  9:09

Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy

Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion za 447 milionů korun. Sloužit bude...

Rodiče mladých hokejistů se potkali v neděli o půl deváté ráno. V automatu ve vestibulu nového zimního stadionu si koupili kávu a dvě hodiny, které zbývaly do zápasu mladších žáků Uherského Hradiště...

5. října 2026  15:31

Soudce z Uherského Hradiště má za průtahy snížený plat, není to poprvé

Uherskohradišťský soudce Jiří Přibyl

Soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti Jiří Přibyl přijde kvůli průtahům v řízení o deset procent platu na tři měsíce. Snížení platu navrhl jeho nadřízený, kárný senát Vrchního soudu v Olomouci...

5. října 2026  12:24

Bezplatnému parkování u zlínské zoo zřejmě brzy odzvoní, politici chtějí změnu

U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...

Zoologická zahrada ve Zlíně je nejnavštěvovanější atrakcí v kraji, loni do ní přišlo přes 800 tisíc lidí. Řada z nich sem přijede autem a parkuje na velkokapacitních parkovištích patřících městu,...

5. října 2026  10:56

Nechceme bydlet mezi dvěma silnicemi, odmítají v Jarošově obchvat Hradiště

Řeku Moravu v Uherském Hradišti by v budoucnu měly překlenout tři mosty. Povede...

Někteří obyvatelé se do této lokality nastěhovali teprve nedávno, jiní už zde mají své domky desítky let, další na své byty teprve čekají. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti se z pohledu...

5. října 2026

Hvězdná premiéra na Masters of Rock. Ve Vizovicích vystoupí Slash z Guns N’ Roses

Americký kytarista Slash zahrál ve čtvrtek večer téměř zaplněné Winning Group...

Černý cylindr, dlouhé kudrnaté vlasy, sluneční brýle a kytara Gibson Les Paul. Tak znají miliony fanoušků po celém světě Slashe, jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové historie a člena slavných...

4. října 2026  10:33

Chci, aby se Zlín rozvíjel, říká primátor Korec. ANO vede do voleb už potřetí

Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec (září 2026)

V čele zlínské radnice stanul v roce 2018 jako nejmladší primátor v historii. Jiří Korec ji vede už osm let a v nadcházejících volbách bude z čela kandidátky ANO útočit na hattrick v podobě třetího...

3. října 2026  9:36

Zlín rozjel proměnu parku u zámku za 190 milionů. Kvůli volbám, tvrdí opozice

Město Zlín odstartovalo dlouho očekávanou celkovou revitalizaci sadu Svobody v...

Zlínská radnice zahájila proměnu sadu Svobody v centru města. Cílem je proměnit více než tříhektarový zámecký park, kterým dnes lidé jen procházejí, v příjemné místo pro setkávání, odpočinek i...

2. října 2026  16:44

Větrníky a soláry u nás nechceme! Obce ve Zlínském kraji hodlají žalovat stát

ilustrační snímek

Území Vrbky se rozkládá na ploše 531 hektarů, přičemž přes 200 hektarů tvoří les. Podle vládního návrhu má 139 hektarů zabrat akcelerační zóna, která bude osázená solárními panely. Začít má čtyři...

2. října 2026  12:31

Jsme opozicí, kterou by si mohla přát každá koalice, říká lídr hnutí Zlín 21

Lídrem uskupení Zlín 21 v komunálních volbách je podnikatel Čestmír Vančura....

Hnutí Zlín 21 získalo v posledních komunálních volbách 17 procent hlasů. O čtyři roky dříve to bylo 15 procent. Navzdory těmto výsledkům skončilo vždy v opozici. Letos to chce prolomit a stát se...

2. října 2026  9:09

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zlín opět spí. Čtyři hráči hrají solidně! Chce to něco mezi cukrem a bičem, říká Köhler

Bedřich Köhler (vlevo) ze Zlína a Maxim Burkov z Jihlavy.

A je to tady zase! Zlínští hokejisté opět nezachytili vstup do nové sezony. Po středeční domácí porážce 1:3 od Třebíče žuchli na poslední místo Maxa ligy. Ke dnu je stáhla série šesti nezdarů....

2. října 2026  7:35

Výsledek je důležitější než osobní pozice politiků, říká lídr ODS ve Zlíně Chalánek

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....

Do komunálních voleb vedl ODS ve Zlíně poprvé v roce 2018, kdy se po čtyřleté pauze vrátila do zastupitelstva. Teď do nich jde Miroslav Chalánek v úplně jiné pozici: coby ekonomický náměstek...

1. října 2026  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.