Oprava oblíbené zříceniny hradu Lukov se komplikuje, spolek nedostal dotaci

Letos je to čtyřicet let, co rozsypanou ruinu v lesích nad Lukovem začali zachraňovat dobrovolníci. Za tu dobu se jim podařilo zachránit cenný kus historie a zříceninu obnovit. Teď však spolek, který se o hrad stará, řeší nečekaný problém. Po skoro dvaceti letech památkáři nedoporučili ke schválení žádost o dotaci, z níž správa hradu pravidelně čerpá.