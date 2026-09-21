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V Loučce otevřeli kapli Jana Pavla II., její dominantou je unikátní zvonohra

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  12:49
Nová kaple svatého Jana Pavla II. se otevřela v Loučce u Vizovic na Zlínsku. Kaple vznikla z iniciativy místních obyvatel a jejich spolku. Je poděkováním za záchranu obce před nacisty na konci druhé světové války. Dominantou stavby je unikátní zvonohra se 40 zvony.

Stavba byla financována především z darů, náklady byly zhruba 22 milionů korun. Kaple je poděkováním za záchranu obce na konci druhé světové války, kdy místo uniklo úplnému vypálení nacisty. Němci na konci války vypálili nedalekou osadu Ploština, Prlov nebo Vařákovy paseky.

Slavnostní žehnání a otevření kaple svatého Jana Pavla II. v Loučce. (20. září 2026)
Slavnostní žehnání a otevření kaple svatého Jana Pavla II. v Loučce. (20. září 2026)
Slavnostní žehnání a otevření kaple svatého Jana Pavla II. v Loučce. (20. září 2026)
Slavnostní žehnání a otevření kaple svatého Jana Pavla II. v Loučce. (20. září 2026)
26 fotografií

Vizovické vrchy se na přelomu let 1944 a 1945 staly útočištěm členů partyzánského hnutí, nacisté osady vypálili kvůli spolupráci tamních obyvatel s partyzány. V Loučce shořelo několik hospodářských budov, lidé však nezemřeli.

Obří zvonohra v Loučce. Čtyřicet zvonů jako poděkování za záchranu obce

„Je to kaple, která byla vybudována jako poděkování Pánu Bohu za záchranu této obce před likvidací. 22. dubna 1945, tři dny po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově, byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci, jako v jiných obcích a dalších osadách na Valašsku,“ popsal Josef Kořenek, který je jedním ze zakládajících členů Spolku pro zbudování kaple v obci Loučka.

„Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno sedm hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme doslova za zázrak, protože co jiného než zázrak by to mohlo být,“ uvedl Kořenek.

Stavbu navrhl uznávaný architekt Pleskot

O 45 let později, v dubnu 1990, přijel do Československa papež Jan Pavel II. Iniciátoři vzniku kaple chtěli také připomenout působení a dlouhý pontifikát Jana Pavla II.

„Jemu jsme z velké míry vděčni za pád komunismu, díky tomu žijeme nyní ve svobodě a díky tomu jsme tuto kapli mohli postavit,“ doplnil Josef Kořenek.

Dominantou kaple je zvonohra se 40 bronzovými zvony, která vznikla ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Největším zvonem je zvon Panny Marie Vítězné, který měří na výšku zhruba metr a váží 500 kilogramů.

Řemeslníci odlili největší zvon pro novou kapli s unikátní zvonohrou

Zvon svatého Jana Pavla II., nazvaný Zvon smíření, obsahuje názvy všech vypálených obcí a osad v Česku. Další zvony nesou jména svatých apoštolů, národních patronů i mučedníků z druhé světové války i komunismu.

Autorem architektonického návrhu kaple je architekt Josef Pleskot. „Je docela malá, je to venkovská kaple. Vejde se sem 30 až 50 lidí, s centrálním obětním stolem, s centrálním oltářem,“upřesnil Pleskot

„Je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená. A dokonce je tak převýšená, že sahá pohled až do vesmíru, až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad námi.“

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Výhled z kaple je do krajiny, do švestkového sadu a na starou stodolu. Kvůli vazbě na nedaleký baťovský Zlín je kaple vybudována z červených cihel.

S myšlenkou na výstavbu svatostánku přišli v roce 2011 obyvatelé obce, kteří o rok později založili Spolek pro zbudování kaple v obci Loučka. Základní kámen byl požehnán v roce 2013 ve Velehradě při Národní pouti k 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Stavět se začalo v roce 2023.

25. června 2026
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