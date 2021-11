Ze starostů se stali i poslanci, zatím chtějí zůstat na obou židlích

Sedm let je starostkou Valašských Klobouk a letos v říjnu ji voliči vykroužkovali ze čtvrtého místa kandidátky Pirátů a STAN do Sněmovny. Eliška Olšáková (STAN) tak bude od ledna vykonávat funkci v čele města jako neuvolněná, tedy ne na plný úvazek.

„Mé povinnosti zůstávají stejné, ale budu mít větší nároky na kolegy. Chtěla bych dokončit projekty, které máme rozpracované. Věřím, že se obě funkce budou dát skloubit,“ uvedla Olšáková.

Sama říká, že by jen obtížně hledala náhradu do pozice starostky, protože další komunální volby jsou už příští rok na podzim. V nich hodlá opět kandidovat.



„Nevím, jestli budu mít odvahu, prostor a energii na nějakou uvolněnou funkci. Chtěla bych být alespoň aktivní zastupitelka,“ naznačila Olšáková.



Poměrně překvapivě si ale ke dvěma stávajícím funkcím přidala ještě další: nově vede Sdružení místních samospráv ČR.



Jako poslankyně bude chtít být ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a v rozpočtovém výboru. „Krásně se to doplňuje, budu moci více pomáhat obcím,“ řekla Olšáková. Sdružení má vlastní aparát, výkonnou ředitelku a v jeho předsednictvu je jedenáct starostů. Celkem zaměstnává devatenáct lidí.

Jasno o svém dalším působení nemá nově zvolený poslanec Aleš Dufek z KDU-ČSL, který je neuvolněným náměstkem zlínského primátora.



„Chci zůstat v zastupitelstvu v tomto i příštím volebním období. Pokud jde o moji pozici v radě, bude to ještě předmětem jednání v rámci strany,“ sdělil Dufek. Podle něj se ale po jeho zvolení poslancem snížila pravděpodobnost, že by případně byl v městské radě i po příštích komunálních volbách.

Rozhodnutý není ani starosta Valašského Meziříčí a poslanec Robert Stržínek (ANO). „Je otázka, jestli má smysl, abych do komunálních voleb za sebe sháněl starostovský záskok,“ uvažuje. „Nevím, jestli se dá práce poslance a starosty skloubit, i když někteří politici obě funkce vykonávají současně,“ doplnil.

Jedním z nich je dlouholetý starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS, který letos obhájil post poslance. Podle něj se obě funkce doplňují, i když je náročnější sladit pracovní rozvrh.



„Mnoho zákonů, které procházejí parlamentem, má přímý dopad na to, podle jakých pravidel a norem pak pracujeme v komunálu. A funguje to i naopak. Mám spoustu kolegů, kteří pracují jako starostové nebo zastupitelé a zároveň jsou i v parlamentu,“ naznačil Blaha.

Naopak poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL) byl v roce 2013 poprvé zvolený do Sněmovny ještě jako starosta Strání, pak se stal neuvolněným starostou, vzdal se platu a po komunálních volbách v roce 2014 zůstal jen řadovým zastupitelem.



„Byl jsem si vědom toho, že bych dlouhodobě musel zanedbávat jedno, nebo druhé. To ale neznamená, že bych dštil síru na kolegy, kteří se rozhodnou jinak,“ řekl Benešík.

Měli by se rozhodnout pro jednu z funkcí

Podle něho se v této věci nedá zobecňovat, záleží na tom, jaký má starosta k ruce úřednický aparát, i na tom, jak daleko jsou jeho obec či město vzdálené od Prahy. Důležité také je, jakou pozici zastává ve Sněmovně, například post předsedy výboru je časové náročnější.

Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci není kumulování funkcí dobré, byť je docela běžné. „Nemůžete být na dvou místech současně. Myslím si, že i veřejnost by k tomu měla být kritická. Nevím, proč by měli politici dostávat plat za to, že budou funkce vykonávat polovičatě,“ řekla Lebedová.

Za ideální nepovažuje ani to, pokud se starosta stane neuvolněným. „Pokud ke zvolení přistupují zodpovědně, měli by se co nejdříve rozhodnout, kterou funkci chtějí dělat naplno,“ řekla politoložka.

Poslaneckého mandátu se naopak vzdá hejtman Radim Holiš (ANO), jehož voliči poslali do Sněmovny z posledního místa kandidátky. „Moc si důvěry vážím a děkuji voličům za přízeň, ale musel jsem zvážit, jakou kapacitu bych mohl kraji dát, pokud bych byl ještě poslancem, nebo naopak pokud bych byl jenom poslanec a pozici hejtmana bych opustil,“ prohlásil Holiš.