Za tragédii při rallye chce žalobce podmínky pro pět lidí, vinu odmítají

Podmíněné tresty pro všech pět obžalovaných, takový je návrh státního zástupce Tomáše Pindura v kauze Lopeník.

„Porušili důležité povinnosti vyplývající z jejich funkcí. Splnění těchto povinností mohlo zabránit tomu, aby následek nenastal tak, jak nastal,“ prohlásil žalobce.

„Lopeník je velmi malá obec, kde závod musel být ojedinělou a nezvyklou událostí. Přestože po trase závodu je souvislá občanská zástavba domů, kde mohou být náhodní přihlížející, tak zde nebyl vymezený jediný zakázaný prostor. Zde je prvotní příčina tragédie,“ poukázal Pindur.

Vinu za smrt čtyř dívek ve věku od sedmi do dvaceti let v roce 2012 nese podle něj traťový komisař Petr Plášek, pořadatel závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, bezpečnostní delegát Václav Filip i člen organizačního výboru Miroslav Smolík.

Za přečin usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti jim hrozí až šestileté vězení. Pindur pro ně navrhl podmíněné tresty od 18 do 30 měsíců s odkladem na jeden až dva roky.

Všichni obhájci naopak žádají úplné zproštění obžaloby. Tvrdí, že se skutek, ze kterého jejich klienty žalobce viní, nestal. Obhájci Bujáčka, Smolíka, Nášela i Filipa konstatovali, že jejich klienti žádné předpisy neporušili.

Vinu nese Plášek i jeho otec, míní obhájce

„Bylo prokázáno, že k připravení trati došlo ze strany všech čtyř těchto obžalovaných nadstandardně. Smolík jednal nad rámec svých povinností, proaktivně, snažil se to řešit, byl důsledný. Svědčí o tom i to, že na trať přidal další místo pro traťového komisaře, současně navrhl přidání dalších cedulí se zakázaným prostorem. Nebylo prokázáno, že by jakkoliv pochybil,“ prohlásil obhájce Smolíka Lukáš Dufek.

Obhájci poukazovali na to, že vinu na smrti dívek nese především traťový komisař Plášek. Také konstatovali, že okolí místa tragické nehody bylo řádně označeno cedulemi se zakázaným prostorem.

„I tak ale samotná cedulka nic neřeší. Nejvyšším způsobem, jak zabezpečit trať, je traťový komisař,“ naznačil Dufek.

Podle jednoho z obhájců měl zásadní vliv na to, co se na Lopeníku stalo, i otec Pláška.

„Traťový komisař Plášek stál na pravé straně po směru jízdy vozidel, ale jen do doby, kdy za ním přišel jeho otec a poslal ho na druhou stranu. To mělo zásadní dopad na nehodový děj,“ domnívá se Adam Černý, obhájce Bujáčka.

„Je logické, že obhájci se vymezují vůči mému klientovi, dalo se čekat, že ho budou určovat jako jediného viníka. Je ale nezpochybnitelné, že k zásadnímu pochybení ze strany organizátorů došlo,“ namítl ve své řeči Pláškův obhájce Tomáš Vymazal.

„Plášek byl postaven do místa, které sami tvůrci pravidel označují jako nejnebezpečnější místo na rally. Organizátoři také tvrdí, že kdo podepíše přihlášku, stává se komisařem a přebírá zodpovědnost. To je naprosto absurdní,“ zdůraznil.

Dělají za mne hlupáka, hájil se traťový komisař

Obžalovaní před soudem projevili lítost nad tragédii, trvají ovšem na své nevině.

„Je mi líto toho, co se stalo, je mi líto těch, co zemřeli a co utrpěli jakékoliv zranění. Ve funkci předsedy organizačního výboru jsem splnil vše, co jsem měl. Cítím se nevinný,“ řekl Bujáček.

Plášek připomněl, že na tragickou událost není možné zapomenout, přestože je to více než devět let. Nehoda se stala před domem jeho rodičů a na místě zemřela jeho přítelkyně a její kamarádky. Sám byl také zraněný, stejně jako starší sousedka.

„Ponesu si to sebou do konce života. Cítím, že soud mne vidí jako hlavního viníka, ale nemohu se s tím smířit. Dělají ze mne nezodpovědného hlupáka, ale já jsem nebyl dostatečně proškolený. Kdyby nám na školení jasně řekli, že na rally často někdo zemře, že tam vylétávají auta z trati a že je to nesmírně nebezpečná záležitost, dopadlo by to jinak,“ poukázal Plášek.

K tragédii při rallye v Lopeníku došlo 10. listopadu 2012. Závodní auto, které pilotoval jezdec Michael Bartončík, havarovalo a najelo do lidí, kteří stáli podél trati. Čtyři dívky nehodu nepřežily.

Podle soudního znalce byla příčinou nehody jezdecká chyba, sám pilot před soudem minulý rok řekl, že si příčinu nedovede vysvětlit. On ani spolujezdec obviněni nebyli. V roce 2016 soud potrestal osmantiměsíčním podmíněným trestem Pláška, ale krajský soud rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření. Státní zástupce následně rozšířil obžalobu o další čtyři lidi.

Vyhlášení rozsudku ohlásil soudce Jiří Přibyl na příští čtvrtek.