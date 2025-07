O tom, že se los touto krajinou toulá už od června, už slyšel. Že ho sám potká, ale netušil. Navíc poblíž hlavní rušné silnice mezi Zlínem a Vizovicemi.

„Jezdím tudy denně dvanáct let, ale taková rarita se mi ještě nestala. Byl to rozhodně zajímavý zážitek,“ přiblížil Martin Jakuba. „Přede mnou stálo více aut, viděl jsem losa už z dálky, čekal jsem v koloně. Pak jsem se posunul až k němu. Působil krotce a plaše, ale říkal jsem si, že vlastně nevím, co by udělal, kdyby třeba některý řidič zatroubil,“ popsal událost.

Losa evropského poprvé zachytili na Zlínsku rybáři v Lukově, jak se koupe v místní nádrži. Od té doby už se s ním setkali například i obyvatelé přímo ve Zlíně v místní části Příluky.

Podle zoologů přišlo zvíře na Moravu pravděpodobně z Polska, kde se vyskytuje častěji, a nejspíše míří na jih Čech do podhůří Šumavy nebo na Třeboňsko. Zatím to ale vypadá, že stále bloudí v okolí Zlína.

Odchyt se nechystá, je to volně žijící zvíře

Městská policie jej odchytávat nebude. „Je to volně žijící živočich. Pokud někomu nevejde na zahradu nebo nezpůsobí kolaps v dopravě, není k tomu důvod. Pozor by si ale měli dávat řidiči,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Zvíře podle zkušeností není plaché, kontakt s lidmi však nevyhledává. Pohyb losa už sleduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Tam také mohou lidé posílat informace.

„Jedná se o volně žijící zvíře s velkou hmotností, zcela jistě není dobré se k němu přibližovat. Ačkoli patří mezi přežvýkavce, může při překročení kritické vzdálenosti člověka napadnout,“ upozornila Jindřiška Jelínková, ředitelka odboru druhové ochrany AOPK.

Los evropský patří mezi největší evropské savce. Ve střední Evropě je lidé vyhubili, během 20. století se sem začal opět šířit z Polska. U nás se vyskytuje pouze na Šumavě na pravém břehu Lipna. Podle AOPK je pro přežití této populace, která čítá maximálně 15 zvířat klíčové, aby ji průběžně posilovali migrující losi z Polska.