„Děkujeme všem, kteří nám údaje o výskytu losa poslali a posílají. Apelujeme však na nadšené fotografy i média, aby respektovali, že se jedná o divoké zvíře, nepronásledovali je, neplašili a nepřibližovali se k němu ve snaze o co nejlepší snímek,“ vyzvala ředitelka odboru druhové ochrany Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

„Zvíře může propadnout panice, vběhnout pod auto, nebo naopak na fotografa zaútočit,“ upozornila.

Cesta mladého losího samce, který doputoval z Polska do podhůří Bílých Karpat, vzbuzuje nebývalý zájem veřejnosti a stala se hitem sociálních sítí. Naposled jej spatřili v katastru obce Nivnice na Uherskohradišťsku ve středu ráno.

Nezapomenutelné setkání s tímto majestátním zvířetem ale zažili i v jiných částech Zlínského kraje. A nejen tam. Nejprve se objevil na Ostravsku, pak jej natočil rybář v Lukově a delší dobu se zdržoval v okolí východní části Zlína. Z obce Želechovice jej dokonce musela eskortovat policejní hlídka, jelikož si to špacíroval středem silnice.

V polovině července jej zahlédli obyvatelé Uherského Brodu, když plaval v řece Olšavě. Odtud pak přešel do Dolního Němčí a následně doputoval až k Velké nad Veličkou v Jihomoravském kraji. Pár dnů poté se objevil v Nivnici.

Velká pozornost může losa vyplašit

Ochránci přírody upozorňují, že los na své pouti krajinou čelí nejen překážkám v podobě silnic, dálnic a zástavby, ale i stresu z plašení dychtivými fotografy.

„Zřejmě zatím ještě nikdy se netěšilo v České republice žádné divoce žijící zvíře takové pozornosti, stalo se hrdinou médií a sociálních sítí,“ poukázala mluvčí AOPK Kateřina Šůlová.

Mladý samec může vážit až půl tuny. Agentura proto radí: pokud losa uvidíte, nepřibližujte se, zaznamenejte si místo setkání, zašlete nám souřadnice a v klidu se vzdalte.

„I bez fotografie a videa je to mimořádný zážitek. V naší krajině se pohybují i vlci, rysové, jeleni, ojediněle medvěd. Víme, že lidi zvířata, obzvlášť ta velká a atraktivní, zajímají. Ale není to atrakce. Ta zvířata do naší krajiny patří a je na nás, zda je dokážeme akceptovat a vytvoříme jim pro přežití vhodné podmínky,“ doplnila Jelínková.

AOPK ČR připravila jednoduchý systém pro sledování pohybu tohoto jedince za pomoci veřejnosti. Zadávat svá pozorování mohou lidé prostřednictvím webového formuláře V akutních případech je možno využít pohotovostní linku 731 521 913.