Na Vsetínsku vyrůstá jeden z nejmodernějších domů pro seniory v Česku

„Jde o jeden z největších investičních projektů Zlínského kraje v sociální oblasti,“ zmínil zlínský hejtman Radim Holiš. „A chystáme také další výstavbu, například nový domov pro seniory v Hovězí, kde už jsme vykoupili pozemky. Uvědomujeme si, že populace stárne a poptávka po péči o seniory bude růst. Proto na to reagujeme a připravujeme se už teď,“ doplnil.

V Liptále se ve čtvrtek odehrálo poklepání základního kamene. První lidé by se do zařízení mohli nastěhovat příští podzim. Náklady na výstavbu jsou téměř 360 milionů korun, z čehož by 60 milionů měla pokrýt dotace.

„U krajských investic nás vždy zajímají kromě pořizovacích také provozní náklady. Proto je domov navržený jako pasivní, energeticky nenáročná stavba. Například vytápění a ohřev vody zajistí tepelné čerpadlo,“ upozornil krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

Domov má nabídnout i rodinné prostředí

„Naším cílem je vybudovat domov komunitního typu s příjemným, rodinným prostředím,“ poznamenala náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Hana Ančincová. „Už při projektování jsme chtěli, aby šlo o moderní, špičkově vybavené zařízení, které nabídne maximální komfort a rozsah služeb klientům i zaměstnancům,“ zdůraznila.

Domov bude provozovat krajská příspěvková organizace Sociální služby Vsetín. Prvními obyvateli budou klienti z domova v Karolince, kterému tak klesne kapacita zhruba na polovinu.

Jeden z tamních objektů je technicky a z hlediska požární bezpečnosti nevyhovující, kraj ho proto uzavře a kapacitu domova sníží. Protože v domově v Karolince dnes žijí i pracují lidé z okolí Vsetína, může pro ně být Liptál dopravně dostupnější.

Nový domov bude tvořit hlavní pětipodlažní novostavba, v níž bude v prvních čtyřech podlažích 40 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů. Jejich velikost bude odpovídat pokojům pro těžce pohybově postižené. Koupelny jsou navrženy tak, aby se v nich mohli umývat lidé na sprchovacím lehátku.

V budově budou také místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapie, centrální koupelna, společenský sál nebo centrální jídelna.

S novostavbou bude krčkem propojen bývalý chlapecký internát, který projde kompletní rekonstrukcí. Tady jsou navrženy sklady, umývárny a šatny pro personál, kuchyně i jídelna pro zaměstnance. Celý domov bude bezbariérový, před ním vznikne 24 parkovacích míst.