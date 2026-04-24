Vymezené lokality jsou součástí památkové zóny, která pokrývá velkou část Luhačovic. „Jde o to, abychom se v případě soudního sporu měli o co opřít,“ řekl po schválení uzávěry starosta Marian Ležák.
Původní návrh uzávěry se týkal celého širšího středu města, což se nelíbilo Lázním Luhačovice, protože to mohlo ohrozit jejich rozvoj. S městem nakonec našly kompromis. Schválená varianta jim nevadí.
Vášně mohou zchladnout. Luhačovice chtějí chránit svůj ráz, našly kompromis s lázněmi
Ležák přesto spíše očekával, že uzávěru někdo napadne, což se nakonec nestalo. Připomínek před schválením bylo více a město všem nevyhovělo.
„Předpokládal jsem, že to bude složitější, ale myslím si, že to bylo tak dobře připraveno a vyargumentováno, že do sporu nikdo nešel. Nikdo se neobrátil na soud ani neposlal připomínky. Stavební uzávěra nabyla právní moci,“ potvrdil starosta.
Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují
Město uzávěru schválilo, aby ochránilo části města od nepatřičné zástavby, která by ho mohla narušit. Platit bude do doby, než zastupitelé schválí nový územní plán, ne však déle než tři roky.
„Stávající územní plán je zastaralý, příliš benevolentní a centrum není ochráněno. Plochy umožňují škálu staveb bez limitů objemu,“ zmínil Ležák.
„Dochází k ohrožení koeficientu zeleně i urbanistické struktury. Proto jsme museli stavební uzávěru vyhlásit,“ vysvětlil.