Nelíbí se mi silová forma vládnutí na kraji, říká lídr ODS Traub

„Dospěl jsem do věku, kdy můžu své zkušenosti využít ve prospěch Zlínského kraje. Nelíbí se mi forma vládnutí, jakou teď hejtmanství funguje,“ říká Traub, který pracuje jako bankovní manažer.

Na co konkrétně narážíte?

Na silovou formu vládnutí. Například šlo o prosazování nové nemocnice bez ohledu na námitky opozice, ale i části koalice a bez respektu k některým odborníkům a veřejnosti. I proto může po volbách vzniknout koalice stran, které budou chtít takové směřování kraje změnit a posunout ho dále. Chceme do vedení kraje navrátit systematickou práci, slušnost a respekt k zákonům.

Klíčové téma voleb je stavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Jaký je váš názor?

Hlavní problém mám s tím, že se kraj nevypořádal s námitkami. Udělalo se řešení a až potom se pro něj hledaly důvody, přitom to mělo být naopak. Následně se silově tlačila pouze jedna varianta.

Samotný nápad tedy ODS neodmítá?

Ne, nikdy jsme nebyli proti stavbě nové nemocnice, jenže jde o to, za jakých podmínek by se stavěla a hlavně na základě čeho by rozhodnutí padlo. Chceme vidět i srovnávací variantu rekonstrukce stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, což se nestalo. Pokud je stavba nové nemocnice tak super nápad, proč je proti němu tolik odpůrců? Uvedu příklad: zlínský magistrát chce za 450 milionů korun opravit zimní stadion. Proč proti tomu nikdo neprotestuje a nepořádá demonstrace? Protože se nestaví stadion pro dvacet tisíc lidí, na který by pravděpodobně nebyly peníze. Nápad projednával tři čtvrtě roku pečlivě složený tým lidí z různých oborů, kteří vypořádali veškeré námitky tak, aby z toho vzniklo opravdu to nejlepší řešení a v široké shodě. Proto plán na opravu stadionu hladce prochází, a naopak nemocnice budí velké vášně.

Mnozí politici ale razí tezi, že z krize se máme proinvestovat a zadlužení kraje nebude tak velké, protože se úvěr rozloží na více let.

Se zvýšenými investicemi souhlasím, ale musí to být proveditelné. A to u nové nemocnice v tomto rozsahu, s ohledem na současnou a budoucí ekonomickou situaci, zatím nelze zodpovědně říct. Čekají nás také investice do ostatních oblastí našeho života, ty ale konečné rozhodnutí nesmí negativně ovlivnit.

V kampani také místy kritizujete práci hejtmanství, jenže poslední čtyři roky jste byli v jeho vedení. Jak si to vysvětlit?

Byli jsme rádi, že jsme se do vedení kraje dostali, ale v devítičlenné radě jsme měli jen jednoho zástupce. A ačkoliv pan Pijáček je pracovitý člověk a já si velmi vážím jeho práce, brzy všichni zjistili, že některé věci prostě nejde uhlídat. Už jsem mluvil o stylu vládnutí pana hejtmana, jeden hlas v radě pro něj neměl váhu. I proto jsme po schválení stavby nové nemocnice oznámili, že už se necítíme být vázáni koaliční smlouvou.

Ovšem právě když se schvalovala nová nemocnice, dva ze tří vašich zastupitelů (Jan Pijáček a Stanislav Devátý) byli pro, ačkoliv krajské vedení ODS chtělo projekt minimálně odložit. Není to zvláštní?

Máme demokracii, a i když zmínění zastupitelé znali stanovisko strany, hlasovali podle svého. Vyzývali jsme je, aby minimálně navrhli odložení hlasování až po podzimních krajských volbách. Bohužel se tak nestalo. Ani jeden z nich už na naší kandidátce nefiguruje.

Jak vám teď mají voliči věřit, že zvolení kandidáti budou dodržovat to, na čem se ODS dohodne?

Byl jsem jeden z těch, kteří pomáhali sestavovat kandidátku, a těmto lidem věřím. Neříkám, že v dalších čtyřech letech budeme mít na všechno stejný názor, ale musíme být schopní si sednout a domluvit se na kompromisech a společném řešení.

Co dalšího kromě nemocnice chcete na kraji vyřešit?

Další prioritou je pro nás doprava. Kraj sice není přímým investorem, ale musí tlačit na centrální orgány, trpělivě s nimi jednat a prosazovat naše cíle. Nutně potřebujeme dostavět D49, D55, obchvat Valašského Meziříčí, Palačovskou spojku. V železniční dopravě chceme modernizovat železniční trať Zlín – Otrokovice – Vizovice, což je investice, která se dotkne při realizaci nejméně 100 tisíc obyvatel. Právě v tlaku na centrální orgány má pan Čunek rezervy, asi ho příliš vyčerpává příprava výstavby nemocnice.

Lubomír Traub Je jedničkou kandidátky ODS. Narodil se v roce 1969 ve Zlíně, vystudoval místní střední průmyslovou školu a poté obor ekonomika a management na International Business School v Brně. Skoro třicet let se profesně věnuje obchodu, z toho posledních šestnáct let finančnictví v prostředí nadnárodních bank a pojišťoven na manažerských pozicích v České republice a na Slovensku. Členem ODS je od roku 2011, v roce 2014 kandidoval do městského zastupitelstva ve Zlíně.

Ve vašem programu mě zaujalo, že chcete zajistit, aby každý učitel a každý student na střední škole měl svůj počítač. Kde na to vezmete a kolik to bude stát?

Vláda schválila peníze pro učitele na základních školách k nákupu vybavení, ale na střední školy se zapomnělo. A to se musí změnit. Od středoškolských pedagogů mám informace, že mnohde pracují se zastaralou technikou. Říkáme jim, že se musí připravit na digitalizaci, online výuku, ale nedostali k tomu odpovídající techniku.

Jak to chcete napravit?

Třeba zřízením servisní organizace kraje, která by vysoutěžila konektivitu pro celý kraj či nákup počítačů, tabletů. Banky nebo pojišťovny po třech letech počítače vyřazují a obměňují, dalo by se s nimi jednat o spolupráci či odkupu a vybavit jimi žáky třeba tam, kde to ekonomická situace rodiny nedovoluje.

Zvládá podle vás Zlínský kraj problémy s koronavirem?

Chválím nemocnice za to, že jsou připravené, ale to není zásluha vedení kraje. Naopak mu vyčítám rozvrácení personálního stavu ve Zlíně, odkud odešly celé týmy, lékaři, zdravotní sestry a zdravotnický personál. Na lidech a vztazích byly současným managementem napáchány ohromné škody. Těm, co vydrželi pracovat v takové vypjaté atmosféře, patří velké díky. Vím o konkrétním případě, kdy doktorka potřebovala odeslat pacienta v KNTB na neurologii, jenže zjistila, že v nemocnici nebyl lékař. Takže si pacient musel najít někoho ve městě. Taková situace je katastrofální a neakceptovatelná. S narovnáním vztahů a řešením personální situace ve zlínské nemocnici se po volbách musí začít okamžitě.