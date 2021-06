Rodiče i pořadatelé letních táborů tápou, neví si rady s testováním

„Už jsem zaznamenala reakci rodičů, že pokud budou muset jít s dítětem někam na test, na tábor nenastoupí,“ uvedla ředitelka zlínského Domu dětí a mládeže Astra Ivana Vladíková.

Sama jedná s testovacím centrem, zda bude možné děti před táborem přijmout přednostně. Už dopředu prověřovala také možnost zřízení odběrového místa přímo v Astře. Jenže mají tři budovy na různých místech ve městě, takže nápad naráží na logistiku a časové možnosti.

„Snažíme se rodičům vyjít vstříc, jsou však věci, které nedokážeme ovlivnit. Snad nám to nebudou mít za zlé,“ přála si Vladíková. Konkrétní typ testu nyní vyžadovat nebudou, ale i to se ještě může změnit.

Poslední opatření, které mělo do věci vnést jasno, vydala vláda v pondělí večer. „Dohoda, se kterou jsme z ministerstva zdravotnictví před pár dny odcházeli, zněla, že kdo bude mít PCR test, nemusí se už testovat v průběhu tábora,“ popsal v úterý předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka.

Pak by opakované testování podstoupil jen ten, kdo bude mít antigenní test. Ovšem to z poslední úpravy přímo nevyplývá. „Je tam napsáno, že pokud budou mít všechny děti na táboře PCR test, nemusí se přetestovávat,“ upozornil Topinka.

To by v praxi znamenalo, že bude-li jediný z táborníků spoléhat na antigenní test, musí se v průběhu tábora přetestovat všichni. „Přesně tak tomu rozumíme. Teď musíme vyřešit, jestli je to tiskařský šotek, nebo to ministerstvo myslí vážně,“ dodal Topinka.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová nutnost testovat vysvětlovala tím, že se na tábory sjíždějí děti z více regionů s různou incidencí. „Myslím si, že děti už testování znají ze škol a že s ním opravdu neměly vůbec žádný problém,“ uvedla Svrčinová.

Podle ní si lze pozvat některé firmy, které mají odběrová místa, aby dorazily se sanitkou přímo na tábor. Chybí ale informace o tom jakou mají kapacitu a zda by nápor zájemců vůbec zvládly.



Nabídka táborů je otevřená

Tábory přitom začínají už od 30. června, zbývají tedy dva týdny. A organizátoři si musí poradit sami. „Rodičům doporučíme PCR test na pobytový tábor delší než týden. Na příměstské by měly stačit antigenní testy,“ naznačila Jarmila Vaclachová, ředitelka Střediska volného času TyMy v Holešově, kde budou trvat na testu z odběrového místa.



Situace v Holešově je snadnější díky tomu, že jedno testovací místo vzniklo už před několika měsíci v sídle TyMy. Zajišťuje ho Český červený kříž. Zatím nabízí jen antigenní testy, nabídka se ale pravděpodobně rozšíří.



„Jednáme s Fakultní nemocnicí Olomouc o tom, že by se tady prováděly také kloktací PCR testy,“ potvrdila Vaclachová. Pro rodiče by to byla zásadní úleva.

Letošní tábory nakonec budou naplněné podobně jako v letech před koronavirem. Přesto se mnohé změnilo. Zatímco dřív byly některé rozebrané už v zimě, tentokrát rodiče vyčkávali. Přihlášky chodily postupně a největší nápor je teď.

Nabídka proto zůstává otevřená. Stále lze najít místa na klasických pobytových táborech v přírodě nebo příměstských s všemožným zaměřením od výtvarky po sport nebo vědu.

Hůř je na tom letos pořadatel táborů zaměřených na aktivní pohyb. „Děláme vodácké a putovní tábory a jezdíme i do zahraničí. A to všechno je pořád ještě problém,“ popsal zakladatel spolku Sporty Zlín Rostislav Hofman.



Organizátor musí mít na takové akce dopředu nasmlouvané ubytování a stravu na různých místech. To ale není schopen garantovat.

Odběrová místa by poptávku měla zvládnout

„Celá situace mě mrzí, organizacím, jako jsme my, to stále podráží nohy. S naplněností táborů jsem asi na polovině normálního stavu,“ řekl Hofman, který bude chtít od rodičů táborníků čestné prohlášení, že je dítě testované s negativním výsledkem.



Pokud by většina rodičů volila PCR test, znamenalo by to nápor na odběrová místa a laboratoře. Ty sice mají dostatečnou kapacitu a mohou ji i navýšit, když však všichni zájemci přijdou v stejnou dobu, bude to problém.

A to přijdou, protože u PCR testu je nutné počítat se lhůtou 24 hodin na vyhodnocení, zároveň nesmí být při nástupu na tábor starší 72 hodin. Aby mohly děti v pondělí nastoupit na tábor, musely by se v pátek otestovat.



„Kapacitně to zvládneme, v případě potřeby jsme schopní i posílit pracovníky,“ uvedl jednatel firmy Vaše laboratoře Jaroslav Loucký. Odběrová místa mají ve Zíně a Otrokovicích. Rodičům doporučil využít rezervační systém na webových stránkách a předvyplnit si doma potřebný formulář. „Administrativa přímo na místě testování hodně zdržuje,“ vysvětlil.

Momentálně mají volné kapacity také odběrová místa v nemocnicích, včetně valašskomeziříčské. Například v Uherském Hradišti dnes denně provádějí zhruba stovku testů, mohou ale jít i na čtyřnásobek.



„Zvýšenou poptávku v období dovolených a letních táborů bychom měli zvládnout,“ ujistila mluvčí nemocnice Lucie Sedláčková.