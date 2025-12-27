Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce však většinou neuživí

Autor:
  10:00
Desítky let upadal zájem o výrobky lidových řemeslníků. Vypadalo to, že vymřou a tradice zmizí úplně. Poslední roky se ovšem trend obrátil. Důkazem je rostoucí nabídka a poptávka na vánočních trzích a dalších akcích. Má to ale jeden velký háček, výrobce rukodělné řemeslo zpravidla neuživí.

Zákazníci zatím nejsou ochotní zaplatit skutečnou cenu za práci, kterou řemeslníci do svých výrobků vkládají. Většina z nich to tedy dělá hlavně pro radost, z lásky k tradicím a je to pro ně jen přivýdělek k hlavnímu zaměstnání.

Každoročně koncem listopadu pořádají v Uherském Hradišti přehlídku Slovácko v tradici, na které se představuje mnoho výrobců z regionu, držitelů značky Tradiční výrobek Slovácka nebo ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

Ivana Michálková ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí, jak se plete prostírání z kukuřičných listů. (prosinec 2025)
Marie Bilíková z Babic ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí výrobu panenek z šustí. (prosinec 2025)
Marie Bilíková z Babic ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí výrobu panenek z šustí. (prosinec 2025)
Marie Bilíková z Babic ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí výrobu panenek z šustí. (prosinec 2025)
12 fotografií

„Přehlídka svou vysokou návštěvností kolem 900 lidí během jediného dne může být opravdu důkazem a potvrzením, že o tyto výrobky či produkty zájem je a neklesá,“ uvedla Lenka Durďáková z pořádající organizace Region Slovácko.

Malí i velcí měli během této akce možnost se s konkrétními lidmi seznámit osobně, doslova „nahlédnout pod pokličku“ nejrůznějších řemesel, leccos si také vyzkoušet, nechat vysvětlit a také si něco s sebou odnést.

„Návštěvníci si chtějí odnést skutečně kvalitní a nadčasový produkt s přímou vazbou na region, produkt s příběhem, konkrétní osobou a rukama, které za tím stojí,“ upozornila Durďáková.

Obchůdek v Uherském Hradišti

Region Slovácko také provozuje prodejnu Tradiční výrobek Slovácka. Během turistické sezony zájem narůstá, naopak v předvánoční době zaznamenali nebývalý a neobvyklý pokles tržeb nejen v prodejně, ale i na e-shopu. Durďáková si myslí, že to je kvůli sílící konkurenci asijských internetových obchodů.

„Proti tomuto trendu je boj velmi složitý,“ posteskla si. „Zřejmě ještě nejsme natolik mentálně vyspělým národem, abychom si vážili sami sebe a práce lidí, kteří žijí kolem nás a vyrábějí skutečné a nadčasové skvosty. Bohužel se tímto podílíme na likvidaci vlastního trhu, a to je škoda.“

Jen málo lidových výrobců se však svým řemeslem dokáže skutečně uživit. „Velmi záleží na tom, zda řemeslo výrobce přímo živí, tam opravdu skutečná cena nastavena je,“ podotkla Durďáková.

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

„Tam, kde je ve formě například udržení tradice po předcích ve volném čase, tam to je složitější. Za vše mluví příklad velikonočních kraslic. Pokud výsledná podoba zabere tři hodiny práce bez nákladů na materiál, pak je práce nezaplatitelná, to musíme být k sobě sami upřímní.“ Ví, o čem mluví, sama totiž velikonoční vajíčka zdobí tradiční technikou drátkování.

Morkovice na Kroměřížsku jsou mekkou košíkářství. Najdete tam i Košíkářské muzeum. Pochází odtud Radim Klímek, který se tomuto řemeslu věnuje už přes třicet let.

„Všichni moji strýcové a tetičky pracovali v podniku Zadrev, kde se vyráběly proutěné koše a košíky. Když se rozhodovalo, co budu po škole dělat, bylo to jasné. První rok na učňáku jsem si sice říkal: Ne, nikdy, ale podívejte, kam jsem se dostal,“ řekl jeden z posledních aktivních nositelů tohoto řemesla v regionu. „Ta práce mě naplňuje, baví mě komunikace s lidmi,“ uvedl.

Koš, který vydrží i třicet let

Své zboží prodává sám, bez prostředníků. „Mám tak zpětnou vazbu od lidí, co se jim líbí, o co je zájem, co by chtěli zlepšit,“ vysvětlil.

Na levné koše dovážené z Číny, Malajsie nebo Polska se dívá s despektem. „Nic to nevydrží,“ tvrdí košíkář. „Lidé pak chodí za mnou a chtějí to spravovat. Když vezmete koš ode mě, je sice o něco málo dražší, ale když se k němu budete chovat slušně, zůstane vám patnáct dvacet i třicet let.“

Patří mezi devět košíkářů v republice, kteří jsou schopní zajistit pro zájemce košíkářské kurzy. Rozhodně ale nedoporučuje dávat takový kurz někomu jako dárek.

Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi

I on si všímá zvedajícího se zájmu o tradiční řemesla. „Žijeme v době plastové a lidé už toho začínají mít dost,“ poznamenal. „Všimněte si, když půjdete do obchodu, že čím dál víc maminek si nese na nákup proutěný košík. I na kolech mají proutěné košíky.“

Řezbář a soustružník Jiří Mahr má vystudovanou chemii a stará se o provoz a údržbu strojů ve třech továrnách. K práci se dřevem se dostal, když měl malé děti a vyráběl pro ně dřevěné hračky, třeba autíčka.

A také drobný nábytek, poličky, postýlky, luky a šípy. „Potom děti odrostly, ale mně láska ke dřevu od té doby zůstala,“ vysvětlil řezbář z uherskohradišťské místní části Mařatice.

Rozhodující je láska k řemeslu

Práci se dřevem ukazuje na akcích v hradišťském skanzenu Rochus, ve Slováckém muzeu nebo na Hodonínsku. Dílnu má ve sklepě svého domu v Mařaticích. Své výrobky prodává v komisi v obchůdku ve Slováckém muzeu nebo v infocentru na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Nedovede si ale představit, že by se touto prací měl živit. „Musel bych výrobu rozšířit a víc automatizovat, už by to nebyla tradiční ruční práce,“ zdůraznil. „Ta nikdy neobstojí proti strojům.“

Navíc je u tradičních řemesel prakticky nemožné říci si zákazníkovi o skutečnou cenu. „Pokud bych měl započítat veškerou práci a náklady, tak by dřevěné miska, kterou prodávám za 300 korun, stála 1 300 korun. To nikdo nedá,“ podotkl smutně.

Řemesla nenecháme umřít, rozhodli se na Valašsku. A zapojili děti

„Dělám to jen z lásky k řemeslu. Snad by to bylo lepší v nějakém regionu, kde jsou vyšší platy,“ doplnil.

V Rakousku nebo Německu si podle něj této práce cení víc, dbá se tam na originalitu. „Udržují tam starý nábytek, vybavení domácnosti se dědí z generace na generaci,“ vysvětlil. „Je tam řada dílen, které se uživí.“

Navíc v posledních několika měsících zaznamenal zřetelný ústup zájmu. „Byl to špatný rok. Mám dojem, že po podzimních volbách se to zhoršilo a lidé se bojí budoucnosti,“ posteskl si.

Kukuřičné figurky lidé kupují ve velkém

Přesně naopak to má Marie Bilíková z Babic, která vyrábí figurky ze šustí a z tohoto materiálu plete i košíčky. „Před Vánoci i před Velikonoci bývá zájem vždy větší. Ale shodly jsme se s kolegyněmi, že letos se snad lidé zbláznili a vykupují figurky ve velkém,“ řekla Bilíková.

Ke kukuřičnému šustí se dostala v letech, kdy pracovala ve Slováckém muzeu. „Udělala jsem si kurz na tkaní ze šustí a výrobu figurek a od důchodu jedu naplno,“ usmívá se. „Je to hlavně zábava, ale přivýdělek potěší.“

Žádný velký byznys to však není. Jednu figurku prodává třeba za stokorunu. Přitom jen připravit materiál zabere ohromnou spoustu času. Každý rok Bilíková „odšustí“ v průměru osm tisíc kukuřičných klasů. Od sbírání má odřené ruce.

U hlíny hodíte svět za hlavu, líčí keramičky. Popularita jejich dílen stoupá

Důležité je také správné počasí, listy mohou navlhnout, zčernat a zplesnivět. Někdy kukuřici sklidí kombajn dřív, než je stihne posbírat. Pak se musí listí vymáchat v teplé vodě, nechat okapat, dlouho sířit, aby se zbavilo plísní, pak zase usušit. Je to náročný proces.

„Ráda rozdávám radost. A hlavně tady lidem na Slovácku. Spousta z nich jsou mí známí a nebudu na nich přece rýžovat,“ pokrčila rameny autorka.

I ona své řemeslo předvádí v parku Rochus a dělá tam kurzy, o které mají ženy poměrně velký zájem. Učila zájemkyně také tkaní ze šustí. „To je ještě více zapomenuté řemeslo, které se už nikdo ani nechce naučit a spěje k zániku,“ zdůraznila.

Tkaní ze šustí je umírající řemeslo

Jde o výrobu košíčků a dalších drobných domácích doplňků utkaných z provázků, které jsou „ušoulány“ z kukuřičného listí. Z těchto provázků se vyrábějí malé košíky, dózy, kabelky, prostírání nebo třeba různé dekorace.

Jednou z mála dalších žen, které se této technice věnují, je Ivana Michálková. Naučila se to stejně jako Marie Bilíková od Rozálie Blažkové z Osvětiman. A i pro ni je to spíše poslání a koníček, nikoliv hlavní výdělek.

Tkaní ze šustí je velmi pracná činnost náročná na zručnost a trpělivost. Výroba jednoho malého košíčku nebo prostírání na stůl Michálkové zabere sedm i osm hodin. „Pak ho prodávám za 380 korun. Ale copak byste dali třeba jen pětistovku za jedno prostírání na stůl?“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vánoce v Gottwaldově: fronty, podpultové zboží, ovoce na příděl a Tuzex

Gottwaldovské Vánoce

Před rokem 1989 vypadaly Vánoce ve Zlíně jinak než dnes. Světel bylo málo, zato se stály fronty. Na dárky, na potraviny i na zboží, které je dnes považováno za samozřejmost. MF DNES popisuje, jak...

Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Ilustrační snímek

Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

Z auta se kouřilo, řidič umíral. Svědek zachránil muže, který dostal infarkt

Zdeněk Nedorost převzal za rok 2025 titul Gentleman silnic, v červnu na...

Bylo horké odpoledne na konci června a Zdeněk Nedorost jel ve svém autě na benzinku v Bystřici pod Hostýnem, aby si koupil cigarety. Místo obyčejné zastávky u pumpy ho však o pár minut později čekal...

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce však většinou neuživí

Ivana Michálková ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí, jak se plete...

Desítky let upadal zájem o výrobky lidových řemeslníků. Vypadalo to, že vymřou a tradice zmizí úplně. Poslední roky se ovšem trend obrátil. Důkazem je rostoucí nabídka a poptávka na vánočních trzích...

27. prosince 2025

Anděl i žena regionu. Zlínská laktační poradkyně pomáhá i nedonošeným dětem

Dětská sestra Markéta Macků získala cenu Purpurové srdce, ve zlínské krajské...

Dětskou sestru a laktační poradkyni Baťovy nemocnice ve Zlíně Markétu Macků vnímají rodiče miminek jako anděla s velkým srdcem. Jejich přízeň jí přinesla cenu Purpurové srdce, kterou každoročně...

26. prosince 2025  8:35

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

25. prosince 2025  13:15

Z auta se kouřilo, řidič umíral. Svědek zachránil muže, který dostal infarkt

Zdeněk Nedorost převzal za rok 2025 titul Gentleman silnic, v červnu na...

Bylo horké odpoledne na konci června a Zdeněk Nedorost jel ve svém autě na benzinku v Bystřici pod Hostýnem, aby si koupil cigarety. Místo obyčejné zastávky u pumpy ho však o pár minut později čekal...

25. prosince 2025  8:37

Vánoce v Gottwaldově: fronty, podpultové zboží, ovoce na příděl a Tuzex

Gottwaldovské Vánoce

Před rokem 1989 vypadaly Vánoce ve Zlíně jinak než dnes. Světel bylo málo, zato se stály fronty. Na dárky, na potraviny i na zboží, které je dnes považováno za samozřejmost. MF DNES popisuje, jak...

24. prosince 2025  10:13

Kroměříž mění pravidla parkování u domu, omezuje počet vyhrazených míst

Ve některých kroměřížských ulicích vyrostl doslova les značek označujících...

Kroměřížská radnice zpřísňuje pravidla pro lidi, kteří si chtějí zaplatit parkovací místo u svého bydliště. Od ledna bude v každé ulici vyhrazeno nejvýše dvacet procent těchto míst a jeden žadatel si...

23. prosince 2025  16:15

Zlín získal stavební povolení, rekonstrukce Velkého kina dostala zelenou

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Budova Velkého kina ve Zlíně bude příští rok na jaře zavřená už dlouhých deset let. Současně může radnice ve stejný okamžik vybrat dodavatelskou firmu, která památkově chráněný objekt ještě z doby...

23. prosince 2025  12:44

V Otrokovicích nohu z plynu, na hlavní ulici čtvrti Baťov měří rychlost nové radary

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Nové radary na měření rychlosti pokryly téměř celou třídu Tomáše Bati, která je klíčovou dopravní tepnou v otrokovické místní části Baťov. Řidiči, kteří tudy projíždějí, musí kvůli novým radarům...

23. prosince 2025  9:19

Žádné krůty z Ameriky, mladí lidé se dnes vracejí ke kaprovi, říká rybníkář

Chovatel ryb v Tovačově a Záhlinicích na Zlínsku Jiří Zahradníček. (prosinec...

Kapr je první ryba, kterou člověk domestikoval. Jeho šlechtění trvá už několik set let a neodmyslitelně zakořenilo v české společnosti. Od 19. století je tato ryba i hlavním chodem tradiční...

22. prosince 2025  15:40

Modlím se za jeho uzdravení, napsal obžalovaný. Cizince soudí za pobodání krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Výpovědí svědků v pondělí u zlínského krajského soudu pokračovalo projednávání případu červnového konfliktu dvou mužů v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Hádka skončila pobodáním. Pro pokus o...

22. prosince 2025  11:53

Advantage Consulting, s.r.o.
KROTITEL KAMIONŮ - PÁN SILNIC!

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Středočeský kraj, Zlínský kraj
nabízený plat: 42 000 - 56 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Luhačovice převzaly budovu pošty, je to perla funkcionalistické architektury

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Luhačovice získaly budovu České pošty, která se nachází v ulici Dr. Veselého v centru města hned naproti radnici. Město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Objekt zařadila Česká...

22. prosince 2025  8:56

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

21. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.