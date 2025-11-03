Na průjezdu Luhačovicemi vznikne kruhový objezd. Zlepší plynulost provozu

Autor:
  16:12
Řidiče v Luhačovicích čeká výrazná proměna dopravy v centru. Na místě mostu u Městské knihovny vznikne nová okružní křižovatka, která má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu v hojně navštěvovaném lázeňském městě. Nahradí stávající křižovatku hlavní silnice II/492 a ulice Nádražní.
Fotogalerie3

Na místě mostu u Městské knihovny vznikne nová okružní křižovatka, která má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu v Luhačovicích. | foto: Město Luhačovice

„Tento uzel je dlouhodobě velmi vytížený. Kruhový objezd zde výrazně zlepší plynulost dopravy i bezpečnost chodců,“ uvedl starosta Marian Ležák.

Výstavba začne v roce 2027, kdy bude současný a více než sedmdesát let starý most demolován a nahrazen novým. Už nyní se však řidiči musejí připravit na dopravní omezení, která souvisejí s přípravou stavby.

Na místě mostu u Městské knihovny vznikne nová okružní křižovatka, která má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu v Luhačovicích.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Silnice přes most se zúží na 5,5 metru a na mostě bude vyznačeno místo, kde nebude možné zastavit. Úsek zůstane průjezdný, ale bude pod dohledem techniků. Opatření bude platit do konce roku 2026.

Podle vedení města se jedná o mimořádně náročný projekt. „Museli jsme se vyrovnat s ojedinělou kombinací okružní křižovatky a mostního objektu. K jeho realizaci bylo potřeba získat velké množství vyjádření. Do konce letošního roku bychom měli získat stavební povolení,“ poznamenal Ležák.

Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují

Součástí projektu budou také přeložky inženýrských sítí, úpravy chodníků a parkovacích ploch. Celkové náklady přesáhnou 50 milionů korun bez DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného muže...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

První okresní hejtman Januštík převzal zubožený kraj, ze Zlína ho vyhnal Jakeš

Premium

Na vystěhování dostali necelé dva týdny. V únoru 1953 se manželé Januštíkovi museli po osmnácti letech rozloučit se zlínskou vilou na Nivách. Domem, který byl postaven právě pro ně, kterému vdechli...

Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Výbuch a následný požár v rodinném domě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, který se stal v noci na úterý, prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se však může...

Provokovali nás, bránili jsme se, tvrdí Ukrajinci souzení za tragickou rvačku

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začal projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý Slovák. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a...

Na průjezdu Luhačovicemi vznikne kruhový objezd. Zlepší plynulost provozu

Řidiče v Luhačovicích čeká výrazná proměna dopravy v centru. Na místě mostu u Městské knihovny vznikne nová okružní křižovatka, která má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu v hojně navštěvovaném...

3. listopadu 2025  16:12

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

3. listopadu 2025

Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Roman West, Ondřej Smetana... A nově i Jan Kameník. Poté, co po posledních vzájemných zápasech s Libercem skončili předčasně dva trenéři Slovácka, se to samé stalo dalšímu. A to všechno za pouhý...

3. listopadu 2025  10:30,  aktualizováno  10:48

Co postaví v Malenovicích? Na podobě zlínské čtvrti se má podílet i Jiřičná

Světoznámá architektka Eva Jiřičná zanechala v podobě Zlína nesmazatelnou stopu. Navrhla Kongresové a univerzitní centrum či další budovu zdejší univerzity. Na tom, jak bude město vypadat, se má brzy...

3. listopadu 2025  9:22

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Jedno malé město, čtyři byty, pět lidských osudů. Dokument Byt či nebýt, který v pondělí 3. listopadu vstupuje do českých kin, sleduje příběhy lidí bez domova, kteří se díky projektu Housing First v...

2. listopadu 2025  9:55

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

Hejtmanství nemá ani po roce programové prohlášení. Čunka to nepřekvapuje

Ačkoliv uplynul už rok od doby, kdy Zlínský kraj začala řídit koalice hnutí ANO a STAN, stále ještě nevydala programové prohlášení. Tedy seznam toho, co chce v následujících čtyřech, teď už jen třech...

1. listopadu 2025  7:38

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.