V tematickém bloku Historie pak festival představí americký nezávislý film, německé snímky Ernsta Lubitsche nebo příběh dvojdílného filmu Olympia z olympijských her v Berlíně 1936 od Leni Riefenstahlové. V sekci Východní přísliby přehlídka promítne nejnovější snímky polských režisérů Wojciecha Smarzowského a Pawla Pawlikovského.
„Letos podrobněji prozkoumáme balkánskou kinematografii, a to hned ve čtyřech snímcích. Dvakrát se vydáme do Gruzie, v jednom případě prostřednictvím filmu natočeného na mobilní telefon,“ uvedli dramaturgové Kamila Dolotina a Petr Vlček.
Mimo východoevropské teritorium diváky zavede Pawlikowského historické drama Domovina. Zpracovává nejen téma národní identity a viny, ale rovněž složité rodinné vztahy.
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„Těm se věnují i všechny další vybrané polské snímky. Na rodinu nahlížejí z různých perspektiv, i těch méně lichotivých, jako například sugestivní Smarzowského snímek Sladký domov,“ doplnili. Sekce se letos zaměří i na ruskojazyčnou tvorbu a její schopnost čelit státní propagandě.
Pro cenu si přijedou Lábus a Geislerová
Výroční ceny LFŠ vedle už dříve oznámeného Jiřího Lábuse získají také Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot.
Doprovodný program nabídne koncerty zpěváka Richarda Müllera, muziky Harafica, popových Bert & Friends nebo Kateřiny Marie Tiché s kapelou Bandjeez.
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Přijede i legendární Divadlo Spejbla a Hurvínka nebo soubor Cirk La Putyka. Organizátoři opět chystají také literární program, součástí LFŠ je i několik výstav.
„Osobnost Ester Krumbachové přiblíží festival přehlídkou filmů, na kterých spolupracovala, prostřednictvím střípků z jejího života, jejího díla a také skrze fotografie Libuše Jarcovjákové,“ konstatovala mluvčí filmové přehlídky Lenka Horáková.
Osmdesáté narozeniny fotografa Jindřicha Štreita oslaví festival výstavou fotografií, jejichž objektem je on sám, 100. výročí narození Andrzeje Wajdy zase připomenou snímky jednoho z nejvýznamnějších polských tvůrců při práci. Výstavu Fotbalové okamžiky přiveze ČTK, která se věnuje snímkům mapujícím fotbal. Připomene tak nedávno skončené fotbalové mistrovství světa.
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24. července 2026