Za tragédii při rallye v Lopeníku potvrdil soud podmínku traťovému komisaři

Plášek se podle něj dopustil pochybení, když nevykázal z blízkosti trati dívky, do kterých následně narazilo závodní auto. Podle nového verdiktu je potrestán šestiměsíčním trestem s odkladem na jeden rok.

Krajský soud se případem zabýval kvůli odvolání žalobce i obhájce obžalovaného Pláška.

„Okresní soud v Uherském Hradišti nesplnil základní povinnost objektivního nestranného rozhodnutí. Provedl většinu důkazů, ale řadu z nich vyhodnotil v neprospěch obžalovaného Pláška. Některé důkazy nechal bez povšimnutí, třeba vyhodnocení národních sportovních řádů, kde se stanovují povinnosti pro organizátory,“ vysvětlil odvolání obhájce Pláška Tomáš Vymazal.

Ten také navrhl, aby soud Pláška zprostil obžaloby.

Státní zástupce pak navrhl zrušení rozsudku uherskohradišťského soudu. „Jeho rozhodnutí je extrémně v rozporu s podanou obžalobou. Je zcela pominuto to, jak bylo argumentováno v obžalobě a jaké povinnosti vyplývaly pro jednotlivé funkcionáře podniku. Soud prvního stupně se s některými argumenty nevypořádal,“ zdůvodnil žalobce.

K odvolacímu soudu přijel také sám obžalovaný. „Je mi líto, co se stalo. Těžce se mi o tom mluví. S obsahem informací, které jsem měl, doteď nevím, co jsem udělal špatně,“ prohlásil.

K tragédii došlo 10. listopadu 2012, kdy zemřely čtyři dívky. Dvě místní - sestry ve věku 7 a 18 let - a další dvě dívky ve věku 18 a 20 let, které pocházely z nedaleké obce Nivnice. Všechny byly kamarádky, jedna byla přítelkyní Petra Pláška. Tehdy mu bylo jednadvacet let.

Pláška uznal soud vinným dvakrát. Poprvé v roce 2015, podruhé loni v dubnu. V obou případech ho potrestal osmnáctiměsíční podmínkou. V prvním případě čelil obvinění jako jediný, ve druhém už na lavici obžalovaných seděli i čtyři zástupci pořadatele, které soud zprostil obžaloby.

„Není pravdou, že by pořadatelé něco podcenili nebo něčemu nevěnovali pozornost. Soud neshledal přímou souvislost mezi porušením jejich povinnosti, vlastně v jejich případě neshledal žádné porušení povinnosti. To ale nelze říci o Pláškovi,“ zdůvodnil svůj druhý rozsudek soudce Jiří Přibyl.

V obou případech se Pláškův obhájce odvolal, ve druhém se připojil i žalobce.

V prosinci 2015 řešil Krajský soud v Brně první odvolání. Předseda senátu Josef Teplý rozsudek uherskohradišťského soudu zrušil s tím, že role mladého komisaře byla marginální, a že je potřeba více prozkoumat předpisy automobilové federace pro pořádání závodů nebo informovanost obyvatel obce ze strany pořadatele.

Stejný soudce teď rozhoduje o druhém odvolání proti rozsudku z loňského roku.