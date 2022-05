Do boje o vládu nad Zlínem jdou lidovci a TOP 09 spolu, s ODS počítají

Lidovci před čtyřmi lety získali 10 procent hlasů a pět zastupitelů, mají i jednoho náměstka primátora.

„Pět mandátů je minimum, co bych bral spíše jako neúspěch. Spojením s TOP 09 se můžeme dostat na další dva až tři mandáty. Mohli bychom získat 15 procent hlasů,“ věří lídr společné kandidátky Vojtěch Volf (KDU-ČSL), který je na radnici náměstkem primátora.

Obě strany chtějí po volbách navázat na spolupráci s ODS, s níž jsou v městské radě. Podle Volfa by v ní s občanskými demokraty mohli získat většinu a začít město řídit. V případě dobrého volebního výsledku by také mohl být novým primátorem. „Dovedu si to představit a nebojím se toho,“ řekl Volf.

Dvojkou kandidátky je zastupitel Jaromír Schneider, trojkou krajská i městská zastupitelka Michaela Blahová a čtyřkou poslanec a zastupitel Aleš Dufek. Až na pátém místě je první zástupce TOP 09, právník Roman Václavík.

Zbytek kandidátky ještě není hotový, stejně jako program by měl být známý do dvou měsíců. „Mohlo by být reálné, že budeme mít v každé desítce kandidátky dva lidi z TOP 09,“ naznačil zlínský předseda hnutí Robert Hamrla. „Úspěchem by pro nás bylo, kdybychom měli po době půstu jednoho zastupitele,“ doplnil.

Ve zlínské radě mají nyní po čtyřech zástupcích hnutí ANO a STAN a jednoho ODS, Piráti a KDU-ČSL. „Naše ambice by měly být takové, že bychom s ODS měli být určujícími uskupeními ve Zlíně,“ zmínil Dufek a připomněl, že spojení SPOLU získalo loni ve Zlíně ve sněmovních volbách téměř 30 procent hlasů.

ANO povede primátor, STAN náměstkyně

V zářijových volbách bude obhajovat svoji pozici i primátor Jiří Korec z ANO. „Když jsme vyhráli poslední volby, chceme vyhrát i tentokrát a mít primátora,“ uvedl Korec. Lídrem zlínského STAN byla zvolena náměstkyně primátora Kateřina Francová, která má předložit návrh kandidátky hnutí pro komunální volby.

Kandidátku Pirátů, již naposledy získali šest procent hlasů, povede pracovník v IT marketingu Jiří Robenek. „Chceme naše pozice obhájit a ještě posílit,“ naznačil.

Kolem 15 procent získalo při minulých komunálních volbách hnutí Zlín 21, které i letos povede zastupitel Čestmír Vančura. Také chce vyhrát a stát se primátorem. „O většině kandidátů už máme jasno,“ sdělil Vančura.