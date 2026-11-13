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Stavební uzávěra v Luhačovicích platí. Historické centrum bude ochráněné

Milan Libiger
  15:42
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Jurkovičův dům v Luhačovicích.

Jurkovičův dům v Luhačovicích. | foto: Profimedia.cz

Altán pramene Ottovka je z pera architekta Josefa Skřivánka.
Věhlasná hala obklopující luhačovický pramen Vincentka
Lázně Luhačovice
Lázně Luhačovice
5 fotografií
Město Luhačovice může slavit první úspěch v soudním sporu o stavební uzávěru. Letos v únoru ji schválili zastupitelé, aby ochránili historické centrum města. Žalobu podal investor, kterému radnice zmařila plány na výstavbu. Tvrdí, že uzávěra zasahuje do jeho práv a podle něj je nezákonná a nepřezkoumatelná.

Investor navrhoval, aby byla zrušená celá uzávěra, nebo část, která se týká jeho pozemků. „Soud žalobu vyhodnotil tak, že principy stavební uzávěry jsou v pořádku a všechny naše kroky v souladu s legislativou,“ podotkl starosta Luhačovic Marian Ležák.

„Vzhledem k tomu, že jsme tomu věnovali hodně času a péče, nepochyboval jsem o tom, že to máme dobře připraveno. Nic jsme nepodcenili. Stavební uzávěra platí dál až do vydání nového územního plánu,“ doplnil.

Soud odmítl diskriminační přístup

Žalobu odmítl brněnský krajský soud. Podle jeho mluvčí Kláry Belkovové posuzoval pouze to, zda byly splněny zákonné podmínky pro vydání uzávěry. „Námitku, že opatření bylo přijato účelově v souvislosti s konkrétním developerským projektem, soud neuznal,“ zmínila Belkovová.

„Podle soudu je legitimní, aby obec dočasně omezila výstavbu v území, pokud připravuje novou regulaci a existuje riziko, že by probíhající stavební činnost mohla ohrozit budoucí koncepci rozvoje území,“ vysvětlila.

Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud

Soud také odmítl tvrzení o diskriminačním přístupu, protože stavební uzávěra dopadá na všechny vlastníky nemovitostí v regulované oblasti. Současně připomněl, že nepředstavuje trvalý, ale pouze dočasný zásah do vlastnického práva.

„Dospěl proto k závěru, že stavební uzávěra sleduje legitimní veřejný zájem na ochraně urbanistických, architektonických a památkových hodnot území a že její rozsah je přiměřený sledovanému cíli,“ shrnula Belkovová.

Zastaralý územní plán

Stěžovatel ještě podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který může tento verdikt zvrátit.

Stavební uzávěra se v Luhačovicích vztahuje na městskou památkovou zónu. Platit má do doby, než bude schválený nový územní plán, který bude investiční záměry v centru omezovat. Ne však déle než tři roky.

Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují

Proti původnímu návrhu uzávěry přišlo dvacet připomínek, také od Lázní Luhačovice. Město lázeňský střed s kolonádou z uzávěry vyjmulo a nechalo v ní oddělená území po jeho stranách. Týká se to okolí kruhové křižovatky poblíž radnice a na druhé straně města Pražské čtvrti.

„Stávající územní plán je zastaralý, příliš benevolentní a centrum není ochráněno. Plochy umožňují škálu staveb bez limitů objemu a dochází k ohrožení koeficientu zeleně i urbanistické struktury. Proto jsme museli stavební uzávěru vyhlásit,“ dodal Ležák.

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