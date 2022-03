Svědci k vyjasnění tragédie na Lopeníku nepřispěli, čeká se nový rozsudek

„Pokud vše půjde dobře, vyhlášení rozsudku by přišlo na řadu v příštím týdnu,“ naznačil soudce Jiří Přibyl.

Zvažovat bude míru zavinění pěti obžalovaných - traťového komisaře Petra Pláška, pořadatele závodu Petr Bujáčka, vedoucího rychlostní zkoušky Josefa Nášela, bezpečnostního delegáta Václava Filipa a člena organizačního výboru Miroslava Smolíka. Za přečin usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti jim hrozí až šestileté vězení.

Poslední svědci příliš jasno do případu nevnesli. Vypovídali o předchozích nehodách závodního automobilu Mitsubishi Lancer, který srazil dívky na Lopeníku. Bujáček totiž při předchozím jednání přinesl informace o tom, že vozidlo v posledních dvou letech před Lopeníkem při závodech několikrát havarovalo, což si vyžádalo různě rozsáhlé opravy a že nehoda na Lopeníku mohla být právě důsledkem jeho špatného technického stavu.

U soudu proto znovu vypovídal majitel automobilu, který ho jezdcům pronajímal.

„Pokud někdo říká, že to byla časovaná bomba, to jsou nesmysly. Auto bohužel způsobilo tragédii, ale i kdyby to byl totální šrot, tak z toho důvodu se nestala. Závodní auto bourat může, i sebelepší technika se může pokazit. Ale je evidentní, co se tam stalo, když se podíváme na veřejný záznam, tak jediný přímý viník je jen jeden. Je to zřejmě asi pan Plášek,“ prohlásil majitel Vladimír Barvík z Napajedel.

Bujáček poukazoval hlavně na kolize při rally v Českém Krumlově, na Vysočině a ve Vsetíně. Automobil měl třikrát během roku a půl poškozené levé zadní kolo a po jedné nehodě také posunutý bezpečnostní rám. Soudu přinesl i fotodokumentaci.

Například v Krumlově v roce 2010 měl vůz nehodu, o které tehdejší jezdec Jiří Šmíd prohlásil, že poškození bylo tak rozsáhlé, že po opravách muselo vzniknout de facto nové auto. Barvík se ale na předchozí bouračky ze závodů přesně nepamatuje a podle něj žádného velkého rozsahu nebyly.

Auto před závodem kontrolovali technici

Míru poškození by měly prokázat záznamy ve sportovním průkazu, který každý závodní vůz musí mít. Ten ale není k nalezení. Barvík tvrdí, že ho odevzdal po havárii na Lopeníku policii a od té doby ho neviděl. Později nechal vystavit duplikát, protože vůz opravil a dál ho pronajímal na závody.

Technici, kteří u soudu také vypovídali, upozornili, že do průkazu se zapisují pouze vážné nehody s poškozením ochranné konstrukce. Například upadlé kolo není důvodem k zápisu. Současně popsali, že před závodem kontrolují na autech bezpečnostní prvky, ochrannou konstrukci, pásy, sedačky, hasicí systém a bezpečnostní výbavu jezdce a spolujezdce.

Na podrobnější prohlídku, která by odhalila závady a poškození, slouží každoroční povinná kontrola na STK. Podle Barvíka ale ani vůz, který havaroval, nemusí mít před dalším závodem hotovou tuto kontrolu. Žádný zákon to podle něj nenařizuje.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi podmínku. Krajský soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který později obžalobu rozšířil o další čtyři lidi.