Přivonět, pokochat se a odnést kytku. Na poutním místě roste levandulové pole

„Když jsem byl malý, pravidelně jsem si na chatě tvořil minizahrádky. Na vysoké škole jsem pak mezi učením na státnice osazoval levandulemi stráň u činžáku v Třebíči. Fascinovalo mě to. Bavilo mě, jak z malé sazenice vyroste něco tak krásného,“ vysvětlil svůj vztah k zahradničení Rygl, který se profesně věnuje koučinku, školení ve firmách a mindfulness.

Na Velehradě pak před několika lety zoral pole a během covidu před čtyřmi lety doma v obývacím pokoji s manželkou nařízkovali 1 200 levandulí.

„Kolik myslíte, že se jich ujalo? Pouze 120. Ale to nás neodradilo. Řízkovali jsme dál a učili se z vlastních chyb. To nás dovedlo na podzim roku 2021, kdy jsme levandule zasadili. Následující rok jsme rostliny velmi rychle ostříhali, protože jsme chtěli, aby zhoustly a další roky byly hezké,“ popsal začátky.

Rodina se musela poprat i s půdou plnou zbytků cihel. Nakonec se ale toto podloží ukázalo pro rostlinu jako příznivé, protože jí poskytuje teplo bez vlhkosti a voda se odtud jednodušeji odplavuje.

Loni přivítali návštěvníky vůbec poprvé. Otevřeli i letos a krásný květ levandule se potkal s termínem cyrilometodějských slavností, kdy se během dvou dnů na Velehradě vystřídají desítky tisíc poutníků. Kdo chtěl, mohl v zahradě posedět, přivonět, vzít si čerstvou kytičku nebo se vyfotit.

Právě z těchto důvodů zahrada pod názvem Levandule Velehrad vznikla. Určená je i pro včely a čmeláky. Tento pátek a neděli se na ní uskuteční workshop, kde se účastníci dozví zajímavé informace o a vytvoří si vlastní levandulový věnec.

„Samozřejmě, na větších levandulových polích prodávají i polštářky z levandule, sirupy, limonády. Ale my jsme menší políčko a pěstujeme levanduli, která není vhodná ke konzumaci, naopak je vhodná do kytice, do skříně, na věnec, na éterický olej. Má vysoký podíl éterické složky. Pro mě je to taková psychohygiena. Mám moc rád, když mi něco roste pod rukama. A pro návštěvníky to může být také hlavně relax,“ poukázal Rygl.

Sám také vytvořil webové stránky, na kterých zájemci najdou většinu českých a nově i slovenských levandulových farem, polí a zahrad. Na jednom místě se tak mohou podívat, ke které to mají zrovna nejblíž, nebo jestli v jejich okolí nevyrostla nějaká nová. Dohromady se zde prezentuje 35 pěstitelů.