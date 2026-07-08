„Čekali jsme, že žaloba přijde, čekali jsme jich dokonce více,“ přiznal starosta Marian Ležák. „Komunikovali jsme s investorem přes právníky. Už během projednávání uzávěry měl výhrady, na které jsme reagovali. Napadl celou stavební uzávěru, protože se jí cítí být omezený,“ naznačil.
Jméno investora na základě doporučení právníků nechce sdělit. Město schválilo uzávěru letos v únoru, platí od března. Žaloba přišla k soudu v červnu. Podala ji právní kancelář a má třicet stran.
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„Brojí proti tomu, že uzávěra zasahuje do subjektivních práv navrhovatele, a namítá, že je nezákonná a nepřezkoumatelná,“ uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová. „Navrhuje, aby se zrušila celá, nebo v části, která se týká pozemků, jež patří navrhovateli,“ dodala.
Uzávěra se vztahuje na plochy v městské památkové zóně. Platit má do doby, než bude schválený nový územní plán, který bude investiční záměry v centru omezovat. Ne však déle než tři roky.
Město chrání historické jádro
„Ochrana historického jádra je pro nás nepřekročitelnou hodnotou a od tohoto kurzu neustoupíme. Chceme, aby Luhačovice zachovaly svůj jedinečný lázeňský ráz i pro příští generace,“ zdůraznil Ležák.
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„Právní základ opatření je pevný a jsme připraveni ho před soudem důkladně hájit,“ řekla Zuzana Luzarová z kanceláře Frank Bold Advokáti, která městu pomáhala.
„Stavební uzávěra je standardní a zákonem předvídaný nástroj územního plánování. Slouží přesně k tomu, aby v průběhu přípravy nového územního plánu nemohly být realizovány stavby, které by byly s jeho budoucí koncepcí v rozporu,“ doplnila.
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Proti původnímu návrhu uzávěry přišlo dvacet připomínek, i od Lázní Luhačovice, které se obávaly, že omezí jejich rozvoj. Město proto lázeňský střed s kolonádou z uzávěry vyjmulo a ponechalo v ní několik separovaných území po jeho stranách, které jsou současně městskou památkovou zónou. Radnice se tak může u soudu hájit tím, že uzávěra kopíruje památkovou zónu.