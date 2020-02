Luhačovice chtějí motivovat obyvatele k trvalému pobytu, rozšiřují výhody

Lázeňské město je totiž v paradoxní situaci. „Zatímco v okolních městech obyvatelé spíše ubývají, u nás je jich čím dál víc. Jenomže řada z nich tu není přihlášena k trvalému pobytu,“ upozorňuje luhačovický starosta Marian Ležák.

Podle něj to souvisí se specifickou image města, která sem láká lidi ze všech koutů republiky.

„Hodně pozemků a budov tu vykupují investoři. Dochází k situaci, že jsou kmenoví obyvatelé spíše vytlačováni a ti noví si zde trvalou adresu nezřídí,“ vysvětluje.

Městu tento stav nevyhovuje, protože podle rozpočtového určení daní dostává finanční příspěvek za každého zapsaného obyvatele. A navzdory tomu, že je v Luhačovicích fyzicky více lidí, radnice dostává méně peněz.

„Přitom náklady na údržbu města rostou. Snažíme se, aby ulice byly opravené, chodníky udržované, aby byly v pořádku odpady, staráme se o městskou zeleň, děláme potřebné rekonstrukce,“ vyjmenoval Ležák s tím, že to vše vyžaduje velkou sumu peněz z rozpočtu.

V Luhačovicích aktuálně vznikají bytové domy a podle informací radnice si byty v nich rezervují lidé s trvalým bydlištěm v jiných částech republiky. Město je chce motivovat, aby si pobyt přepsali právě do Luhačovic.

„Věcí, na kterou by měli slyšet, jsou třeba modré zóny, které chceme v centru rozšiřovat. Rezidenti tak mají možnost získat místo, kde auto nechat. S parkováním je tu totiž problém,“ zmínil starosta, který kromě zmíněných výhod plánuje ještě další.

Ty budou spočívat v domluvě s místními podnikateli a lidem s trvalým bydlištěm by přinesly levnější služby.

„Mohlo by jít například o kartičku, která umožní jít se slevou do restaurace, kadeřnictví nebo třeba na kosmetiku. To je zatím v jednání,“ doplnil Ležák s tím, že program by chtěli spustit příští rok.

Město si navíc vyzkoušelo, že na již zavedené výhody lidé pozitivně reagují.

„V polovině měsíce ledna jsme zaznamenali nárůst nově přihlášených občanů k trvalému pobytu o 62 procent vyšší oproti začátku roku 2019,“ potvrdila vedoucí správního odboru Jana Homolková.