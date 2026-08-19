Nemocní vylučují virus již od prvních potíží a ještě minimálně deset dní po jejich odeznění.
Kromě Jeseníku i Luhačovice. Hygiena potvrdila 140 případů střevní infekce
Demolice torza jako precizní chirurgický zákrok. Podívejte se na unikátní záběry
Už téměř dva týdny 14 hodin denně bourá vyhořelé torzo jedenáctipodlažní 34. budovy ve Zlíně speciální stroj. Precizní práci obsluhujícího strojníka robustního stotunového bagru ukazují unikátní...
Demolici zlínského torza zastavil vetřelec. Muž pronikl až do čtvrtého patra
Veškeré demoliční práce ve zlínském baťovském areálu se v pondělí odpoledne musely zastavit. Do likvidovaného torza 34. budovy totiž vnikl neznámý muž. Situaci přijela řešit také policie. Podle...
Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli
Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.
Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla
K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. Havárie silnici I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi na několik hodin uzavřela, provoz se obnovil...
Rána jako z děla. V otrokovickém areálu při výbuchu odletělo víko průmyslové nádrže
Do průmyslového areálu v Otrokovicích na Zlínsku dnes vyjeli hasiči. Krátce před osmou hodinou ráno se zde vlivem výbuchu utrhlo víko jedné z velkých nádrží s glycerolem, který následně začal hořet....
Kromě Jeseníku i Luhačovice. Hygiena potvrdila 140 případů střevní infekce
Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích na Zlínsku se už několik týdnů šíří střevní infekce. Redakci iDNES.cz potvrdila výskyt akutních gastroenteritid Krajská hygienická stanice ve Zlíně. Případy se...
Šest zraněných po čelní srážce aut. Zasahoval i vrtulník, silnice je zavřená
Šest lidí se dnes odpoledne zranilo při čelní srážce dvou osobních aut na silnici I/50 mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi na Uherskohradišťsku. Silnice je zavřená, policie odklání dopravu na objízdné...
Rána jako z děla. V otrokovickém areálu při výbuchu odletělo víko průmyslové nádrže
Do průmyslového areálu v Otrokovicích na Zlínsku dnes vyjeli hasiči. Krátce před osmou hodinou ráno se zde vlivem výbuchu utrhlo víko jedné z velkých nádrží s glycerolem, který následně začal hořet....
Seniora usmrtil na přechodu vlak. Zřejmě šel do blízkého nákupního centra
Vlak dnes ráno ve Zlíně srazil a zabil muže. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed byl po havárii zhruba dvě a půl hodiny zastavený, cestující mohli využívat...
Demolice torza jako precizní chirurgický zákrok. Podívejte se na unikátní záběry
Už téměř dva týdny 14 hodin denně bourá vyhořelé torzo jedenáctipodlažní 34. budovy ve Zlíně speciální stroj. Precizní práci obsluhujícího strojníka robustního stotunového bagru ukazují unikátní...
Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok
Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...
Seženeme vám bydlení, lákají nemocnice lékaře. Nabízejí jim i další benefity
Zdravotníci z Baťovy nemocnice od poloviny prázdnin využívají opravené pokoje v nemocniční ubytovně. Špitál ji loni uzavřel a pustil se do velké opravy. V třípodlažním bytovém domě na třídě T. Bati...
Cíl z jiného vesmíru. Knedla o zlatém šoku, evropské vládě ve znaku a životě v USA
Před dvěma lety teenager Miroslav Knedla po nečekaném postupu do olympijského semifinále na 100 metrů znak v Paříži vyprávěl: „Já se do všeho možného odmalička vrhal bezhlavě. Byl jsem hyperaktivní...
Řidič skončil s autem v potoce a pak zmizel. Pátrá po něm policie
Jak se dostalo auto do potoka a kam se poděl jeho řidič? Tyhle otázky řeší policie na Kroměřížsku od pondělního večera, kdy vůz značky Škoda Felicia sjel do koryta potůčku v obci Vítonice, odkud ho...
Nohu z plynu. Strážníci začnou ve Zlíně měřit rychlost na dvou nových místech
Zlínští řidiči by měli zpozornět. Městská policie začne v nejbližších týdnech měřit rychlost na dvou nových místech ve městě, během podzimu pak přibudou další. Už loni začala s úsekovými měřeními na...
Prostorný rodinný dům s možností…
Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
6 990 000 Kč
Zlínské torzo padne do dvou týdnů, demolice jde podle plánu
Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do čtrnácti dnů. Oznámil to ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Objekt s jedenácti nadzemními podlažími...
Silným kuřákům vyšetří plíce. Včasný screening zvýší šanci na vyléčení rakoviny
Během posledních dvaceti či více let vykouřili každý den minimálně jednu krabičku cigaret. Silní kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří se svého zlozvyku stále nedokázali zbavit, jsou nejvíce ohrožení...