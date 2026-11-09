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S Fanánkem se poznal už jako školák, teď o něm napsal knihu. Dohodli se ve sklípku

Autor:
  9:29
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Publicista Jakub Malovaný se s Lou Fanánkem Hagenem, frontmanem kapely Tři sestry, poprvé setkal už jako žák základní školy. Tehdy ho poprvé požádal o rozhovor. Teď k jeho šedesátinám napsal šestisetstránkovou životopisnou knihu.

Cesty rockové legendy a jejího dětského fanouška se znovu protnuly o řadu let později. Výsledkem je obsáhlá monografie mapující šedesát let života hudebníka, textaře a jedné z nejvýraznějších postav české rockové scény.

Z někdejšího školáka, který chtěl udělat rozhovor se svým hudebním idolem, se tak stal autor knihy, v níž Fanánek vypráví celý svůj dosavadní život. Vznikala dva roky, během nichž se oba muži potkávali ve Zlíně, v muzikantově bydlišti Jevanech nebo ve vinném sklípku na Slovácku.

Jakub Malovaný napsal knihu Fan 60 o české rockové legendě Lou Fanánkovi. Pokřtili ji ve zlínské hospůdce U Kovárny. (říjen 2026)
Jakub Malovaný napsal knihu o české rockové legendě Lou Fanánkovi. Pokřtili ji ve zlínské hospůdce U Kovárny. (říjen 2026)
Legendární český rocker a textař Lou Fanánek slaví letos šedesátiny. Vydal u této příležitosti speciální album, vyšla také životopisná kniha od Jakuba Malovaného. (říjen 2026)
Kapela Tři sestry a Lou Fanánek Hagen na Keltské noci (15. srpna 2026)
Kapela Tři sestry a Lou Fanánek Hagen na Keltské noci (15. srpna 2026)
16 fotografií

S psaním Jakub Malovaný koketoval už od dětství. „Když se ostatní děti honily za míčem na hřišti, raději jsem kreslil komiksy a něco si zapisoval. Psaní a vyprávění příběhů mě vždy bavily,“ vzpomíná Jakub Malovaný.

Tehdy ještě netušil, kam ho tahle záliba jednou zavede. Dnes má na kontě několik knih, před Fanánkovou monografií se věnoval například historii kapel Fleret a Premier. Nová kniha je však svým rozsahem i záběrem zatím jeho největším projektem.

První knihu, sbírku rozhovorů s rockovými muzikanty, mu vytiskli v roce 2011, když studoval ve třetím ročníku na zlínské průmyslovce. „Rozhovory jsem začal dělat už ve čtrnácti či patnácti letech. Důvěra muzikantů, kteří si se mnou tehdy povídali, mi postupně otevírala další dveře,“ popsal.

Nápad se zrodil ve sklípku na Slovácku

Mezi nimi prvními byl i Fanánek. „Snad už v sedmé třídě za mnou přišel a požádal o rozhovor. Známe už skoro dvacet let,“ říká zpěvák.

Impulzem k nové knize byly Fanánkovy šedesáté narozeniny. „Říkal jsem si, že k šedesátinám nebudu dělat mejdan, ale uděláme knihu. Jakuba znám a vím, že píše rád, zodpovědně a hledá souvislosti. Takže s kým jiným,“ vysvětluje Fanánek.

Rozhodující chvíle přišla na Slovácku, ve vinném sklípku zlínského spisovatele Josefa Holcmana ve Skoronicích. Tady ostatně vznikal také klip k nové písni Tří sester Moravian RapSchody. Vyšla na albu Fan 60, které muzikant připravil ke svým šedesátinám. V klipu si vinaře zahrál sám Holcman.

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Právě v Holcmanově sklípku Fanánek vytáhl Malovaného večer ven na cigaretu a předestřel mu svůj nápad. „Samozřejmě bych byl hloupý, kdybych nechtěl. Pokorně jsem to přijal,“ popisuje publicista.

Následující dva roky společně skládali jednotlivé části Fanánkova životního příběhu. Jejich pracovní schůzky přitom zdaleka nepřipomínaly klasické rozhovory u stolu. Někdy přijel Fanánek do Zlína, jindy Malovaný vyrazil za ním.

Legendární český rocker a textař Lou Fanánek slaví letos šedesátiny. Vydal u této příležitosti speciální album, vyšla také životopisná kniha od Jakuba Malovaného. (říjen 2026)

Povídání spojovali s výlety, jízdami na kole, návštěvami hospůdek, ale občas i s prací kolem domu. „Pili jsme pivo, víno, za letních dní chodili ve Zlíně kolem řeky Dřevnice. Pak zase přijel Jakub do Jevan a společně jsme skládali dřevo. Byly to opravdu hezké dva roky,“ vzpomíná Fanánek.

Rozuměli si a je to na výsledku znát. „S knihou jsem moc spokojený, neměli jsme žádné třecí plochy. Všechno šlo jako po másle,“ dodává zpěvák.

Téměř šestisetstránková publikace se nesoustředí pouze na historii Tří sester. Fanánek se totiž podepsal také pod texty, které zasáhly posluchače, co jeho domovskou kapelu nikdy neposlouchali.

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Ať už to byl hudební projekt Těžkej Pokondr nebo písničky ke kresleným Šmoulům. To bylo ostatně to první, co autor Jakub Malovaný ještě ve svých dětských letech od Fanánka slyšel.

Kniha nestojí pouze na vzpomínkách hlavního aktéra. Promlouvají v ní také lidé, kteří se s ním během života potkávali a ovlivnili jej. Mezi nimi jsou například Daniel Landa, David Matásek či Michal David.

Významnou součástí publikace je také výpověď Fanánkovy manželky Marcely, která podle Malovaného vůbec poprvé veřejně promluvila o jejich společném životě. „Toho si moc vážím. Je to díky tomu komplexní vhled do Fanánkova života,“ říká autor.

10. května 2022
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