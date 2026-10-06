Po souboji napočítal 32 průstřelů. Letec RAF má pamětní desku v rodném Lukově

„Narodil se v jiném domě, který pak byl zbouraný. Tady však později s rodinou žil,“ ukazovala jeho neteř Marie Pavlíčková na domek, kde byla památka na jejího strýce před pár dny slavnostně odhalena.
„Byl to velký vlastenec, který chtěl pomoci k osvobození země i za cenu, že by za to zaplatil životem. Na takové lidi by se nemělo zapomínat,“ řekla.
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Pípa byl v meziválečném Československu vycvičen jako polní pilot – stíhač a do bojů se zapojil ve Francii na jaře 1940. Podílel se na sestřelu německého bombardéru a zničení dalšího stroje. Při jednom ze soubojů se jeho letoun ocitl pod silnou palbou, po návratu na základnu na něm napočítal 32 průstřelů kulometem a leteckými kanony.
Po pádu Francie uprchl přes Maroko do Velké Británie. Nastoupil k britské 43. stíhací peruti, později létal u československé 313. , 310. a 312. peruti. Účastnil se bojových hlídek, doprovodu bombardérů a konvojů i útoků na pozemní cíle.
Jeho výrazným činem byla záchrana spolubojovníka, který po poruše motoru nouzově přistál na moři. Pípa mu navzdory špatnému počasí shodil nafukovací člun a navedl k němu záchrannou loď.
700 nalétaných hodin
Do Československa se vrátil v srpnu 1945 s více než 700 nalétanými hodinami. Později získal britské občanství a žil v Anglii, kde se oženil, měl děti a znovu sloužil v RAF jako zalétávací pilot. Zemřel v roce 1977.
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„Pamatuju si, jak k nám přijel v létě 1968. Jel celou noc autem z Německa, tak silná byla jeho touha vidět Lukov, kde přes dvacet let nebyl,“ líčí Pavlíčková. „Tehdy jsem se ho odvážila zeptat, jestli by povyprávěl o tom, jaké to bylo za války. Řekl mi, že o tom nerad mluví a nerad na to vzpomíná.“
O jeho životním příběhu už dva a půl roku vzniká kniha Josef Pípa – Sokol na zemi i na nebi. Podílí se na ní více autorů. „V archivu jsme strávili stovky hodin. Věřím, že brzy se dočkáme vydání,“ uvedla Olga Skovajsová, spoluautorka knihy a organizátorka včerejšího odhalení pamětní desky.