Když radní v Luhačovicích v červnu schválili záměr na vyhlášení stavební uzávěry v centru města a představili návrh rozsahu omezení, vyvolalo to nesouhlasnou reakci obyvatel i lázní. Uzávěra totiž připouští pouze takové opravy domů, které je nezvětší.
„Připomínek přišlo sedmnáct, čekal jsem jich více. Pořád si za uzávěrou stojím,“ konstatoval starosta Marian Ležák.

Stavební uzávěra má zabránit developerům, aby památkově chráněné území se stavbami architekta Dušana Jurkoviče znehodnotili novými velkými budovami do doby, než bude schválen nový územní plán města. Ten má výstavbu regulovat a jeho schválení by mohlo trvat přibližně tři roky.

Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují

Pro případ, že by to bylo déle, by měla být uzávěra podle Ležáka časově omezená třemi lety od doby jejího vydání. Připustil také, že by se její rozsah mohl od původního návrhu ještě změnit.

„Chceme, aby stavební uzávěru nebylo možné napadnout,“ řekl. „Pro nás je důležité, aby v ní zůstala městská památková zóna a ostatní části, ale pokud by to bylo hůře obhajitelné, mohou se zúžit,“ řekl.

Karlovarské motivy na oplatky z Luhačovic nepatří, odmítl ÚS stížnost podnikatele

Připomínky pro radnici vyhodnocuje právní kancelář Frank Bold, mezi jinými jsou také podněty od Lázní Luhačovice.

„Jednali jsme s městem, které slíbilo, že budou naše připomínky zohledněny, nebo zajištěna ochrana lázní. Mělo by to být oproti původní verzi zásadně změněno,“ sdělil předseda představenstva lázní Eduard Bláha. „Pokud by uzávěru zásadně nepřepracovali, tak věříme, že by neobstála před podanou správní žalobou. Její podání by bylo namístě, protože by to zásadně narušovalo naše zájmy,“ uvedl.

„Bude to uděláno tak, aby lázeňská oblast mohla pokračovat v rozvoji. Předpokládám, že dojde ke shodě,“ míní Ležák.

Vyhlášení do konce roku

Město by mělo nový návrh uzávěry s lázněmi ještě probrat, reagovat bude ale na každou připomínku.

„Buď se připomínky zapracují, nebo vysvětlíme, proč je zamítáme,“ naznačil starosta. „Nebudeme ale určitě schopni vyjít každému vstříc. Potom by stavební uzávěra postrádala smysl.“

Vedení Luhačovic zároveň chce, aby byla stavební uzávěra vyhlášena ještě do konce letošního roku.

