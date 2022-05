Pobytové tábory zase táhnou, pod stanem se děti učí samostatnosti

„Myslím, že letos to bylo pět minut,“ potvrdila ředitelka Domu dětí a mládeže Šikula Ivana Zůbková. Na léto připravili 29 příměstských táborů a už nyní kvůli poptávce přidávali další turnusy.

Mimořádnou odezvu má dům dětí také v okolních obcích, například v Kněžpoli, Ostrožské Nové Vsi, Tupesích nebo Modré. Zájem je velký, rodiče vítají, že dětem nemusí zajišťovat dopravu. Zhruba třetina příměstských táborů už je naplněná, v dalších se volná místa dají najít. Zatím jsou na výběr i různé termíny, možností ale rychle ubývá.

Stejná situace je také ve zlínském Domě dětí a mládeže Astra. Ten letos organizuje 33 příměstských táborů, z toho dva, které dříve v nabídce nebyly – únikovku a železniční modeláře. Druhý z nich je určený nejen dětem, ale i studentům do 18 let.

„Chodí k nám do kroužku, proto jsme tábor otevřeli i jim,“ vysvětlila ředitelka Astry Ivana Vladíková. Zhruba před deseti lety se rodiče sháněli po táborech po předškoláky a tomu se přizpůsobovala nabídka, teď má Astra řadu táborů otevřených pro teenagery.

Vyberou si zájemci o elektrotechniku, badminton, filmování nebo programování robotů. Turistický tábor počítá s dětmi do 16 let, sebeobrana nebo rybářský tábor je do 15 let.

Kromě velkých zařízení typu středisko volného času nebo dům dětí a mládeže nabízejí tábory i další organizace. Ve Zlíně třeba spolek Atmosféra, jenž o prázdninách otevře příměstské tábory v pěti turnusech. Z toho tři už jsou prakticky naplněné. Ideální počet dětí je mezi 20 a 25. Zázemí mají na Jaroslavických pasekách, pro táborníky však začíná dobrodružství už na zastávce trolejbusu ve Zlíně na náměstí Práce.

„Tady si děti přebíráme od rodičů, vyjedeme s nimi do Jaroslavic a pokračujeme pěšky. Zpátky je zase doprovodíme do centra,“ líčí garant letních táborů Jakub Motáň.

Děti si umí poradit i nabídnout pomoc

Program je založený na pobytu v přírodě, děti mají k dispozici stan a týpí, lanové dráhy mezi stromy, terče pro lukostřelbu a sladký poklad na závěr. Ten si ale musí najít. „Každý tábor uzpůsobujeme tomu, jaké děti se sejdou a jaká je mezi nimi nálada. Loni třeba v jednom turnusu nechtěli střílet z luku, tak jsme vymysleli jinou zábavu,“ dodává Motáň.

Hodně omezená už je letos možnost výběru u pobytových táborů. Uherskohradišťský dům dětí jich připravil šest. Vodácký tábor děti zavede na řeku Lužnici, taneční na Žítkovou a přírodovědný do Moravského krasu. Další budou v Lopeníku, Hluku a na Smraďavce.

Od pobytových táborů neupustili ani když o ně před pár lety klesal zájem. Rodiče tehdy objevili jednoduchost příměstských táborů, které jsou z principu levnější a dá se jimi snadno vykrýt doba, kdy je rodič v práci.

Skalní příznivci pobytových táborů ale vytrvali a zhruba předloni se akce vrátily na výsluní. „Na příměstském táboře nemohou děti zažít takové to večerní a noční dobrodružství. Na pobytovém musí být samostatnější, umět si poradit, pomoct, a proto se tady navazují jiná kamarádství, trvanlivější,“ vysvětluje Zůbková.

Každoročně se jim hlásí i děti, které žijí v zahraničí nebo ve vzdálenějších regionech České republiky a na Slovácku tráví prázdniny u prarodičů. „Máme přihlášené děti z Prahy, ale i z Německa, Belgie či Itálie,“ vyjmenovává ředitelka.

Jezdí i děti ze zahraničí

Zlínská Astra letos pořádá bike kemp pro děti od 12 let na Rusavě a například Středisko volného času TyMy v Holešově připravilo osm pobytových táborů. S dětmi pojedou na chatu i pod stany do Beskyd a Hostýnských vrchů.

Kromě otázky, který tábor vybrat, letos rodiče řeší i vyšší částky. Organizátorům se zdražily vstupy a to se promítlo do cen táborů. Zlínská Astra zdražila v průměru o 100 korun, cena příměstského tábora se pohybuje od 1 600 do 2 400 korun. Výjimkou je Badminton pro talenty, který vyjde na tři tisíce. Musí se totiž pronajmout kurty.

Atmosféra účtuje 2 400 korun s možností 200korunové slevy. Určená je pro sourozence, děti, které byly na táboře i v loňském roce, nebo ty, které pojednou na víc než jeden turnus.

V Holešově je většina příměstských táborů za 1 950 korun, například za tábor u koní ale zájemci zaplatí 2 950 a za výuku angličtiny 2 750 korun. Pozitivní zprávou je, že i v tomto roce přispívají na letní tábory některé zdravotní pojišťovny.