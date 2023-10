Luhačovice a další města bojují o stálé obyvatele. Lákají mladé rodiny

„Jsme investičně zajímavé město. Přicházejí lidé z Prahy, Ústí nad Labem, Ostravy nebo i ze zahraničí a skupují tu nemovitosti,“ líčí starosta Marian Ležák. „Tím pádem ale dochází k vytlačování stálých obyvatel,“ posteskne si.

Investoři buď koupené nemovitosti pronajímají k bydlení, nebo je opraví a využívají jako letní sídla. Pro radnici je to ovšem problém. A to hned několikanásobný.

Jedna potíž je v tom, že město postupně stárne. „Už nyní jsme jedním z nejstarších měst ve Zlínském kraji,“ připomněl Ležák. „Přitom jsme skvělé místo k žití a mladí lidé s rodinami po školách by se sem rádi vrátili. Jenomže nemají kam.“ Důvod? Ceny nemovitostí jsou totiž vysoko a řadu z nich si pevně drží zmiňovaní investoři z daleka.

Potvrzuje to i Pavel Procházka, který se letos spolu s těhotnou manželkou chtěl přestěhovat po letech strávených v Brně. „Hledali jsme vhodné místo na Zlínsku. Luhačovice by se nám líbily, je to menší, ale hezké město. Nic vhodného a zároveň cenově přijatelného jsme ovšem nenašli,“ popsal.

Další potíží je, že současný stav připravuje radnici o peníze. Starosta odhaduje, že za posledních dvacet let městu klesly příjmy o deset procent. „Náklady přitom rostou,“ poukázal Ležák. Pokud by se trend podařilo obrátit, město by mohlo více investovat do okrajových částí, které nejsou na rozdíl od centra tak udržované.

Vedení radnice proto přišlo se sérií opatření, jak lidi s trvalými adresami zase získat. Tím nejnovějším je projekt, který nabídne sedm stavebních parcel v Ludkovické ulici. Podle předem daných kritérií je mají největší šanci získat mladí lidé s rodinami. Cenu určí znalecký posudek, ve finále však bude výrazně nižší než cena tržní.

V tuto chvíli se chystá jejich zasíťovaní. Díky předem nastaveným podmínkám by pozemky neměly padnout do rukou spekulantů. „Požadujeme, aby na pozemku do pěti let stál zkolaudovaný dům a aby v něm bydleli lidé, kteří tu mají trvalý pobyt,“ sdělil Ležák.

Luhačovice kromě toho například přišly se systémem rezidenčního parkování, který motivoval vlastníky nemovitostí, aby zde přihlásili aspoň jednu osobu k pobytu. Vznikla také studie na bytový dům, jejž by město chtělo v dohledné době postavit.

Slavičín nabídne až 150 bytů

Trend vzestupu počtu obyvatel chtějí nastartovat i další města. V nedalekém Slavičíně proto připravují několik projektů výstavby bytů. Samotné město dokončuje osmnáct nových bytů v lokalitě Slavičan, v plánu má také prodat nároží Horního náměstí pro výstavbu bytového domu. Další projekty mají v režii developeři, celkově by se mělo jednat až o 150 bytů.

Nové obyvatele shání také Hulín. Nabízí šestnáct parcel v ulici Vojtěcha Adamce. Ty jsou plně zasíťované, mají prostor k parkování a leží blízko důležitých objektů, jako je supermarket, pošta či zdravotní středisko. První zájemci se už přihlásili. „Zájem o stavební parcely v Hulíně se opět obnovil, což je velmi dobrá zpráva,“ zmínil hulínský starosta Jaromír Žůrek.

Jeho holešovský kolega Milan Fritz si myslí, že nové obyvatele lze získat i jinak než podpůrnými programy. „Není to jen o tom, abychom někoho v uvozovkách uplatili, aby sem šel bydlet,“ míní. „Musíme nabídnout vybavenost, dopravní napojení, parkování i zábavu.“

Dvanáctitisícové město má podle něj potenciál mít 15 až 20 tisíc obyvatel. „Mám na stole tři studie na nové bytové domy. Řešíme návrhy smluv s investory tak, aby bylo bydlení dostupné,“ uvedl Fritz. „Samozřejmě pomůže zóna i napojení na dálnici, jsem v tomto optimista.“

Zlín hledá lokality pro výstavbu

Na dlouhodobém řešení, jak zastavit úbytek obyvatel, pracuje i krajský Zlín. V rámci projektu Zlín 100 bude město ve spolupráci s odborníky mapovat možná rozvojová území. Ta by měla ukázat vhodnost zástavby v konkrétních lokalitách i to, jak postavit důležitou infrastrukturu.

„Dlouhodobý problém je, že tu developeři stavěli tak, aby co nejvíce ušetřili náklady. Promítá se to do chybějících chodníků a osvětlení nebo minimální šířky komunikací,“ tvrdí primátor Jiří Korec, jenž vidí vinu i na straně města. „V posledních deseti letech se tu ne úplně dobře pracovalo s územním plánem. I proto se developeři snažili vytěžit poslední kousky území, co byly k mání, což není správně.“

Nový projekt by podle něj měl být vyhodnocený do konce volebního období a propíše se do nového územního plánu. Následně se bude moct začít s výstavbou.