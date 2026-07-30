V paštice z Luhačovic může být botulotoxin. Nejezte ji, varuje hygiena

Na možnou kontaminaci upozornil ředitel Krajské veterinární správy Zlínského kraje Michal Kamarád.
Výrobek nazvaný Naše vepřová paštika s mandlemi má datum minimální trvanlivosti 14. září letošního roku. Státní veterinární ústav (SVÚ) Olomouc analyzoval ve středu vzorky ze tří těchto paštik. V jedné z nich laboratoř prokázala přítomnost nebezpečné bakterie, která byla zároveň schopna produkce botulotoxinu.
„Všechny osoby, které si uvedený výrobek zakoupily a dosud jej mají doma, vyzýváme, aby jej v žádném případě nekonzumovaly. Protože výrobek může být zdraví nebezpečný,“ uvedl Kamarád.
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Botulotoxin patří mezi nejúčinnější známé přírodní jedy. „Působí na nervový systém a blokuje přenos nervových vzruchů na svaly, což může vést k postupnému ochrnutí svalstva. V závažných případech může dojít k postižení dýchacích svalů a k život ohrožujícím komplikacím,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZK) Miroslav Procházka.
Mezi první příznaky botulismu, tedy otravy botulotoxinem, patří zejména rozmazané nebo dvojité vidění, pokles očních víček a potíže se zaostřováním. Řadí se k nim také poruchy polykání, poruchy řeči, sucho v ústech a svalová slabost.
„Osoby, které uvedenou paštiku konzumovaly a zaznamenaly některý z výše uvedených příznaků, by měly neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a informovat zdravotnické pracovníky o možné souvislosti mezi zdravotními obtížemi a konzumací tohoto výrobku,“ doplnila ředitelka odboru hygieny výživy, dětí, mladistvých a předmětů běžného užívání KHS ZK Růžena Bednaříková. Hygienici a veterináři se případem zabývají.
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Otrava botulotoxinem, kterému se přezdívá klobásový jed, vzniká podle ředitele SVÚ Olomouc Jana Bardoně nejčastěji konzumací nesprávně konzervovaných potravin jako domácí zavařeniny, masové konzervy nebo česnek naložený v oleji, v nichž bakterie Clostridium botulinum mohou vyprodukovat extrémně silný nervový jed.
Preventivní ochranou je zejména dodržování přísné hygieny při zavařování a zákaz konzumace nafouklých konzerv. Význam má také skladování výrobků při chladničkové teplotě. Důkladné provaření potraviny většinou případný botulotoxin zlikviduje.